“He trobat un comú amb manca de coordinació i desmotivat”

El nou consolat lauredià vol posar molt èmfasi en l’embelliment de la parròquia, vol atraure turistes i dotar de transparència la gestió que es durà a terme des del comú

Actualitzada 28/01/2020 a les 06:30

Eduard Piera Sant Julià de Lòria

El nou cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, ens va rebre al capdamunt de l’edifici del comú, on hi ha el despatx del cònsol, per repassar l’actualitat de la parròquia i avaluar com el líder d’UL ha trobat la casa comuna després dels quatre anys del mandat de Laurèdia en Comú.



Quina valoració fa de com van anar la campanya i les eleccions comunals?

Va ser una campanya com totes les que he fet: molt profitosa. En quant als resultats, molt content! Veníem d’unes generals en les quals havíem sortit guanyadors. Però de llavors ençà hem pujat un 4% el percentatge. Afegit amb tot això, veníem de les anteriors comunals que havíem perdut, i per tant poder recuperar el comú, en el bon sentit de la paraula, ha estat un gran èxit polític del projecte nacional.



Creu que el va beneficiar que hi hagués tres llistes?

En política, dos i dos no són quatre. No ens podem quedar amb la lectura simplista.



Ha trobat molt canviada la casa comuna?

He vist que aquests darrers quatre anys ha faltat transversalitat per treballar en el comú. Departaments que havien estat molt interconnectats entre ells en el dia a dia, s’havien desconnectat del tot. Serveis que es poden fer interns, des de dins de la casa, s’havien d’externalitzar... Per tant, per fer el resum, he trobat un comú amb una manca de coordinació i desmotivat.



Estan posant molt èmfasi a donar molta transparència en tot el que s’està fent.

Tenim un contracte signat amb la ciutadania, que és el programa electoral. I el primer punt del programa és la transparència. I aquesta passa per comunicar,



Igualment al programa, feien molta referència a la neteja de la parròquia. Què pensen fer al respecte?

El pla de neteja. El primer punt que ja s’ha començat i quasi s’ha acabat són aquells punts més crítics, com els contenidors de davant del centre esportiu, ja s’han fet. Aquests punts més negres ja quasi estan resolts. A partir d’aquí el segon punt que toca es començarà quan hi hagi temperatures positives i es realitzarà un pla de xoc de neteja a tota la parròquia amb les eines de les quals disposa el comú.



Estan treballant en un pressupost amb dèficit zero?

Estem en plena feina; s’està treballant en la confecció del pressupost i del marc pressupostari. I evidentment, compromís escrit, compromís que assumim i per tant pressupost amb dèficit zero. No hi ha volta de full. I després, planificar bé les inversions.



En pot avançar alguna?

Tenim la intenció de fer un parc de mobilitat a la gent gran.



Pel que fa al retard acumulat a la presentació dels comptes, com ho pensa solucionar?

En els properes temps es resoldrà, d’això no hi ha dubte. Ara mateix encara no està resolt. El Tribunal de comptes està treballant avui amb l’informe del 2017, és a dir hi ha un intercanvi de comunicacions amb dubtes que puguin anar sorgint en la fiscalització del mateix tribunal. Pel que fa al 18 i 19 encara no estan al Tribunal; nosaltres entregarem els nostres comptes a temps.



Quina relació ha de tenir el comú amb Naturlandia?

En el dia a dia sí que demanarem que la comunicació sigui mútua, s’han de trobar aquestes sinergies. L’objectiu és clar, que els 200.000 visitants que té Naturlandia es parin a Sant Julià.



Tenen algun pla de reactivació hotelera per fer-ho?

Bé, si el comú té la capacitat de fer aturar aquests 200.000 visitants a la parròquia, estic convençut que no caldrà fer cap pla de reactivació hotelera.



Com està el ràfting?

FEDA ha manifestat que no hi era favorable; jo tinc en breu una reunió agendada amb la ministra i un dels temes que sortirà serà aquest. Però si no hi ha aigua no hi ha ràfting.



Pel que fa a la tirolina, en quin punt es troba?

No sé si el projecte contempla les capacitats d’aparcament, com tornar a pujar la gent que baixa amb la tirolina cap a dalt... M’agradaria veure no només el projecte com a tal, si no el del funcionament de la mateixa activitat. S’ha de mirar amb una globalitat i sobretot, la inversió.



Precismaent vostè va anunciar que volia fer aparcaments.

El que jo vaig comentar és que s’estava buscant sinergies amb particulars. Aquí a Sant Julià tenim el famós 10% de cessió obligatòria dels terrenys per poder construir. I el que volem és veure si podem arribar a algun acord amb particulars que tinguin terrenys per veure si poden fer la cessió anticipada.



Com veu la situació del Punt de Trobada?

Amb molta prudència, perquè és un tema que està judicialitzat. Primer ha de parlar la justícia i veure com acaba tot això. Més enllà, el meu ple suport al personal; entenem que són moments complexos i complicats.

#8 RAGUIG

(27/01/20 21:41)



#7 Joan Lluís Ayala

(27/01/20 16:30)



#6 Que em tornin els diners

(27/01/20 12:36)



#5 Emocions

(27/01/20 12:33)



#4 Comunal

(27/01/20 11:13)



#3 Lauredia

(27/01/20 11:00)



#2 andorra

(27/01/20 10:13)



#1 Ermengol

(27/01/20 07:43)