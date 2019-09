“Ens adaptem bé tots i tenim un molt bon grup”

L’argentí destaca el gran ambient al vestidor i mostra molta prudència quant als objectius

Actualitzada 14/09/2019 a les 06:56

Albert Canes Encamp

Nico Ratti és un dels jugadors de l’FC Andorra que han viscut el brutal creixement de l’equip amb l’arribada de Gerard Piqué i Kosmos. Amb tot, ho viu amb els peus a terra i amb un esperit de voler treballar molt per poder gua­-nyar-se el títol de porter titular.



Tindrà competència aquest curs per tenir minuts.

Sí. És molt positiu per a tots. Com més bons siguem més rendiment tindrem. El Migue (Bañuz) i el Diego (Osca) són molt bons porters, ens compenetrem bé, portem una bona dinàmica de treball, som bons companys i això ens farà créixer.



De moment sembla que és el que més protagonisme té.

Estan confiant en mi i estic molt content. Però això del futbol és present, hem de treballar dia a dia i espero poder seguir jugant. Ara per ara he començat bé i espero continuar així.



S'esperava uns mesos enrere que seria a Prada de Moles jugant a segona B?

No. Vaig estar jugant amb el Llagostera en l’anterior etapa. El projecte de l’FC Andorra va créixer tant que costava una mica imaginar-ho, però ara que ho tenim ho hem de gaudir al màxim i treballar perquè sense treball no arribarem enlloc.



Quina il·lusió es viu dins el vestidor quant als objectius?

Hem d’anar partit a partit. És veritat que és un tòpic, però ara que hem arribat a aquesta categoria que és nova per a nosaltres hem d’anar pas a pas i treballar setmana rere setmana per intentar fer partits com el del camp del Nàstic. Vam estar molt bé i ens vam trobar molt còmodes. A partir d’allà anirem fent.



Com definiria l’ambient que hi ha al vestidor?

Ens portem tots molt bé, som una família. Som un equip que està creixent, humil i que té moltes ganes de treballar.



Els nous, que n’hi ha molts, s’estan adaptant ràpidament?

Sí. La gent que ha vingut és bona, vol aportar el màxim i nosaltres, que tenim una bona base de l’any passat, ens adaptem bé tots. Tenim un molt bon grup.



Creu que, en ser un dels que fa temps que és al país, té el paper d’ajudar els nous a adaptar-se?

Bé, això al final ens surt a tots els que hem estat al futbol espa­nyol. Quan arribes a un lloc t’agrada que la gent que ja hi és t’ajudi. Ens ha tocat i ens ajudem en allò que podem per intentar donar el millor a l’equip.



Un desig per a aquest curs.

Fer una molt bona temporada. Ja no posaré objectius. Volem guanyar el màxim de partits possible i després ja veurem què passa.