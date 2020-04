“Si Naturlandia no obre al juliol i a l'agost tindrem grans pèrdues”

Majoral espera que Espanya i França considerin el Principat un país on fer turisme domèstic i manifesta que s’han adoptat mesures per facilitar la vida dels ciutadans a la parròquia

Lorena Giménez Andorra la Vella

La crisi sobrevinguda per la pandèmia del coronavirus ha provocat que les corporacions parroquials hagin hagut d’ajustar la forma de fer i, sobretot, els pressupostos. El comú de Sant Julià de Lòria està gestionant la situació amb prudència i anteposa els projectes de més necessitat per garantir el benestar dels lauredians.



Com està gestionant el comú la crisi sanitària?

Amb molta preocupació, ja que ens trobem en un període d’incertesa. Tothom sap que venen temps difícils i complexos, i tampoc sabem fins on arribarà en l’àmbit econòmic. Des del comú ho estem gestionant amb prudència, sent conscients que no podrem arribar a tot el que ens havíem plantejat per a aquest any. Igualment, també tenim el suport de la minoria a l’hora de dur a terme accions.



Quines mesures han posat en marxa per esmorteir l’impacte de la pandèmia?

Hem modificat el calendari fiscal per posar les coses més fàcils als lauredians. Així, hem ajornat el pagament d’impostos i tributs i, a més, hem donat l’opció de fraccionar aquests pagaments. Després per aplanar la situació de les empreses, tot i l’adopció dels serveis mínims al comú, vam deixar a ple rendiment el departament de Compres i Finances per pagar les factures entrades i garantir una entrada mínima d’ingressos.



El pressupost aprovat fa dues setmanes no preveia els efectes de la crisi.

Teníem clar que el pressupost que aprovàvem l’havíem de revisar i en aquesta línia avui hem organitzat una reunió tot junts per gestionar l’evolució dels comptes. A més, fa tres setmanes vam fer una reunió amb els caps de departament perquè cadascú mirés com podíem ajustar les diferents partides pressupostàries. Però, més enllà d’això, aquesta crisi marcarà una nova manera de fer interna en l’àmbit comunal.



Quina caiguda dels ingressos esperen per a aquest any?

Hem fet diverses simulacions i sens dubte hi haurà una caiguda d’ingressos. Llavors n’hem fet una, que creiem que és bastant improbable, que representa una caiguda del 5% dels ingressos, i n’hem elaborat més fins a arribar a un màxim del 25%. En aquest sentit, des del departament de Finances hem creat una eina gràfica que situarà els ingressos i les despeses mensuals des de principi d’any, amb la qual podrem regular i calibrar què podem fer i que no.



Quines partides és veuran més afectades?

Prevaldrà el sentit comú, quines són les inversions prioritàries i quines poden esperar a l’any vinent. Per exemple, una de les prioritats serà poder donar aigua a Nagol, ja que no podem permetre que la gent es quedi sense aigua. D’altra banda, el fet d’arreglar una vorera o alguna obra més insignificant passaran a segon pla. És clar que hi haurà partides més discutibles, però considero que aquestes seran les que no s’executaran.



Com veuen la rebaixa de les transferències per part del Govern? Preveuen fer alguna contribució més?

Nosaltres sabíem que havíem de col·laborar amb el Govern i estudiarem el que se’ns proposi, però no deixarem de ser solidaris en aquest aspecte. I bé, nosaltres des de Sant Julià tenim un fons de cohesió social per poder ajudar les persones que ho necessitin i no deixar ningú a terra.



Com està afectant la crisi Naturlandia? Quines pèrdues ha sofert el parc durant aquest període de tancament forçat?

Tenim una previsió de pèrdues d’entre el 20% i el 40% d’ingressos tot i que no tenim cap data d’obertura segura, però no tenim una xifra exacta en aquests moments. Tanmateix, dintre de la desgràcia tenim la sort que aquests mesos no són els de més afluència al parc d’aventures i per tant no hem sofert tantes pèrdues com segurament deuen haver patit les estacions d’esquí. Tanmateix, si Naturlandia no obre al juliol i a l’agost tindrem grans pèrdues econòmiques, ja que són els mesos de més afluència. Haver d’estar tancats per Setmana Santa també ens ha perjudicat, però en menor mesura.



Tenen previst realitzar alguna campanya publicitària per impulsar l’arribada de visitants?

Bé, la campanya que té previst realitzar Andorra Turisme ja ens engloba, segur que ens tenen en compte. Tot i això, particularment des de Naturlandia sí que tenim previst realitzar alguna acció, però confiem que el que ens donarà una solució és la campanya nacional que s’està impulsant.



En aquest sentit, esperen que tant Espanya com França considerin Andorra un país annex per fer turisme domèstic?

Sí. En el meu humil criteri penso que és molt important que Andorra es pugui estendre com a turisme domèstic, ja que si no comptem amb els visitants d’Espanya i França sofrirem una caiguda del 99,8% del turisme i recuperar-nos serà encara més difícil del que ja s’augura. Per aquest motiu, estic convençut que es podrà fer i que quan la situació s’expliqui bé confio que els països veïns del nord i del sud ho acceptin.



Com es planteja el futur comunal després de la crisi econòmica generada pel virus?

En primer lloc, espero que quan acabi la crisi econòmica del coronavirus encara estiguem aquí, ja que això voldrà dir que en menys de quatre anys hem aconseguit superar-la. Llavors, en funció del temps que ens quedi, el nostre principal objectiu serà complir el contracte firmat amb els ciutadans de la parròquia.

