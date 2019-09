“Em fa il·lusió tornar a ser cònsol, però només dos anys”

Josep Miquel Vila assegura que la reunió de poble va anar molt bé i espera “que els participants entenguessin la situació i els canvis” que hi ha hagut al comú lauredià

Actualitzada 30/09/2019 a les 06:51

Lorena Giménez Andorra la Vella

El cònsol major de Sant Julià de Lòria encara el final del seu mandat amb la reunió de poble i la reducció dels deutes comunals i de Naturlandia. Vila agraeix la gran participació que hi va haver durant la reunió de dilluns passat, a la qual van anar unes 400 persones.



Encarant les pròximes eleccions comunals, Laurèdia en Comú té previst tornar a presentar-se?

Ho estem valorant seriosament. A mi m’anirien bé dos anys, però és clar, això no és possible perquè la llei no ho permet. Crec que en dos anys en tindria prou per acabar aquests projectes dels quals estàvem parlant, la tirolina, el ràfting, les cases buides, buscar la manera que es puguin reobrir facilitant el lloguer per un costat, ajudant els constructors i financers. Si fos així, una part del lloguer aniria destinada a ells i l’altra al propietari, però facilitant només habitatges a Sant Julià, d’aquells que tenim tancats.



Si es tornés a presentar la llista, vostè la tornaria a encapçalar?

Crec que ens ho estem plantejant, jo estic reflexionant per tornar-hi o no, i si fos el cas, estic convençut que Laurèdia en Comú hi ajudaria, de totes maneres allà hi som una sèrie de gent que som independents amb alguns que venien de diferents grups i ens vam posar d’acord per quatre anys. El pacte es podria reeditar. Com anirà, doncs no ho sé, ho direm ben aviat si em presento o no.



Li faria il·lusió?

Hi ha il·lusió de vida i d’ajudar el poble, de la forma que sigui. Em faria il·lusió però només dos anys, amb els quals hauríem acabat una mica els projectes que vam presentar.



Veuria possible un pacte de Demòcrates i Laurèdia en Comú a les eleccions parroquials?

Jo valoro totes les opcions possibles i positives. Tanmateix, com que no hem fet una anàlisi, ara nosaltres a la reunió hem fet una valoració del que vam dir que faríem, el que hem fet i ara hem de veure una mica com projectem el futur i amb qui el projectem. I ara estem en aquest pas, però no hem pres una decisió fins al moment.



En el supòsit que es tornessin a presentar, és partidari de mantenir el mateix equip de govern?

Això encara està per decidir, si ens presentem, com ens presentem, i quines aliances fem.



Una de les opcions podria ser un govern de coalició?

Sempre és plantejable qualsevol opció de govern.



Què pensa dels grups opositors a la parròquia?

Jo vaig agrair l’oposició, ens han ajudat en moltes decisions, decisions importants per a la parròquia, ells ens han donat suport, com per exemple en la llei de competències i transferències, en el pàrquing, i en el cas del Punt de Trobada. Han estat al nostre costat pel bé de la parròquia en algunes decisions. L’oposició podria haver estat més agressiva en alguns aspectes i no ho ha estat, fins i tot en certs assumptes ens han ajudat.



Com valora la reunió de poble de dilluns passat?

Estem especialment contents per dues raons. La primera per la quantitat de gent que va venir, una participació increïble, i m’agradaria agrair els que van venir i van participar-hi perquè vol dir que tenen un interès especial pel poble. I el segon punt és que vam expressar tres coses: Hem reduït el deute de 23 milions a 13, un èxit que ni jo esperava. Segon, Camprabassa perdia, costava cèntims al comú, i aquest any els ingressos han superat les despeses, en 500 mil euros. I, finalment, hem aconseguit passar d’un triangle insostenible a un de sostenible, i ara anem cap al futur, cap a un triangle virtuós. Estàvem al límit de l’endeutament, 23 milions, i tancarem en 13, tot un èxit.



Creu que els ciutadans van entendre la situació?

Espero que sí, perquè vista l’audiència que hi va haver, vol dir que la gent tenia interès, si ho van entendre o no, jo espero que sí, ho vaig intentar explicar. Aquesta reunió ens ha servit per aprendre, ens ha servit per explicar i ens ha servit per veure la preocupació que té la gent de Sant Julià.



Què opina de l’opinió dels diferents grups?

S’ha de respectar. Hi havia gent jove i era crítica, però jo entenc que la gent jove han de ser crítics, i està bé que ho siguin perquè ajuden a millorar el producte, l’important és que tinguin interès per la parròquia i pel país, i així ho van manifestar.



Com han arribat a reduir l’endeutament?

Ho vull agrair a la gent que treballa al comú i a les parapúbliques, que al final són ells qui han fet la feina, perquè jo des del despatx no en faig gaire, nosaltres podem marcar les línies, però són ells qui ho han fet possible.



Durant la reunió va expressar que el projecte de la tirolina es realitzaria en el pròxim mandat. Hi hauria la possibilitat que caigués?

Crec que quan un projecte és bo, entri qui entri, no és prudent tirar-lo endarrere. Serà la decisió de qui esculli el poble, però sí, hi hauria una possibilitat de caure.



Vostè planteja la construcció d’un passeig al riu. Com ho valora?

El riu té dues condicions, una, fa la primera activitat al poble. I segona, que és una importància més estratègica per donar vida a la població. M’agradaria aconseguir que el riu es preservés, que s’embelleixi, i que formi part de la gent que vivim a Sant Julià.

#9 Isidre

(30/09/19 09:00)



#8 Consol Vila... "El empecinado"

(29/09/19 21:17)



#7 karlitos

(29/09/19 19:55)



#6 No cal ser catedràtic d'economia.

(29/09/19 18:02)



#5 Cortalà

(29/09/19 17:41)



#4 Grandstream

(29/09/19 16:47)



#3 Julià

(29/09/19 07:55)



#2 Neus

(29/09/19 07:43)



#1 Carles

(29/09/19 07:23)