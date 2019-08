“El caçador està més conscienciat i ja no tira a tot el que veu”

Afirma que s’ha erradicat molt el furtivisme, i que hi ha hagut una tasca de sensibilització per part d’Andorra i el ministeri de Medi Ambient amb la col·laboració del cos de banders

El president de la Federació de caça i pesca destaca la bona relació amb el ministeri de Medi Ambient i el cos de banders, i espera que la Setmana de la caça de l’isard sigui tot un èxit i no hi hagi incidències ni sancions.



Amb quin objectiu es va crear la Federació? Com s’organitza?

Data de més de 40 anys i es va crear perquè abans la caça i la pesca eren una necessitat vital. Quan la població va créixer es va haver de regular. La gestió de la federació al llarg dels anys ha acabat sent tot un èxit. L’objectiu de tothom i del caçador és que hi hagi molta fauna, ni matar-la tota, ni que no n’hi hagi. A grans trets, la federació té la finalitat de gestionar, regular i treballar en paral·lel amb el ministeri de Medi Ambient i el cos de banders.



Quants caçadors hi ha federetas al Principat?

Hi ha unes 900 llicències. El que passa és que tens gent que només va a la setmana de l’isard, que és una tradició. També hi ha les persones que van a la del senglar, cada diumenge, però quan arriba l’hivern les muntanyes són dures i difícilment transitables. Pel que fa a aquella gent que caça tota la temporada, potser són trenta escassos. En general, dels 900 en tenim 250 que són regulars, però dins de la temporada de caça en tenim menys.



Es troben caçadors furtius? Heu rebut mai algun avís?

Penso que el furtivisme s’ha perdut molt, abans hi havia una sèrie de gent que anava a caçar de forma irregular, i feien negoci, però ara ja s’ha perdut. Hi ha hagut una tasca de conscienciació per part d’Andorra i del ministeri de Medi Ambient, així com una bona tasca de col·laboració amb el cos de banders. Mai hem rebut cap mena d’avís, ja que no en tenim competències, quan el cos de banders agafen un caçador furtiu li apliquen la infracció que correspon.



El caçador ha madurat en els últims anys.

Molt, ha madurat molt. Abans si tenies tres anelles, mataves tres animals. En canvi, avui la gent busca l’animal que els agrada, el que té les banyes més boniques. El caçador està més conscienciat i ja no tira a tot el que veu. Aquí es demostra la part més positiva de la maduració del caçador andorrà. En l’època dels meus avis no hi havia tanta fauna com en trobem avui en dia. Nosaltres podem dir amb tot l’orgull que mai hi havia hagut tanta caça com actualment.



La caça és una forma de reciclar la natura?

I tant, sobretot de coneixement d’aquesta, i d’ajudar-la. Nosaltres som els primers que hem limitat el nombre de captures dels animals que es troben al territori. Hem regulat en funció del nombre d’espècies les que es poden caçar. Hi ha d’haver caçadors perquè existeixi la fauna, som especialment curosos, i la prova es troba en el fet que mai hi ha hagut tanta població com ara. Nosaltres hem fet canviar el reglament perquè puguem repoblar les reserves on no es caça. Perquè els amants de la natura puguin anar a veure-les, els escolars. Avui les muntayes estan abandonades, la federació fa sembrats, neteja boscos, el caçador vol que hi hagi fauna per tot arreu per poder exercir la seva afició, que és cinegètica.



Creu que hi ha suficients vedats de caça?

Les reserves ja són suficients, tant en fauna de caça major com de caça menor, i n’estem molt satisfets. Hi ha dos tipus de vedats, el d’Enclar, on es caça l’isard, i el de Sorteny, Ransol, Pal, on no es caça res. Les poblacions aquí són molt importants i aquest fet també permet que quan els animals s’estenen es repobli tot el territori per si sol.



Quin és el perfil del caçador?

Bé, la gent gran esgota les seves possibilitats físiques fins que pot per anar a caçar, perquè ho han fet tota la vida, d’ençà que eren petits. La gent de la meva edat és nombrosa, hi ha una afició important. Sí que és cert que hi ha molt jovent que s’hi ha posat durant la setmana de l’isard.



El futur de la caça està garantit? Objectius propers?

Pel bé de tothom esperem que tingui molt futur i sempre hi hagi molts caçadors, ja que com he dit és el primer cuidador de la natura. L’objectiu a curt i llarg termini és que no tinguem cap malaltia a la cabana. Hi ha zones fora del Principat on han desaparegut per culpa del pestivirus, i per sort de moment la nostra està completament sana.



S’hauria de promocionar?

Sí, s’ha de promocionar perquè vingui més gent jove, ja que això els permet conèixer la natura a fons, les nostres muntanyes, i treballar perquè la natura es pugui reproduir i créixer, i sobretot, conscienciar el jovent. Hi ha d’haver un relleu generacional.



Com es preveu la Setmana de l’isard i la temporada de caça?

La Setmana s’ha tornat una tradició i una festa, esperem que sigui un gran èxit i no hi hagi accidents, ni s’hagi d’aplicar cap infracció. Clar que a vegades hi ha gent que s’equivoca, però l’objectiu de la federació és que n’hi hagi zero.



S’augmenta la vigilància durant la temporada de caça?

El cos de banders fa la seva feina tot l’any, sí que és cert que durant la temporada la Setmana de l’isard sempre augmenten la vigilància. Durant la general realitzen controls aleatoris, cada dia tenen un recorregut marcat i si troben algú realitzen el control.



Quina relació tenen amb el ministeri de Medi Ambient?

Bona. La ministra i el secretari volen que això funcioni, i per això col·laborem en tot el que podem. Jo com a caçador els estic molt agraït.

