L’exmandatari ressalta que els comptes lauredians estan endreçats i que si s’acaba la tirolina i es gestiona bé naturlandia el comú no haurà de posar més diners a camprabassa

“FEDA va mentir sobre el ràfting perquè la van 'apretar'” Josep Miquel Vila es mostra “content” del mandat que ha fet com a cònsol lauredià. Fernando Galindo

L‘excònsol lauredià és partidari de fer mandats de 6 anys per tenir temps de reflexionar, preparar projectes i realitzar-los perquè considera que de “4 anys és just i de 8 és llarg” i remarca que la situació financera que ha deixat al comú permet a la nova corporació començar ja a fer inversions.



S’ha sentit una mica alliberat en sortir del comú?

Descanses més, però després tens la feina dels negocis que s’ha d’engegar.



Però ja no depèn de la cosa pública i del que tothom opina.

A mi no m’ha preocupat excessivament, m’ha preocupat fer les coses ben fetes i a consciència. I malauradament no us he fet gaire cas [a la premsa] i m’he fotut una mica del que diran, el que faran. Els mitjans que fotin el que vulguin perquè ho faran igualment, quan hi ha una cosa que s’ha de contestar es contesta, però provocar contestes, una cosa que no tens tancada o començar a parlar abans d’hora és més el que espatlles que el que arregle. Quan no està fet s’ha de callar i quan està fet se n’ha de parlar. Aquí hi ha una vocació crítica, respectable per tot el que passi a Sant Julià, cosa que potser en altres parròquies no hi és.



L’opinió pública o la premsa és més dura amb Sant Julià?

La premsa que provoca opinió pública és més dura; no sé si amb mi o amb la parròquia perquè amb altres projectes que són transcendents no s’hi posa i quan és a Sant Julià, sí.



Li hauria agradat continuar?

Un parell d’anys, sí.



Hauria deixat el mandat a mitges?

Dos anys és suficient per acabar la tirolina i algun altre projecte, el del passeig del riu i l’activitat aquàtica.



Per què no va acabar presentant llista si la tenia feta?

Perquè quatre llistes són massa, amb tres candidatures n’hi havia prou i no la vam presentar.



Un membre de la llista no es va fer enrere i el va deixar sense opció de presentar-se?

No, la llista estava tancada, feta, i vam decidir que no perquè amb tres llistes n’hi ha prou, i estic convençut que el cònsol que ha entrat es mirarà els projectes amb carinyo i mirarà de tirar-los endavant. El polític ha de tenir clar que és efímer, que arribes fas el que fas i el pròxim continuarà o no continuarà o el capgirarà, el que vulgui, això és la política.



Els va semblar que amb tres llistes no guanyaven?

Que amb tres llistes n’hi havia prou, la quarta no calia.Pensava que UL guanyaria amb més diferència?Els socialistes no han tret tan bon resultat i els altres han tret tots un bon resultat.



Si haguessin anat tots junts no hauria guanyat UL?

No, si no s’haguessin presentat els socialistes tampoc hauria guanyat Desperta Laurèdia, perquè això no són sumes exactes. La gent que va votar el senyor Travesset no hauria votat Desperta Laurèdia, uns no haurien anat a votar i els altres haurien votat en blanc. Les sumes en política són complexes.



Els seus votants on han anat?

Suposo que han votat una bona part Desperta Laurèdia, potser alguns el Travesset, no gaires perquè tampoc no n’ha tret tants, i altres s’han quedat a casa. I a UL és possible però no gaire perquè han fet una mica menys de vots que a les generals.



Quin balanç fa del seu mandat, estava endreçant les finances comunals?

Estic content. Les finances estan endreçades. Camprabassa tenia un dèficit que s’anava acumulant cada any i aquest any es tancarà amb el compte d’explotació en positiu de 500.000 euros i això és un orgull, haver donat aquest canvi, i ara és quan arriba l’època que es pot invertir a Sant Julià. Si acaben la tirolina, i si ho continuen gestionant bé el comú no hauria de ficar mai més un duro a Camprabassa, i si l’acaben al juliol podria ser inclús aquest exercici. I el comú deu 13 milions. Financerament s’ha arreglat el tema i l’altre, que és donar vida al poble, depén de la tirolina i del passeig del riu i de si s’acaba aquest projecte, que és l’altra pota que faltava. Si ho fan donaran vida a la parròquia i jo vull entendre que volen, que hi ha altres que no volen donar vida a la parròquia també ho entenc, però crec que aquests voldran i crec que ho acabaran fent. Però això és una qüestió de fe, faran el que creuran oportú.



Confia que la tirolina sigui una font d’ingressos?

Que té l’opció de ser-ho, segur, però s’ha de fer, amb inversió externa el comú no ha de ficar res més, s’ha de mantenir.



Reconeix que ha fet algunes coses malament i les faria d’una altra manera?

No ho he reflexionat, segurament he fet coses malament, però no sé quines ara.



Insistir amb el ràfting, per exemple, que se li ha criticat molt?

Però això ja era la voluntat del Diari.



Vol dir que el Diari tenia alguna cosa contra el ràfting?

Segur, conec gent que està al Diari i que n’estava en contra amb voluntat clara.



Estaven en contra del ràfting o veien que no era factible pel que deia FEDA?

FEDA ha hagut de dir les mentides que ha dit aquell xicot [sobre el ràfting] perquè les ha hagut de dir o han apretat perquè ho digui.



L’afer de la Portalada, considera que va ser un accident o un descuit?

És una manca de la normativa, crec que s’ha d’evolucionar en normativa i així ho he proposat als cònsols i ha de ser tal que no es permeti que les obres quedin a mitges.



Té la sensació que es podia haver estat més atents, més diligents per evitar problemes?

Nosaltres a partir del moment que vam veure que hi havia una mica de risc vam actuar, vam arreglar la part que hi ha darrere del magatzem del comú i es va notificar a Govern i a la propietat. Primer verbalment i en veure que no hi havia accions per escrit, posteriorment, i finalment havíem triat una empresa i un tècnic per revisar tota la situació dels ancoratges. És una responsabilitat que dones un permís i et deixen una obra a mitges, i legislativament s’haurà de canviar el procés perquè això no pugui ser possible, però això és l’aspecte evolutiu de totes les normes que conforme vas veient que hi ha un problema intentes resoldre’l i a vegades surten problemes que no tens previstos i has de canviar la llei, i aquí hi ha d’haver un punt d’evolució complex però, esclar, és un risc que hi ha amb els ancoratges. Obliga a una reflexió per part dels cònsols i del Govern de dir què passa en aquestes circumstàncies.

