“Hi ha massa incertesa i la situació ens ha trastocat a tots”

Sense data d’inici de la lliga, sense estar definit el format ni la quantitat definitiva d’equips que comformaran la Segona Divisió B, l’FC Andorra ja fa dues setmanes que treballa a Prada de Moles. El tècnic tricolor, Nacho Castro, manté una certa serenitat davant una incertesa que, inevitablement, dificulta l’organització de la preparació de l’equip.



Quines sensacions extreu de l’inici de pretemporada.

Molt bones. Els jugadors han reprès la feina després de molts mesos d’inactivitat i han arribat en condicions òptimes per poder començar a preparar com cal la temporada. Només hem de lamentar el contratemps d’adrià Vilanova, que haurà d’estar un temps treballant al marge del grup.



Un curs que s’endevina complicat i atípic.

Hi ha encara massa incertesa i fa molt de temps que estem així. Es desconeix quan s’iniciarà la competició i és quelcom que ens ha trastocat els plans a tots. I no parlo només a nivell futbolístic, sinó també a nivell social i econòmic perquè estem passant un tema molt greu per a tota la població.



Per a la planificació de la temporada, aquesta indefinició...

No ajuda, evidentment, i és tot molt complicat. Estem al tram final del mes d’agost i seguim sense conèixer quan començarem, ni el calendari, ni la composició dels grups. Tot i això és evident que no podem perdre gaire temps en coses que no depenen de nosaltres ni podem controlar. L’únic que podem fer és pensar que podem tenir una pretemporada més llarga i que això ens podrà ajudar. Ara bé, és evident que ens agradaria tenir una mica clara com serà la propera temporada, tot i que l’evolució de la pandèmia marcarà el desenvolupament de tot.



En qualsevol cas, el grup ha d’estar preparat per competir.

Aquesta és la idea. Ens agradaria, com li dic, tenir una data clara de començament de lliga, sobretot de cara a la planificació i de les càrregues, però hem de saber conviure i gestionar aquesta incertesa.



No és el mateix preparar-se per començar la temporada al setembre que a finals d’octubre o, fins i tot, més tard. El futbolista el que vol és jugar i tot s’agreuja quan no sabem encara ni el format que hi haurà ni en quines condicions es competirà. Tot apunta que, en principi, hi haurà una nova reestructuració en la categoria.



Quina podria ser la solució per poder començar la lliga? Un format semblant al de les fases d’ascens?

És que tampoc tenim els protocols d’actuació, de quines pautes s’han de seguir en cas que algun jugador doni positiu. És una situació amb què sabem que hem de conviure i nosaltres vivim el dia a dia perquè, afortunadament estem tots bé i podem treballar junts. Tant de bo se solucioni tot això, hi hagi aviat una vacuna i, ara, els jugadors i el cos tècnic només podem centrar-nos a preparar-nos de la millor forma possible.



El que sí que sembla definit és l’objectiu del club. Mínim, arribar a la Segona B Pro.

Sí, està clar que hem de ser ambiciosos. El nostre grup acostuma a ser molt exigent, com ha quedat sobradament mostrat a la fase d’ascens a Segona A, ja que els quatre equips del grup tercer han estat finalistes i dos d’ells han pujat, el Sabadell i el Castelló. Hi ha equips històrics i amb un potencial econòmic gran, però l’objectiu ha de ser al més il·lusionant possible.



L’equip ha patit baixes molt importants: Forgas, Musa i Moha, per exemple.

Això forma part del futbol, passa en tots els equips i has de saber adaptar-te a aquests tipus de situacions. En el cas d’Ernest [Forgas], li va arribar una oferta important d’un equip del grup quart [el Badajoz] i entenc que Moha i Musa han estat casos diferents, però bé, totes les plantilles passen per situacions així.



La plantilla, però, està agafant forma.

S’està fent una gran feina, encapçalada pel Jaume [Nogués] i estem buscant l’equilibri de jugadors joves sub-23 amb molta qualitat i projecció –Ballarín, Marc Aguado, Serrano, Martí Vilà...– i gent amb més experiència. Estic molt content amb la plantilla que s’està elaborant, sabent que encara queden posicions per cobrir, com la dels centrals, per acompanyar Gaffoor i Adrià Vilanova, i el davanter.



Un punta que asseguri una quantitat important de gols.

Sí, i més que res d’un perfil diferent als que ja tenim, Víctor Casadesús i Carlos. Ens agradaria un jugador més vertical, que ataqués més l’espai i potent.



Intueixo que pel perfil de jugadors, serà flexible en l’aspecte tàctic.

Sempre he dit que, més que en els sistemes, crec en una línia de joc. Vull un equip protagonista amb pilota, organitzat, que defensi bé i que pugui sorprendre amb diferents variants perquè, en definitiva, que els rivals et coneixen, t’estudien i s’ha de tenir on escollir dins d’un pla general.