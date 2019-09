“Crec que a Encamp no tindríem la necessitat del pacte”

El cònsol afirma que Units per al progrés+demòcrates podria guanyar sol les comunals però que la decisió sobre anar o no junts amb els liberals encara està per prendre’s

No repetirà com a candidat després de vuit anys ininterromputs com a cònsol, primer menor i després major. Fa balanç del mandat i de l’escenari de cara a les comunals, amb el possible pacte amb Liberals a l’horitzó.



Sent frustració per la lentitud en l’acord amb Saetde?

Des del moment que vam tenir clar que el concurs era la millor opció, es va desencallar molta cosa. Però fa menys d’un any que les dues parts hem definit una ruta clara i sí que és cert que durant aquests tres anys analitzant altres opcions s’ha perdut temps i esforços. Frustració, no, perquè al final sí que hem aconseguit definir un full de ruta clar i concret i les dues parts estem clarament convençudes que és la millor sortida. Si ho deixem el màxim d’embastat possible perquè el proper consolat ho tiri endavant, la més beneficiada serà la parròquia.



Estan en marxa inversions importants com la de les dues avingudes principals del poble d’Encamp. Les obres s’enllestiran en el termini previst?

Un dels requisits era que abans del pont de la Puríssima, com a mínim, el que és la zona de les avingudes estigués llesta i transitable. Si tot es compleix, a finals de novembre o principis de desembre haurien d’estar acabades.



Obres que han provocat queixes...

Ha estat una obra complicada perquè durant deu mesos les hem tingut tallades. Sí que hi ha hagut pas alternatiu, però entenc que sobretot als comerços de les zones afectades els hagi provocat un destorb important. Queixes, n’hem rebut, trucades, moltes, hem hagut de fer molta pedagogia, passar molt sovint pels comerços per donar explicacions i intentar fer-los veure que és un destorb quan es fan les obres, però que en un futur els aportarà una millora important de cara al seu negoci.



En quina situació financera quedarà el comú?

Crec que hem fet una molt bona feina. Hem fet una contenció important, vam arribar al comú amb un endeutament de 39 milions d’euros i a dia d’avui estem voltant als 16. Una reducció en 7 anys de 23 milions d’endeutament és important i, a més a més, ampliant la capacitat d’inversió cada any. Ara tenim un coixí molt còmode i, si s’hagués de fer una inversió important, aquesta capacitat es té.



Com afecta la problemàtica del lloguer a la parròquia?

El problema probablement a les parròquies centrals s’ha accentuat molt més que a les de la perifèria. Aquí a Encamp continua havent-hi pisos de lloguer, el preu s’ha incrementat, però tampoc els increments que de vegades veiem en parròquies centrals. Per tant, aquesta necessitat de pisos de lloguer a les parròquies perifèriques no l’hem notat tant i no entenem que hi hagi tant aquesta necessitat de prendre mesures per solucionar el problema. Sí que ens han entrat un parell de projectes per reconvertir els usos que tenien els edificis en habitatges de lloguer, la qual cosa vol dir que afloraran més pisos.



Vostès tenen els pisos del Pas de la Casa. Els tornaran a destinar a treballadors temporers?

L’any passat ja vam fer un concurs i el tornarem a treure perquè les empreses interessades hi puguin postular i a nivell dels temporers es pugui solucionar una part del problema [de l’habitatge].



El comitè parroquial té ja algun posicionament sobre el pacte amb Liberals?

Quan va haver-hi el Govern de coalició se’n va parlar i una de les demandes dels comitès va ser que es deixés a la seva elecció si aquest pacte interessava o no a les diferents parròquies. Aquest neguit el vam traslladar a l’executiva nacional i l’acord de Govern així ho reflectia, i a les comunals seran els comitès els que acabaran de decidir on es vol fer pacte i on no.



Quin és el sentiment al comitè d’Encamp? I la seva opinió?

Hi ha gent favorable, gent desfavorable i al final s’ha de col·locar tot sobre la balança i fer l’avaluació. Crec que, a Encamp, de necessitat, no en tindríem, veient el resultat que vam tenir a les últimes eleccions generals. UP+DA podríem tenir capacitat suficient per guanyar les eleccions però hi ha molts factors que determinen al final la decisió i, crec que no només el comitè, també les persones que encapçalin la llista hi tindran molt a dir.



Llavors, el plantejament és primer candidats i ells que decideixin sobre el pacte?

Més que el fet que siguin ells qui decideixin, que és important que puguin participar. La seva opinió s’ha d’escoltar i aventurar-nos a dir pacte sí o pacte no abans de tenir com a mínim les dues persones que encapçalen la llista seria agosarat.



La relació que han tingut amb Liberals aquests quatre anys dona peu al pacte? Hi ha prou sintonia?

Al principi van ser molt crítics, però últimament la relació ha millorat moltíssim i, no solament amb Liberals, també amb el PS i, per tant, no crec que sigui un condicionant que hi hagi pacte o no en funció de les relacions que hi ha hagut al comú. Per a mi són coses independents i no seria bo que es barregessin a l’hora de decidir si hi ha pacte o no.



I ja tenen possibles candidats?

Fins al setembre, quan comencem a treballar, no tenim res [riu].

