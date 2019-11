“El MoraBanc ha canviat d'estil, però l'essència segueix”

Rafa Luz tornarà demà al poliesportiu, d’on guarda un bon record de la temporada passada, en especial de l’actuació que va tenir l’equip a la competició europea

Marc Basco Andorra la Vella

Rafa Luz només va estar una campanya al MoraBanc Andorra, abans de fer les maletes i posar rumb a l’UCAM de Múrcia. El base hispanobrasiler va sortir de l’equip a l’estiu després d’un estira-i-arronsa amb el club, però espera que el Poliesportiu li faci una bona rebuda.



Ja fa uns mesos que és a l’UCAM de Múrcia. Com s’està sentint?

La veritat és que molt bé. Després del Mundial ha estat una mica dur començar la temporada per a mi, però els companys són molt agradables, a la ciutat es viu genial, i a veure si podem trencar la mala ratxa que tenim i es pot viure encara millor.



Quin partit espera demà?

Segur que serà un duel molt dur. El MoraBanc, tot i la derrota de dimecres passat a Europa, es fa molt fort a casa. Jo sé com és jugar allà, i segur que sortiran molt motivats per jugar després de la desfeta de l’altre dia i aniran molt durs, com sé que li agrada a l’Ibon.



El MoraBanc Andorra encara no ha perdut al Poliesportiu a la Lliga Endesa, què s’ha de fer per guanyar-lo?

Crec que l’equip enguany passa molt pels bases, i si som capaços que ells juguin incòmodes, crec que el MoraBanc Andorra patirà força. Aquesta pot ser una de les claus, però no l’única, perquè, per exemple, Moussa està jugant molt bé aquesta temporada, igual que l’any passat, però crec que el primordial de l’equip són les mans dels dos bases.



Ibon Navarro està canviant l’estil de l’equip enguany. Com se li pot fer mal?

Jugant bé i de manera intel·ligent en atac. La defensa del MoraBanc Andorra és una defensa complicada, i sé una mica com funciona, i hem de ser llestos a l’hora d’atacar. A més, hem de fer bones ajudes en defensa. No ajudar molt quan no faci falta, i fer bones ajudes quan sí que sigui necessari. Ells han canviat d’estil ofensiu, però l’essència segueix.



Vostès venen de dues derrotes dures. Com arriba l’UCAM al partit de demà?

Arribem amb moltes ganes i amb molta ambició d’estrenar-nos fora de casa, que encara no hem guanyat. Vam estar a punt a Fuenlabrada però se’ns va escapar. Portem tres derrotes consecutives, volem trencar aquesta mala ratxa i a veure si podem encadenar una bona dinàmica, començant per una victòria a Andorra.



L’any passat l’equip va fer una gran temporada, especialment a la competició europea. Quin és el millor record que s’endú de la temporada al MoraBanc Andorra?

Em quedo amb el d’arribar a les semifinals de l’Eurocup. Crec que ningú s’ho esperava quan vam començar la temporada i arribar tan lluny a la competició internacional és un record molt maco que tinc del país i de l’equip, sense cap mena de dubte.



Com creu que el rebrà el Poliesportiu?

Espero que bé [riu]. Vaig tenir un any bo a Andorra, vam arribar a semifinals de l’Eurocup i és cert que va quedar un sabor una mica agredolç perquè no vam poder jugar ni la Copa del Rei ni els play-off, però crec que vaig representar molt bé el país, que ho vaig donar tot, tal com els aficionats acostumen a demanar, i encara que hagi marxat tinc un gran record d’Andorra i espero que em rebin bé demà.

