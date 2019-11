“Veig que Andorra és un país amb molta ambició”

L'Ambaixador britànic creu que la caiguda de Thomas Cook no tindrà afectacions futures

Lorena Giménez Andorra la Vella

Tres mesos després de prendre possessió del càrrec, Hugh Elliot, el nou ambaixador del Regne Unit, va ser un dels tretze ambaixadors que va presentar les credencials al Copríncep de la Seu d’Urgell, Joan-Enric Vives, i va reunir-se amb alts càrrecs per estrènyer les relacions entre ambdós territoris.



Com creu que pot afectar al turisme britànic la caiguda de Thomas Cook?

Penso que va ser una desgràcia la fallida de l’empresa, però tot i això, considero que la resta d’empreses han pres el relleu i la situació comença a remuntar. També soc conscient que ha afectat el turisme a Andorra, però crec que només a curt termini i que la vocació dels britànics per venir aquí segueix en peu.



La sortida del Regne Unit de la Unió Europea pot tenir efectes negatius per als residents al Principat?

No veig cap mena d’afectació del Brexit per a Andorra ni a curt ni mitjà termini. En el cas d’una sortida amb un acord, com preveu el meu país, entraríem en un període transitori en el qual estarem en igualtat de condicions, com fins ara, i almenys fins a finals del 2020 no hi haurà conseqüències. Després ja ens tocarà negociar la nostra relació futura i llavors haurem de veure quins avantatges i desavantatges hi pot haver o no, i establir nous vincles entre la Gran Bretanya i Andorra.



Andorra és un país interessant per a l’empresari britànic?

Andorra té un perfil internacional molt més important que el que la seva extensió podria indicar. Actualment lidera projectes d’àmbit internacional com és la Cimera Iberoamericana, cosa que implica un compromís amb el que realment importa en la política actual. Per a mi l’extensió del territori no és l’important, sinó l’ambició, i veig que Andor­ra és un país que en té molta.



Treballen per millorar les relacions entre ambdós països.

Sí, m’agradaria fer valdre i estrènyer les relacions. Des de la Cambra de comerç m’han informat que s’han posat en contacte amb marques i empreses britàniques per atreure’ls, i ara el que es planteja és que des del mateix ministeri de Comerç i Indústria britànic puguem donar suport a les indústries.



En quin sentit ho diu?

La meva intenció és explicar als empresaris de la Gran Bretanya què és el mercat andorrà i quin interès genera, ja que potser veuen el país com un territori petit sense arribar a entendre que rep la visita de quasi 9 milions de turistes a l’any, i és un mercat interessant.

