“Els vehicles de combustible mai no es deixaran de banda”

El president de l’Associació d’importadors de vehicles proposa donar més ajudes per al desballestament de cotxes antics per tal de tenir un parc automobilístic més sostenible

Actualitzada 19/08/2019 a les 06:45

Rubén Pinedo Sant Julià de Lòria

La incertesa del mercat automobilístic està provocant que les vendes caiguin des de fa un any. Xavier Calvís, com a president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) creu que l’alarma social que s’ha creat amb els vehicles de combustió fòssil és injustificada.



L'any no va arrencar bé. Com estan les vendes ara que s'ha tancat la primera meitat de l'any?

No tenim bones notícies, continua la caiguda de vendes. Al mes de juny es van registrar un 33% menys de vendes que l’any passat i el maig va baixar un 16%. A mi em fa l'efecte que s'ha espantat tant la gent amb els cotxes de gasoil que la gent ja no els vol comprar. La baixada de vendes de cotxes de gasoil és molt important. En general, la primera meitat del 2019 s'ha venut al voltant d'un 16% menys que l'any passat. Aquesta xifra és atribuïble a això: s'ha espantat la gent i no vol comprar.



La gent té por perquè és un sector en canvi?

La gent no té clar què passarà i no saben per on tirar. El que se li està dient a la gent que és ideal, els cotxes elèctrics i els híbrids endollables, encara tenen un valor molt elevat. Solució? Ens quedem amb el que tenim i no ens movem.



Potser la gent està esperant que baixi el preu d'aquest tipus de vehicles per canviar el cotxe i deixar a banda els combustibles?

Els vehicles de combustible mai es deixaran de banda. Andorra és un país que ven combustible i, de fet, segurament serà un dels actius que donarà més diners. S'està cometent un error. No s'ha de taxar els vehicles amb combustible si és una de les coses que més diners aporta a les arques. Amb tots els turistes que ens venen i carreguen el dipòsit de gasolina, què farem? Els taxarem? No està gaire clar el que volen fer. Si taxem els cotxes, per què no taxem els edificis o els camions? Hi ha moltes altres maneres de recaptar diners.



A què atribueix la por que té la gent al gasoil especialment?

Que els han espantat. Una ministra del govern espanyol deia fa un temps que els cotxes de gasoil desapareixerien. Però en realitat els vehicles nous de gasoil tenen les mateixes emissions que els de gasolina. Jo crec que s'hauria d'ajudar més al desballestament de vehicles antics, perquè els cotxes actuals contaminen menys. És absurda la por al gasoil. S'ha espantat la gent, que no té per què saber aquestes coses. És molt més clar que surti una ministra a dir que no són bons i la gent es queda amb això.



És un fals mite que siguin més contaminants.

En la vida útil d'un cotxe de gasolina o de gasoil, el que consumeix més litres contamina més. Per això, encara que el gasoil contamini més per litre, consumeix menys litres, així que et queden unes emissions més baixes.



El vehicle elèctric és fiable a llarg termini?

No se sap, però mentre els elèctrics tinguin un cost tan elevat no li veig futur. Pot ser un bon cotxe per a qui pugui pagar-ho, però el cotxe que té tothom no pot ser tan car ni tan difícil de mantenir, ni sobretot tan poc autònom. Ara mateix pots fer fins a 400 quilòmetres, però en llocs plans. Si agafes un elèctric i puges des de Barcelona pel tunel del Cadí, és fàcil que et quedis sense bateria. Per les pujades es necessita molta potència i això és un volum molt gran de bateria.



La bona alternativa als gasolina i als gasoil són, de moment, els híbrids?

S'ha de tenir en compte que són cotxes que també cremen gasolina o gasoil. Algunes marques estan fent híbrids endollables amb motors de gasoil, per tant no seran tan dolents com es diu.



No es pot renunciar al combustible.

De moment no, perquè l'elèctric no et dóna una fiabilitat al cent per cent. És ideal per anar per ciutat, però per exemple, no es poden utilitzar per repartir. Les motoretes elèctriques, els cotxes elèctrics... tot això val, però només per dins de la ciutat. Per a viatjar, t'arrisques.



Llavors, s'hauria de fomentar la compra d'híbrids?

Jo penso que sí. Però el vehicle híbrid també ha caigut en vendes aquest any. Si l’any passat hi havia una subvenció de Govern de 10.000 euros, aquest n’hi ha una de 3.000. Aquests vehicles acostumen a ser més cars, amb la qual cosa s'hauria de facilitar més.



Què es pot fer per millorar les xifres de vendes?

Estem en caiguda fa gairebé un any. Jo sempre he pensat que les declaracions que ens fan els governants no ajuden. Es poden fer coses com fomentar el desballestament de cotxes contaminants perquè la gent compri cotxes actuals. Si es pot fer alguna cosa és des de Govern, ells són els que han de trobar solucions.



L'impost als combustibles que es planteja no ajudarà.

Exacte, més aviat al contrari. Així, el sector dels automòbils vendrà menys i el sector d'importació de combustible també.



Fins quan es podria allargar aquesta dinàmica negativa?

Jo voldria pensar que la tendència canviarà, però la realitat és que si mirem els nostres veïns també estan baixant les vendes d'una manera dràstica. Potser estan canviant les conductes dels usuaris i la gent ja no té tanta necessitat ni il·lusió per canviar de cotxe com fa alguns anys. El fet que els polítics hagin espantat la gent amb el tema dels combustibles també genera una incertesa que no afavoreix la venda.

