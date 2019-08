L’alcalde de la Seu d’Urgell referma que la relació amb Andorra “és molt bona” i aposta per enfortir els lligams convertint l’hospital de Meritxell en una referència a l’Alt Urgell

Actualitzada 18/08/2019 a les 07:00

És el relleu d’Albert Batalla al capdavant del consistori de la capital de l’Alt Urgell. La seva ombra podria ser pesant per a molts, però Jordi Fàbrega va agafar la vara d’alcalde ara fa dos mesos amb ganes de fer de la Seu un lloc encara més atractiu per als visitants i millorar les relacions amb el Principat.



La relació de la Seu d’Urgell amb Andorra és bona?

És molt bona. El que es busca amb aquestes relacions és un win-win perquè la frontera no ha de ser un lloc que ens separi, sinó al contrari. La frontera ens hauria d’unir encara més. Tenim moltes coses que aconseguirem tirar endavant si anem plegats. En aquest sentit, sobresurt el fet que nosaltres necessitem cada vegada tenir més treballadors transfronterers a Andorra.



Com és tenir un cap d’Estat vivint a la seva ciutat?

És peculiar. Per l’arquebisbe, que és el Copríncep d’Andorra, tenim territori andorrà dins del Palau Episcopal de la Seu i això és una cosa única al món. El fet de tenir bones relacions amb el Copríncep i tenir-lo de veí a 200 metres ens facilita les coses.



Com veu la possibilitat d’establir una connexió ferroviària entre Andorra i la Seu?

Això ho veig molt verd ara mateix. Ho veig francament complicat. És a dir, veig més fàcil arreglar la carretera i fins i tot, malgrat totes les dificultats, el tema de l’aeroport que no pas aconseguir la via fèrria.



L’aeroport d’Andorra-la Seu és prioritari per a vostè?

L’aeroport per a nosaltres és una infraestructura bàsica i està en una de les prioritats més altes de l’ajuntament. En aquest sentit hi ha dos temes fonamentals. El primer és el GPS i l’altre, els vols nocturns.



L’esperat GPS.

En principi al setembre es faran vols de prova amb l’empresa suïssa a la qual se li ha encarregat el projecte. A l’última taula estratègica de l’aeroport ens van assegurar això. En funció d’aquests vols de prova, que ens diran què s’ha de tocar, tot es posarà en marxa. Si totes les coses van com van, els terminis que ens arriben de tot arreu ens parlen de la primavera del 2020 per poder tenir enllestit el GPS.



Confia que es compleixi la nova data de la primavera del 2020?

Jo he de creure que aquesta vegada serà la correcta i les coses que em transmeten és que tothom està alineat per aconseguir-ho: els governs espanyol i andorrà i la Generalitat de Catalunya.



En qualsevol cas, com valora els repetits ajornaments?

No ens sembla que no hi hagi voluntat, sinó que és un tema de trobar quina és la manera tècnica de fer-ho possible. No hi ha cap aeroport a Espanya que tingui GPS i crec que s’han anat fent esforços per intentar portar vols comercials sense necessitat del GPS. Ha arribat un punt que s’han adonat que sense aquest sistema no és possible. Jo crec que tots els ajornaments que hi ha hagut han estat perquè no s’acabava de prendre la decisió que el GPS era el mètode correcte.



Que l’aeroport d’Andorra-la Seu tingui vols a París o Berlín és realista?

Sí. Ara mateix a Alguaire venen vols d’Anglaterra i aquests vols xàrter podrien volar perfectament aquí. Tenim el tema de l’espai Schengen, que això està en mans del govern espanyol.



A hores d’ara hi ha voluntat espanyola d’aconseguir vols Schengen?

A la taula estratègica es va parlar d’aquesta qüestió i hi havia voluntat de fer-ho.



L’aeroport de la Seu seria compatible amb un altre dins d’Andorra?

Entenc que Andorra hagi plantejat fer un aeroport i òbviament ho respecto. Compatible? Segurament seria incompatible i hauríem de veure quin seria l’encaix de les dues infraestructures. No t’enganyaré, la nostra prioritat és dotar l’aeroport de la Seu perquè Andorra no tingui necessitat de fer el seu.



L’hospital Nostra Senyora de Meritxell hauria de ser la referència de l’Alt Urgell?

Nosaltres ja tenim un hospital comarcal que ens ha de solucionar el 90% dels temes de salut i l’hem de potenciar al màxim perquè és l’hospital de tot l’Alt Urgell. Però és obvi que hi ha una sèrie de serveis que cap centre comarcal pot donar mai. Nosaltres, per exemple, no podem tenir una UCI perquè no tenim prou malalts o fer trasplantaments.



Aquí entra en joc Meritxell?

Ara els pacients que no es tracten a l’hospital de la Seu els hem d’enviar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i un petit percentatge al Vall d’Hebron de Barcelona. Aquests pacients estan molt ben atesos, però els seus familiars estan a 140 quilòmetres de casa. Llavors tenim l’hospital de Meritxell, on els pacients estarien a 20 quilòmetres i igual de ben tractats.



Aquest és el gran avantatge que hi veu?

Sobretot el tema de l’UCI. Quan nosaltres ho hem preguntat a Andorra, des del SAAS i des del ministeri de Salut ens han dit que els nostres pacients no generarien un problema d’overbooking, sinó que els podrien atendre perfectament. Després, quan el pacient passés a planta, ja seria a l’hospital de la Seu.



Ho ha parlat amb el Govern d’Andorra?

S’ha parlat amb el Govern d’Andorra, de Catalunya, el subdelegat del govern espanyol a Lleida i l’ambaixador. El Govern d’Andorra s’ha mostrat disposat a parlar-ne i a més en té moltes ganes.

