Canillo va ser la parròquia on es van quedar més treballadors de temporada sense poder marxar a casa per la Covid-19

Actualitzada 14/06/2020 a les 06:55

Eduard Piera Canillo

La situació generada pels temporers, que no van poder marxar del Principat a causa del tancament de les fronteres provocat per la Covid-19, ha estat un dels principals reptes dels comuns en aquesta crisi. Canillo és la parròquia que, tradicionalment, té més treballadors de temporada vinguts de fora de les fronteres del país. El cònsol major, Francesc Camp, en parla per al Diari.



Com valora la gestió que s’ha fet des de la parròquia dels treballadors temporers?

A Canillo som la parròquia que tenim més treballadors temporers durant la campanya d’hivern. Crec que de manera global hem pogut gestionar bé la situació dels temporers i cobrir les seves necessitats mentre han durat les restriccions de mobilitat.



Quines mesures van aplicar al respecte?

Hem treballat conjuntament amb les estacions d’esquí, per tal de garantir-los l’allotjament. Cal recordar que encara avui tenim un centenar de treballadors temporers allotjats als apartaments turístics del Tarter per part del comú, mentre que Ensisa en tenim d’allotjats a l’hotel Pellicer, a la nostra parròquia, i també un altre grup que es troba a l’hotel Alpha d’Encamp.



A dia d’avui, com està la situació, especialment dels temporers argentins?

La situació està controlada. Encara queden uns 200 temporers a la parròquia, però res a veure amb el volum que hi havia quan es van tancar les fronteres. Però hem de destacar que no tots són argentins, tot i que sí la majoria, ja que també hi ha brasilers o xilens. A més a més, se’ls ha renovat el permís de residència fins que s’obri la frontera i puguin tornar a casa seva, perquè, malauradament, aquesta temporada d’estiu no hi haurà feina per a ells a Andorra.



A partir d’aquí, estan preparant l’acollida per a la propera temporada de neu per als treballadors temporers?

Exacte. Dins el pla d’inversions que hi ha previst fer per part d’Ensisa, una de les que no hem posposat són les obres de millora a l’hotel Pellicer. Amb això, el que farem és millorar aquest establiment, que cada campanya acull part dels treballadors temporers que venen a prestar els seus serveis a les pistes.



Precisament sobre la propera temporada, creu que es podrà esquiar amb normalitat?

Crec que sí. Hem de tenir en compte que l’esquí és un esport on ja de per si hi ha distanciament social i les persones que el practiquen van molt protegides. No obstant això, sí que s’hauran d’extremar les mesures de precaució pel que fa als espais comuns. És a dir, segurament caldrà reduir els aforaments de les cafeteries i els restaurants, menys usuaris en cada transport del telecadira i telecabina...



Com pensen aplicar aquestes mesures?

Haurem de fer una molt bona comunicació de les mesures perquè els clients tinguin clar què caldrà fer i com estaran aquests aforaments. A més a més, també farem una bona formació al personal de les pistes i dels establiments per evitar qualsevol tipus de problema.



Plantegen obrir tots els serveis, amb normalitat?

En funció de les mesures que s’hagin de prendre, decidirem si hi ha alguna part de les infraestructures que es pugui obrir. Per exemple, el telecabina que hi ha al Tarter, que podria ser que no s’obrís en funció de les mesures o de les restriccions que s’hagin de prendre. De la mateixa manera, en tenim algun altre que està doblat, que només n’obriríem un... però tot això es decidirà més endavant, quan vegem el volum de reserves que s’hagin produït al setembre-octubre.



Quin creu que serà el tipus de turisme que vindrà la propera temporada?

Caldrà veure com reaccionen els mercats internacionals, ja que cada vegada més estàvem tenint clients que venien de Rússia, Suècia, dels Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, Portugal o Anglaterra. Hem de veure com es comporten les reserves. Però no hem d’oblidar que, malgrat això, el gruix de clients que té Grandvalira encara és turisme de proximitat d’Espanya i França. Per tant, l’estiu pot ser un bon indicador de com funcionarà aquest tipus de client.



Per què creu que el turisme de proximitat triarà Andorra?

Penso que a l’estiu els turistes voldran espais grans, a la natura, i a més a més que els quedin a prop de casa. En aquest sentit, Andorra és un país fantàstic amb grans espais naturals; encaixa perfectament.

