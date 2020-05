“No hem descartat cap inversió, treballem per reordenar-les”

L’equip comunal de la parròquia encampadana admet que hi haurà una davallada d’ingressos però aposta per mantenir el gruix dels projectes de la legislatura

Eduard Piera Andorra la Vella

La preparació dels Stop Labs ha centrat l’activitat del comú d’Encamp en els darrers dies. Tot l’equip, amb la cònsol major, Laura Mas, al capdavant estan treballant per tal de poder adaptar els protocols que els marca el ministeri de Salut per un correcte funcionament dels espais d’anàlisis ràpides.



Preveuen que es deixin de fer algunes de les inversions que tenien previstes?

Des del comú, el que estem fent és treballar per reordenar-les i veure si les podem mantenir totes. A hores d’ara, no hem descartat cap de les inversions que estaven previstes per al 2020 ni les que estaven incloses pel marc pressupostari.



Com pensen fer aquesta reordenació de què parla?

El primer que hem fet és que tots els caps de departament introduissin les inversions previstes en un quadre, per tal de tenir una visió general. A partir d’aquí, també els hem demanat que cada un fixi les prioritats, que, per tota la situació que estem vivint, han canviat. Un cop tinguem tot això, farem les valoracions oportunes i fixarem un nou ordre en les inversions, però intentarem no deixar-ne cap enrere. Hem de tenir en compte que una part de les inversions previstes ve heretada i són uns sis milions d’euros, que aquestes s’han d’acabar de fer tant sí com no.



Però tindran una davallada en els ingressos de la parròquia.

Sí, tot fa preveure que els ingressos del comú cauran arran del tancament i la crisi sanitària. Precisament per això, haurem de fixar un nou ordre de prioritats. Hem fet unes primeres estimacions, i la davallada dels ingressos podria estar entorn als dos milions d’euros, que és una quantitat important. A més a més, des del comú tenim clar que hem de ser solidaris amb el Govern, que és qui rep el gran impacte econòmic de la crisi que estem patint. Per tot això, el pressupost que vam aprovar en el consell de Talles agafarà un caire molt diferent i el marc pressupostari també s’haurà de canviar.



Renunciaran a part de les transferències de Govern per facilitar la situació?

No exactament. El que vam acordar no era que el Govern ens deixés de fer transferències, perquè això ve marcat per la legislaciól. El que farem és que un cop rebem aquests diners, serem solidaris i farem l’aportació que s’escaigui i de manera equitativa al compte de compensació, per tal que el Govern disposi d’aquests diners, ja que és qui està suportant el gruix econòmic de la situació que ha provocat la Covid-19. Els comuns hem de ser totalment solidaris amb el Govern i per tant tenim la responsabilitat de col·laborar amb el país.



Saben de quin import serà l’aportació que farà el comú d’Encamp?

Estaríem parlant que farem una aportació que estarà entorn al milió i mig d’euros. Com deia, tenim clar que hem de ser solidaris, perquè moltes de les ajudes per als empresaris vindran a Encamp i el Pas de la Casa; no podem oblidar que al Pas tenim un dels principals motors econòmics del país, i tots sabem el pes que té en el PIB del país el sector comercial que tenim a la parròquia.



Com estan funcionant la majoria i la minoria del comú durant aquesta època?

Estem units, realment. S’han apartat totes les diferències polítiques. Estem treballant units, i sobre tot el que es du a terme s’informa i en poden ser partícips. També els agraeixo la confiança que han dipositat en nosaltres per gestionar la crisi. Intentem treballar amb total transparència amb tothom, la majoria i la minoria. Per tant la mà estesa està des del principi, no ens han qüestionat i ens han fet confiança. Sempre hem intentat treballar així i escoltar les seves aportacions.



Abans que esclatés l’actual situació, des del comú estaven preparant una proposta de pisos socials. Segueix endavant?

Sí, hi seguim treballant. Nosaltres vam fer un pla d’actuació on vam determinar els llocs de treballar i el comú hi ha continuat treballant. No ho hem aprovat encara, però tenim redactada aquesta ajuda per als propietaris que vulguin fer edificacions per tal de destinar-les a lloguer. El reglament i l’ordenació estan a punt. No obstant això, ara prioritzem altres temes, però quan passi tot l’aprovarem i seguirem endvant amb la proposta.



Des del 15 de març, han hagut d’aplicar mesures de teletreball. Com funciona el comú en aquest nou dia a dia?

Tenim el servei de tràmits obert, tant a Encamp com el Pas de la Casa, per fer totes aquelles accions que siguin més urgents, sempre guardant les mesures de seguretat. A més a més, cal recordar que al comú tenim una quinzena de tràmits que es poden fer online.



Aquest any, Encamp és la vila europea de l’esport. Com ho estan gestionant tenint en compte els confinaments?

Està clar que tot el que teníem planificat i pensat per aquest any s’ha vist alterat. Però estem treballant i ja tenim pràcticament enllestit un pla de xoc per afrontar aquesta situació que va directament lligada amb el turisme que tenim a la parròquia.



Ens pot avançar en què consistirà aquest pla de xoc, que pel que diu, afectarà diversos sectors?

Aquest pla de xoc ja ve derivat del pla de reactivació que ja havíem treballat en el mandat anterior. N’hem volgut fer partíceps els sectors econòmics i empresarials d’Encamp i del Pas, i vol abordar tant el turisme esportiu i els esdeveniments com el turisme familiar, que també és important per a la parròquia.

