“Venir al MoraBanc Andorra és un pas endavant”

L’aler-pivot català és un dels vuit fitxatges que ha fet el conjunt tricolor per al proper curs i analitza les primeres setmanes de preparació i com es presenta la temporada

Actualitzada 26/08/2019 a les 06:56

Marc Basco Andorra la Vella

Després de tres anys a Santiago de Compostel·la, Nacho Llovet emprèn la seva tercera aventura professional a les files del MoraBanc.



Com està anant la pretemporada?

Força bé. La setmana passada va ser més d’adaptació amb les proves mèdiques i l’excursió a la muntanya per fer grup, i aquesta setmana ja ens estem posant de ple en el treball. Es nota a les cames però ja és el que toca, estem en un moment de l'any en què s'ha de treballar i patir una mica per després estar millor quan arribi el moment important.



Amb vuit jugadors nous, la pretemporada és encara més important?

Sí, a més amb alguns jugadors de fora de la lliga. La química del vestidor és imprescindible de cara al rendiment de l’equip. Has de saber qui vol que li passis picada, qui al pit o qui a l’alley-hoop, o si un és més tirador o penetrador. S’ha d’arribar al punt en què amb una mirada ens entenguem, i per això no hi ha una altra manera que passar hores a la pista.



Venia de tres anys a Santiago on encara tenia contracte, què el va portar a signar pel MoraBanc Andorra?

Esportivament és una passa endavant i tenia ganes de jugar a Europa, perquè amb la Penya m’hi havia classificat dos cops però vam haver de renunciar-hi, i és una cosa que tenia pendent, i també un altre factor és estar geogràficament a prop de casa. Vaig parlar amb en Francesc Solana i l'Ibon Navarro i al final l'etapa a l’Obradoiro ja s’anava acabant. Ara estic il·lusionat amb el nou projecte i amb moltes ganes de començar.



El club ha apostat fort per vostè amb un contracte de tres anys.

És important això. Quan tens contracte amb vigor a un lloc perquè la sortida tingués una mica de sentit havia de ser amb un contracte mitjanament llarg. En aquest sentit ens vam posar d'acord molt ràpid i jo crec en aquest club i en les passes endavant de les últimes temporades.



L'hem vist jugar de 4 i de 5, on se sent més còmode?

A les dues posicions. D'aler-pivot sóc més fort físicament que la majoria i tindria més avantatge a dintre, i de pivot sóc més ràpid i puc obrir més el camp que altres pivots, tot i que potser pateixo una mica més amb l'alçada. A més és important per complementar-me amb els companys perquè hem fet un joc interior molt equilibrat.



Sigui de 4 o de 5, hi ha una competència molt forta.

Si vols tenir un equip fort i competitiu, ha d'haver-hi competició a totes les posicions. Tinc ganes de tenir un paper important a l'equip i jugar minuts, però està clar que tenim jugadors amb molta qualitat i ganes de treballar. S'ha trobat molt equilibri i jo crec que aquesta és la força de la plantilla.



Quins han de ser els objectius?

El club s'ha situat en un nivell molt difícil d'intentar estar entre els vuit primers, i d'arribar el més lluny possible a l'Eurocup com l'any passat, on tant de bo poguéssim arribar al mateix lloc. Però hem de començar per treballar aquest mes que queda abans de començar la lliga, conèixer-nos bé, crear bona química i fer bon joc, i si aquestes coses es fan bé, estic convençut, per la qualitat que he vist, que les coses aniran bé segur.



Ha jugat aquí uns quants cops. Per què costa tant guanyar-hi?

És un camp petit però apreta molt. La gent està a prop, ressona bastant, hi ha soroll i això es nota molt.



Un dels objectius és recuperar la regularitat a casa?

Sí, serà un element importantíssim si volem tenir un bon rendiment a nivell de resultats. Fa un parell d'anys l'equip va guanyar quasi tots els partits a casa i crec que l'objectiu d'enguany ha de ser el mateix, tenir una bona connexió i comunió amb la grada, que la gent vingui, s'impliqui i doni força a l'equip.



Creu que serà l’ACB més igualada dels últims anys?

Cada vegada la lliga ha anat a més, en especial els equips de mitja taula, que cada vegada són més forts. Les places del sisè al 14è cada vegada està més apretades i tots aquests partits que es perden o guanyen per pocs punts determinen moltes coses, hem de ser sòlids i saber els nostres rols. És una de les gràcies de l'ACB, que mai hi ha un passeig, però fins i tots als equips de sobre cada temporada els guanyes.



El sorteig de l'Eurocup va deixar un grup que no sembla molt difícil.

L'objectiu número u és passar segur, i com més amunt millor perquè evites els millors rivals a la ronda següent. El sorteig és el que és i mai es pot dir que un rival és més o menys fort perquè després els fitxatges i la química fa molt, i està clar que anirem a totes i a guanyar.



Abans de l'ACB i l'Eurocup hi ha la Lliga Catalana, on defensaran el títol a Badalona. Imagino que serà especial.

Sí, tinc moltes ganes. Encara s'ha de treballar i posar en comú moltes coses, però som jugadors i el que ens agrada és estar a la pista com abans millor.



Moussa Diagne deia l'altre dia al Diari que per què no somiar amb guanyar algun títol. Com ho veu?

Tant de bo. Crec que va ajudar molt el que van fer València o Gran Canària fa uns anys i són coses bones per al bàsquet. Sabem que és molt díficil i que hi ha moltíssima competència, però no ens posem cap sostre.