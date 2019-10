És un futbolista que no deixa indiferent. Elèctric, descarat, però de vegades massa anàrquic, ‘musa’ sempre està disposat a oferir espectacle

“Primer hem de pensar a assegurar la permanència” Moussa Sidibé inicia una acció atacant el dia del partit davant l'Ejea a Prada de Moles. Xavier Pujol

Ivan Álvarez Encamp

Aterrat procedent del Llagostera, Moussa Sidibé va esdevenir des del primer moment un dels futbolistes diferents de la plantilla. Tímid fora de la gespa, rebel amb la pilota, el malià sap que bona part dels focus estan posats en ell quan l’FC Andorra juga a Prada de Moles.



Té guanyat el cor de l’afició, eh?

[Riu] Què, ho diu pels càntics? Home, estic molt agraït a l’afició pel seu suport. M’agrada veure l’estima que em tenen fent tan poc temps que soc aquí. Jo intento tornar aquesta confiança amb el treball al camp.



Quin balanç fa de la seva estada al club?

Molt bo, la veritat. És un projecte atractiu, molt ambiciós, amb molta gent bolcada amb l’equip i, de moment, tot està sortint bé.



Parla de gent bolcada amb el club, un és el ‘presi’.

Ens va agradar a tots que Piqué vingués a sopar amb nosaltres. Vaig parlar amb ell i em va preguntar com estava, vam parlar de futbol i em va demostrar que ens coneix a tots i es preocupa per nosaltres.



Nota que part de la responsabilitat ofensiva de l’equip passa per vostè?

A mi m’agrada molt la forma que tenim de jugar i gaudeixo molt. És un estil, un tipus de futbol que em permet tocar molta pilota i gaudir molt dins del camp.



Això de tocar molt la pilota crec que es nota. De vegades li costa donar-la.

[Riu] Crec que sé qui li ha demanat que m’ho preguntés. Bé, potser de vegades em costa donar-la, sobretot als entrenaments, però són coses del futbol i tampoc passa res.



A què ha d’aspirar l’FC Andor­ra?

Ja sé que ho diu tothom i que és un tòpic molt grapejat, però hem d’anar partit a partit. Estic amb el mister [Gabri] quan va dir que el primer de tot és la permanència. Primer hem d’assegurar la salvació i després, un cop assolit aquest repte, ja ens marcarem altres objectius.