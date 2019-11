Destaca la importància de l'aeroport i es mostra confiada en que estarà llest a l'abril

“El Pirineu passa per una bona connexió per a Andorra” Montse Mínguez valora molt positivament els resultats a les eleccions de l'abril. ALEX MURATET

Actualitzada 03/11/2019 a les 07:10

Carles Faneca Andorra la Vella

Set mesos després de recuperar l’escó perdut a les eleccions del 2016, Mínguez torna a presentar-se com a candidata del PSC de Lleida als comicis generals espanyols del 10 de novembre apostant pel diàleg, la convivència i tornar a calmar la situació.



Com d’important és el vot dels residents a Andorra?

Hi ha quasi un 50% de residents espanyols al Principat que són de la província de Lleida. El que volem és animar-los a votar. El que ens fa més por és l’abstenció i volem mobilitzar el nostre electorat. Als anteriors comicis 1.700 persones van demanar el vot pregat i enguany s’ha incrementat en 500 persones més. No obstant, s’ha de fer una reforma.



Com es pot millorar?

S’haurien d’intentar agilitzar els tràmits perquè sigui més fàcil, que les persones no hagin de desplaçar-se al seu municipi per dur a terme aquest dret. Crec que les noves tecnologies ajuden a fer les coses més senzilles.



Milloraria la relació entre els dos països si guanya el PSC?

Penso que és important per a nosaltres aquesta bona relació. El gran creixement econòmic del nostre Pirineu passa per tenir una Andorra que estigui ben connectada.



Per millorar el dia a dia.

Les administracions han de parlar per solucionar els problemes dels ciutadans. El patriotisme no és només aixecar les banderes i moure-les, és fer política per treballar per a la gent.



Les connexions viàries són molt importants.

S’ha de fer un manteniment de la xarxa perquè és important per a l’atracció turística que ve a Andorra, així com pels que vulguin conèixer el territori. En pocs mesos s’ha demostrat que es poden fer coses. La gent ha de saber que hi ha un vot que provoca el bloqueig i que les coses que estaven al pressupost segurament ara es podrien tirar endavant.



L’aeroport estarà llest a l’abril?

L’important és que s’hi està treballant, que la data de la primavera es manté per posar en marxa l’aeroport que tant necessita Andorra i el Pirineu.



El Govern andorrà s’ha de posicionar en l’afer independentista?

Crec que tots els governs s’haurien de posicionar des del punt de vista de la convivència entre tots els conciutadans.



Què li semblen les pintades que es van fer a l’ambaixada?

El moviment independentista s’ha fet més virulent després de l’anunci de la sentència i sembla contradictori que persones que parlen de llibertat d’expressió i de manifestació no respectin la llibertat dels altres.