Actualitzada 09/11/2019 a les 06:49

COP ENTRE PALANCA I IKER

L’entrenament d’ahir a Prada de Moles va tenir un petit ensurt després d’un cop de cap en una acció fortuïta entre Miguel Palanca i Iker Goujón. El primer va ser traslladat a l’hospital, per precaució, però no va haver-hi més conseqüències, i estarà disponible per al duel de demà contra el Sabadell.

Un dels puntals de l’FC Andorra, Ernest Forgas, atén el Diari abans d’enfrontar-se a l’equip que el va fer debutar a la Segona Divisió, el Sabadell.Sí, ens sorprèn positivament. No esperàvem estar tan ben situats a hores d’ara, ja no ara que som tercers, sinó des de la segona jornada. Estem ben situats i és cert que tot està molt igualat, perquè guanyes dos partits i ets líder, i en perds dos i caus al setè lloc. Les sensacions són bones i l’equip està bé.Evidentment, hem de tocar de peus a terra, sabem d’on venim i fa quatre mesos jugàvem al camp del Balaguer, el Tàrrega o el Vista Alegre. A més, tot ha estat molt ràpid i ens hem d’adaptar. De Tercera a Segona B canvia tot completament.Crec que no ve d’aquest any, sinó de l’any passat, i és tenir un equip compacte. S’ha quedat un gran bloc de l’any passat, ha vingut gent però no com el desembre passat, que va canviar mitja plantilla, i ja coneixem el mister i això ajuda molt.Serà un partit dur, però tenim l’avantatge de jugar aquí, davant la nostra gent, on estem molt forts i se’ns dona molt bé. Segur que serà un partit disputat amb possessions per als dos equips, però potser nosaltres durem el pes del partit, tot i que ells també tenen molta qualitat.Em va ensenyar molt perquè ell era el capità de l’equip i jo era un nen que tot just tenia 19 o 20 anys a Segona Divisió. Quan em vaig trencar abans de jugar contra el Betis, que havia de ser titular, ell em va trucar per consolar-me i donar-me ànims. També em donava consells, parlava, em va aportar molt.Sí, estic molt content. He encaixat bé en aquest equip, em trobo bé amb els companys, el cos tècnic, el camp i l’afició. Sé què volen els companys i el mister de mi, i intento donar-ho, ja no només aquests tres mesos a Segona B, sinó els 11 mesos que fa que soc aquí. Estic feliç per com ha anat tot, sobretot al principi, perquè ara ho veiem tot molt bé, però on s’havia de picar pedra i posar-se la granota de treball era a baix i sembla que la gent no li doni importància. Estic aquí per fer gols i n’estic fent, així que content.Hi ha molta qualitat i competència a dalt, i entenc que els partits es preparen en funció dels rivals o les baixes que tens. És clar que vull ser titular tots els partits, però el mister va decidir que no ho fos i ho respecto. Després el tècnic fa els canvis que creu i no em va tocar jugar perquè dos companys del mig del camp van fer-se mal. Toca seguir treballant.Amb tot, no n’hi ha més, perquè ens va costar molt classificar-nos i el premi de jugar contra un equip de primera és espectacular. Encara que tinguem avantatge contra l’Andratx l’hem d’afrontar amb el màxim respecte, a més juguem a casa, però no ens hem de relaxar.No, ni de bon tros. Primer és el Sabadell, i després a intentar guanyar l’Andratx.Estaríem il·lusionats sobretot per la gent que ve cada setmana, i passar de jugar contra el Vilanova a fer-ho contra la Reial Societat demostra que s’estan fent molt bé les coses.Sí, va ser maco. Ara m’agrada i no el format perquè a un partit pot passar de tot, i no perquè amb doble partit també pots jugar a camps de Primera Divisió.