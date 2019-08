“Vam fundar Buhos per Sopa de Cabra, Lax'n'Busto i Els Pets”

Actualitzada 25/08/2019 a les 06:36

Òscar Serrano Andorra la Vella

Ben lluny queda aquell 2005 quan en Guillem i en Jaume van fundar Buhos, un grup de música sense gaire pretensions que no buscava més que ser un hobby. 14 anys després i amb més de 10 milions de reproduccions a Spotify, Buhos és el segon grup de música en català més escoltat del món.



Com definiria Buhos?

Sempre hem set i som una colla d'amics que hem fet el que ens ha agradat i hem tingut la sort d'aconseguir amb el temps que tot això deixi de ser un hobby per convertir-se en una professió.



Han fet un salt molt important en els darrers anys. Han donat amb la tecla secreta?

Les cançons han estat la clau per aconseguir aquest salt que hem fet. Els últims dos discs han emocionat, han agradat i això ha fet que la gent ens escolti. Tot ha set gràcies a un canvi de mentalitat, a les ganes d'agafar-nos-ho més en serio, professionalitzar-nos. També et dic que si ara féssim un disc dolent, ningú ens escoltaria.



‘Volcans’ és la seva cançó més escoltada. S’hauria imaginat aquest èxit?

Volcans va començar amb la melodia. Recordo que aquell dia el nostre trompetista Klaus Stroink em va passar la tonalitat. La vaig escoltar i vaig flipar. El vaig trucar per demanar-li què havia fet i recordo que ell em deia que no estava convençut. Em va agradar tant que vaig començar a fer la lletra i als assajos ja sabíem que teníem una cançó diferent, érem conscients que aquesta seria tot un èxit.



A Spotify tenen més de 10 milions de reproduccions. Havien pensat mai que això hauria arribat a aquest nivell?

Quan vam començar no ens hauríem imaginat mai que seriem el segon grup més escoltat en català. Estem només per darrere de Txarango. Ens podríem imaginar anar pels pobles tocant i que a la gent li agradés les nostres cançons, però mai ens hauríem imaginat poder omplir sales, exhaurir entrades o fer un concert en un poble i que vingués més gent que la població que té aquell lloc. Mai ens hauríem imaginat arribar on som.



Per a vostè, què ha de tenir un grup de música perquè sigui perfecte?

“Per a mi el grup perfecte és aquell que s’ho passa bé i que gaudeix del que fa. Si no t’agrada, no t’apassiona fer música no sortirà bé. Crec que la clau per ser un bon grup de música és creure't el que fas i passar-t'ho bé.



I la cançó?

La cançó perfecta és aquella que t'emociona. Si t'emociona, tu mateix podràs transmetre aquesta emoció als altres.



Tenen referents musicals?

De referents musicals en tenim molts la veritat, però si vam crear Buhos, en certa manera va ser gràcies que en Jaume i a mi quan érem petits ens encantava Sopa de Cabra, Lax’n’busto i Els Pets. Ells ens van ensenyar que es podria tenir èxit amb la música en català així que no només són referents, sinó que van ser una de les causes per començar a fer la nostra música.



Tindrem nou disc l’any vinent?

No. Acabem gira al novembre i ens agafem un any de tranquil·litat per compondre i crear nous temes . Amb el ritme de concerts i festivals que portem ara és impossible seure i preparar un disc, així que serà de cara al 2021.



Quin són el punt fort i el feble del grup?

El nostre punt més fort és que ens ho passem molt bé als concerts, i potser el més feble és que ens ho agafem sempre com si fos l'últim concert i hauríem de posar una mica el fre. Hem de fer menys cerveses i més aquarius.



Quins són els millors grups en català del moment?

No et sabria dir un ordre, però per a mi els millors en el panorama actual són Catarres, Zoo, Txarango, Oques Grasses i Doctor Prats.



De les que ha compost en la seva carrera, quina és la seva cançó preferida?

Transmets energia és ara mateix la que més escolto i em sorprèn perquè no me’n canso, em segueix agradant tot i escoltar-la tant.