“Som un dels països que millor tracta els al·lèrgics”

Valorem molt positivament iniciatives de Govern com la cuina centralitzada per a intolerants

Actualitzada 22/01/2020 a les 07:19

Òscar Serrano Andorra la Vella

L’objectiu pel qual va néixer l’associació d'Al·lèrgics i Intolerants d'Andorra era per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen al·lèrgies o intoleràncies. En l’actualitat, aquesta fita està assolida gràcies a iniciatives com la cuina centralitzada que destaca la seva presidenta, Teresa Font.



Quantes persones hi ha actualment a l’associació?

Som entre 50 i 60 associats. Ens movem en xifres molt estables perquè l’associació ja està molt establerta.



Com ha canviat la vida dels al·lèrgics i els intolerants en els últims anys?

La veritat és que molt. Quan nos­altres vam començar, les al·lèrgies eren unes desconegudes i anaves al supermercat i als restaurants i no hi havia menjar sense gluten o sense lactosa. En aquest aspecte hem avançat molt.



Com viu actualment una persona al·lèrgica o intolerant a Andorra?

Ens hem de felicitar perquè som un dels països on es tracta millor aquests aspectes. Potser perquè som un territori petit i ho podem gestionar millor, però som l’únic país de tot Europa que té una cuina centralitzada que prepara menjar per als intolerants de tots els col·legis del territori. De fet, han vingut de diferents parts del món a demanar-nos sobre el sistema de cuina centralitzada que tenim i que funciona molt bé. Estem per sobre dels països veïns.



Quina és la intolerància més estesa a Andorra?

A la lactosa. És la intolerància que més ens afecta. Tot va en funció dels hàbits que tinguem, a França hi ha molt intolerant a l’api i a altres llocs del món hi ha una acumulació d’intolerants a les patates. En tot cas, la comunitat europea exposa 14 al·lèrgens amb els quals s’ha d’anar amb compte i que es repeteixen entre la població.



Un al·lèrgic pot arribar a tenir problemes per trobar menjar apte per a ell?

Per sort ja no. Avui en dia es pot trobar de tot a tots els supermercats i és que la comunitat d'al·lèrgics ha crescut molt en els últims deu anys, prop d’un 25%. Aquest increment de la demanda de productes ha fet que la indústria de l’aliment s’impliqués molt més i busqués alternatives al menjar que genera problemes.



A què es deu aquest creixement del 25% d’intolerants?

És a causa de l’augment del consum de productes processats. Hi ha una relació directa entre les intoleràncies i el consum de menjars ultraprocessats que cada vegada ens trobem més als supermercats.



Fa un any que es va aprovar la normativa que obliga restaurants i supermercats a advertir de possibles al·lèrgies a les seves cartes. Com ho valora?

Molt positivament. Crec que la gran majoria d’establiments han adoptat aquesta mesura d’una manera molt natural. Els usuaris ho agraeixen i els turistes que pateixen intoleràncies i que no coneixen l’idioma, també.



Hi ha establiments que encara no ho hagin adoptat?

Potser n’hi ha algun, però nosaltres no en tenim constància. En tot cas, la majoria sí que ho han fet.



Creu que s’hauria de multar qui no compleixi la normativa?

El Govern ja fa les seves inspeccions de sanitat i ja pren mesures amb aquells establiments que no compleixen les normes. Crec que en aquest aspecte s’està fent una bona feina.