“El Govern s'ha forjat d'acord amb la traïció als electors”

Clavera assegura la continuïtat del partit però descarta concórrer a les comunals

Actualitzada 02/09/2019 a les 07:02

Carles Faneca Andorra la Vella

Alfons Clavera no li van sobtar els resultats que Units pel Progrés d’Andorra (UPA) va aconseguir a les eleccions generals del passat abril, ja que considera que no va poder fer arribar el seu missatge als electors pel poc temps que va gaudir des que va presentar el projecte fins als comicis. Ara, però, ja està treballant, conjuntament amb els altres fundadors del projecte, per tornar a escena en les properes eleccions generals en quatre anys.



Quin futur pròxim té el projecte?

Començarem amb l’acta fundacional de la formació política perquè nosaltres ens vam presentar com una agrupació d’electors a les eleccions, no érem un partit polític. Ara hem decidit fer la fundació d’aquest partit, que estarà completa a l’octubre o el novembre.



Continua el mateix bloc que es va presentar als anteriors comicis?

Sí, el nucli que vam estar treballant en el programa que vam presentar a les eleccions segueix endavant. De fet s’hi incorpora gent nova.



Què el fa continuar en el món de la política?

La política no la concebem com una cursa de velocitat, sinó com una cursa de fons. El que vam fer les passades eleccions és iniciar aquesta cursa i amb la vocació de continuïtat principalment a nivell nacional.



Quins són els pilars en els quals es basa el projecte?

Tenim un projecte sòlid, treballat i molt aprofundit, sobretot a nivell d’Europa, de com ha de ser l’acord d’associació. Nosaltres podem fer dues aportacions principals: en el moment econòmic i en el model de l’acord amb Europa. Tinc una idea molt clara de com ha de ser l’acord. El que farem serà exposar aquesta proposta que ja estem preparant. Donarem una alternativa al marc institucional que DA va acceptar, ja que crec que no van negociar res. La UE els va proposar un marc institucional determinat i el que van fer és admetre’l sense ni tan sols discutir-lo.



No li sembla bé la negociació que s’ha dut fins ara?

Em dona la sensació que, si continuem de la manera que s’ha dut a terme el marc institucional, val més que no fem cap acord amb Europa. Per fer una mala negociació millor quedem-nos com estem perquè llavors no tindrem res més a guanyar i molt a perdre. Ens juguem el futur dels nostres fills.



La seva vocació nacional el fa descartar fer llista o pactar de cara a les eleccions comunals?

Ens ha contactat una formació política i un grup de persones a una parròquia per unir sinergies per a un projecte parroquial per a les comunals. Però nosaltres ho hem desestimat perquè la bandera d’UPA és un sol projecte i un sol programa electoral. Nosaltres no volem fer pactes amb ningú. No volem fer el que ha fet el Govern actual.



Quina valoració fa del pacte de Govern?

Creiem que el Govern s’ha forjat sobre la base de la traïció i la mentida als electors. Nosaltres som diferents. Els electors no van votar una formació política perquè investís el senyor Espot. Nosaltres, per això, volem mantenir la nostra independència.



Com valora els primers mesos de Govern?

L’únic que ha fet és augmentar la despesa per increment dels càrrecs institucionals, incrementant el cost al ciutadà. També ha col·locat en càrrecs institucionals els perdedors a les territorials. Els han premiat situant-los en càrrecs del Govern. I sobre el seu futur, crec que només se centraran en l’acord d’associació i intentar fer viable la CASS.

