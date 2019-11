“Volem aprendre del turisme d'hivern andorrà”

L'ambaixador turc vol mantenir bones relacions amb Andorra en aspectes turístics

Actualitzada 19/11/2019 a les 07:17

Carles Faneca Andorra la Vella

L‘ambaixador de Turquia ha visitat el Principat per segon cop des de que va prendre el càrrec al mes de gener. En el seu viatge de quatre dies, a més d’assistir al partit que van jugar andorrans i turcs ahir, Erginay va reunir-se amb diferents personalitats del país, com ara el cap de Govern, la síndica i subsíndica, i diferents ministres, a més de la Cambra de Comerç.



Quins aspectes van tractar a

les reunions?

Bàsicament hem parlat de les relacions parlamentàries entre Andorra i Turquia i de com desenvolupar els llaços entre ambdós països en àmbits com ara la innovació, el comerç i el turisme. En aquest darrer aspecte, ens vam centrar en el turisme sanitari i el turisme d’hivern. I vam tractar un parell d’acords en aquests aspectes que properament signaran els dos països.



Quin interès té Turquia en el turisme d’hivern?

Andorra és un país molt atractiu des del punt de vista dels esports d’hivern. Ens estem iniciant a desenvolupar-lo i per a nosaltres és molt important aprendre del turisme d’hivern andorrà.



La intenció és prendre el mateix model?

Des de Turquia el que volem és mantenir bones relacions tant en turisme d’hivern com en l’àmbit sanitari. A Turquia s’ha desenvolupat moltíssim els implants capil·lars i les operacions de cirurgia estètica, però pot oferir molt més.



És important el flux de turisme entre els dos països?

Parlem d’uns 2.500 turcs que viatgen a Andorra cada any i de 350 que fan el camí contrari. El que volem és ampliar aquestes dades perquè creiem que són números molt reduïts.



Un aeroport a Andorra ajudaria?

L’aerolínia nacional turca (Turkish Airlines) pot tenir un paper important perquè té vols directes a Tolosa i Barcelona. Ens agradaria que els andorrans utilitzessin Turkish Airlines per visitar Turquia. Seria molt interessant arribar a Andorra però no es tractarà fins que no estigui en un estadi més avançat.



El ministre Gallardo va posar com a exemple el model turc per crear una zona Franca.

És un model que s’ha implantat amb molt èxit a Turquia, on comptem amb unes 20 zones de gran mida. Ajuda a promocionar molt la inversió considerada com estratègica.



Quina és la situació del país?

És bona. Les operacions militars tenien com a objectiu la lluita contra el terrorisme i crear una zona de seguretat perquè els refugiats sirians poguessin tornar al seu país de manera segura, quelcom que s’ha aconseguit. Ara Turquia ha començat a desenvolupar aquesta zona.