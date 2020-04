“Aquests dies molta gent menja per calmar l'ansietat”

Recomana planificar la compra i mantenir una rutina també en l'alimentació amb un mínim de quatre àpats diaris però reduint les quantitats

Actualitzada 25/03/2020 a les 07:14

Lídia Raventós Andorra la Vella

L’alimentació és una de les qüestions que més preocupen la ciutadania ara que els moviments estan limitats a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. La dietista Katia Durich dona consells per sobreviure a la situació amb una alimentació adequada. Ella, juntament amb altres membres del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, han realitzat un vídeo amb recomanacions per donar resposta als principals dubtes de la població en relació amb l’alimentació.



El fet d’estar a casa provoca que ens alimentem pitjor?

El que va fer pitjor la gent és que va anar a fer la gran compra i van comprar per a quinze dies o més i ha passat una setmana i ja s’ho han menjat tot. Això és una mala planificació provocada per la por i el pànic. Darrere de l’alimentació sempre hi ha un component emocional. I aquests dies hi ha molta gent que menja o bé perquè està a casa i ho té a l’abast o bé per calmar l’ansietat o simplement per avorriment.



I què podem fer per canviar aquest comportament?

Fer-ho millor en la propera compra. Ens hem d’organitzar. Hem de fer una llista i comprar allò essencial. No hem de comprar coses que aniran en contra de la nostra alimentació equilibrada. És a dir, tu pots comprar un premi, per exemple, una bossa de patates per fer el vermut dissabte, però no una bossa per a cada dia. Això també et permetrà mantenir el que recomanen els psicòlegs, que és portar una rutina.



Per tant, hem de seguir fent cinc àpats diaris?

Hem de mantenir l’estructura diària d’esmorzar, menjar alguna cosa a mig matí, el dinar, un petit berenar i el sopar. Això sí, potser a mig matí no cal que ens mengem un entrepà, sinó una beguda, un te, un cafè amb llet... I per berenar, igual. Si abans em feia un entrepà, ara em faig una torrada o una fruita, un iogurt... Però mantenir l’estructura de mínim quatre àpats és important.



Hem d’adaptar la nostra compra agafant, per exemple, aliments amb més vitamines?

El millor que podem fer per al nostre sistema immunològic és controlar l’estrès. Per fer-ho hem de mantenir una bona rutina, dormir les hores suficients però no massa, una bona hidratació, una bona higiene corporal i una alimentació equilibrada. Vitamines que sí que ens poden anar bé i que no ens haurien de faltar mai tot i que no cal que ens obsessionem són la vitamina C, que en porta tota la fruita i tota la verdura; la vitamina D, que es troba en tot el peix blau i els làctics, que els hauríem de comprar semidescremats. I qui pugui, posar-se al sol vint minuts si ens entra a casa; després, les vitamines del grup B, molt importants per al sistema nerviós. Són cereals integrals, llegums i fruits secs.



Hem d’evitar algun aliment ara que ens movem menys?

Hem d’evitar els processats que disparin les calories amb poques quantitats. Exemple: les galetes, la brioixeria industrial i tot el que són snaks i xips, o begudes ensucrades.



I els hidrats de carboni?

En això fins i tot als dietistes ens costa posar-nos d’acord. Jo crec que això que diem d’esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre, ara val més que mai. Perquè la gent que comença el dia amb una fruita l’acaba amb una pizza. Val més començar amb un entrepà, fer un plat combinat al migdia, per exemple salmó, patata i espinacs o pollastre, amanida, arròs. Perquè hi ha gent que treu els carbohidrats al migdia però després ha de passar tota la tarda a casa i t’agafa gana i tens la temptació molt a prop. Per això, no han de desaparèixer del tot però hem de reduir-ne les quantitats.



Això ens pot ajudar a fer els àpats més amens, especialment per als que tenen nens.

Clar, per exemple, un dia podem dinar un arròs a la cubana perquè agradarà a tothom. Ara, potser només amb un ou en comptes de dos i sense sucar-hi pa. I a la nit ja farem la verdura o l’amanida. Ens hem de facilitar la vida.



És un bon moment per canviar els hàbits alimentaris?

És el moment idoni però ho hem de fer sense complicar-nos. És important, per exemple, utilitzar les sobres. Del bròquil en faig nuggets, un carpaccio amb el tronc i amb el que quedi faig pasta amb bròquil i salmó. O si faig arròs, un dia puc fer-ne una amanida, un altre dia fer-lo a la cubana i l’endemà amb una mica de pollastre.

#1 Josep INGLADA PATCHAMÉ

(24/03/20 15:25)