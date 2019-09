“No tinc cap intenció de liderar la llista a Escaldes”

És partidari d’una llista de DA en solitari a les comunals, però rebutja que hi hagi faccions i destaca les bones relacions amb Espot, de qui diu que és un gran cap de Govern i un amic

Actualitzada 20/09/2019 a les 07:06

Ricard Poy Andorra la Vella

Cinc mesos després dels comicis i amb un interval d’uns tres mesos a la República Dominicana, Toni Martí concedeix la primera entrevista, en què fa un repàs dels temes polítics, especialment vinculats amb les comunals, el pacte amb els liberals, les relacions amb Espot...



Molta gent es pregunta, i jo m’hi incloc, què farà Toni Martí a partir d’ara?

Professionalment encara no ho sé. Als 56 anys m’ho haig de pensar bé. En tot cas pitjor ho tenen moltes famílies andorranes que ho estan passant malament.



Continuarà vinculat a la política activa? S’ha parlat de la possibilitat de presentar-se com a candidat a cònsol d’Escaldes.

No tinc cap intenció d’encapçalar la llista d’Escaldes de DA. Li toca a una altra generació. Vaig començar a fer política amb 20 anys enganxant cartells. Jo no seré cap obstacle.



Quina és la relació amb Xavier Espot?

Les relacions amb el cap de Govern són molt bones. Xavier Espot no només és un gran cap de Govern, sinó que és un amic. I li desitjo molta sort.



S’ha rumorejat que hi ha dues faccions demòcrates a Escaldes, una de liderada per vostè i l’altra per Xavier Espot?

No hi ha dues faccions. El projecte és comú amb la voluntat unitària de guanyar les properes comunals. Vull destacar la feina que ha fet la cònsol Trini Marín durant vuit anys a Escaldes. I ho ha fet, tot i ser la meva parròquia, sent el comú que menys recursos ha rebut del Govern comparativament durant el meu mandat. La seva excel·lent feina, i també tot l’equip comunal, té un doble mèrit.



Per a algú que ho ha guanyat tot va ser dur perdre la territorial?

Vam apostar per una barreja de gent d’experiència amb gent jove, com sempre fem. Va ser dur i la derrota ha provocat una nova dinàmica amb pacte.



El pacte amb els liberals. Com el veu?

Vaig parlar-ne amb Xavier Espot. La meva posició és coneguda (contrària), però això és el passat. Haig de desitjar molta sort a un Govern que encapçala un amic, una persona de gran vàlua i en el qual confio plenament. El cap de Govern ja sap el que jo hauria fet, però li correspon a ell decidir. I jo ho respecto.



Fa la sensació que DA no té ara un candidat clar per liderar la llista d’Escaldes.

Estic convençut que si es presentés Trini Marín guanyaria una altra vegada. Cal molta cura. Crec que els nostres noms també condicionaran els de les llistes contràries, especialment del PS. Desitjo que hi hagi continuïtat amb la feina que ha fet Trini Marín. Poden ser unes eleccions obertes.



De quina forma ajudarà Toni Martí en la llista escaldenca?

He rebut l’escalf de molta gent, però a tothom li he dit que jo no tornaré a presentar-me per a cònsol. Correspon escollir els candidats a aquells que estan a primera línia. Ni es farà ni es desfarà res segons l’opinió de Toni Martí. Ajudaré en tot el que pugui per a les eleccions. Només faltaria. Seria una traïció a molta gent que en el seu moment em va ajudar a mi.



Anem cap al bipartidisme o cap a les llistes blanques multipactes?

Poden passar les dues coses segons en quines parròquies. Jo soc de la vella escola i no tot és pragmatisme i possibilisme. No puc fer amnèsia del passat. Penso que hi ha d’haver certa afinitat ideològica per pactar. Més enllà dels partits els que fan les coses són les persones. I el Govern té ara una gran persona al capdavant. DA representa el centralisme polític i no cal diluir-lo. No cal anar a buscar per tots els costats. Jo, a Escaldes, aniria amb una llita només de DA perquè l’elector ha de veure coherència. En cas contrari fem una simfonia de la confusió.



Projectes, com la radiologia, amb els quals es va comprometre com a cap de Govern té por que no es facin?

Xavier Espot és una persona de gran sensibilitat. No sé sota quina fórmula es farà, però estic convençut que els vol tirar endavant. Està fent una pausa. I malauradament ell sap el que pateixen les famílies amb un problema com aquest. Coneixent-lo, estic segur que tirarà endavant.



Amb perspectiva. Com se sent ara després de tots els atacs i difamacions que ha rebut vostè i la seva família?

Em sento més tranquil. Vull oblidar. Hi ha hagut moments molt durs, però no em vull fer la víctima. No tinc cap acritud amb ningú.



Amb perspectiva. Faria coses diferents si comencés ara els seus mandats?

Moltes. Com que l’entrevista no pot tenir gaires pàgines no les encabiríem. Explicaré una cosa de la qual estic content, que també ho estic de moltes. Per primer cop acaba de venir un Copríncep francès amb un país totalment homologat, sense etiqueta de paradís fiscal. I això reforça el Coprincipat.

