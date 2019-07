“L'objectiu era el canvi i ens trobem en una situació pitjor”

El polític lauredià lamenta que la bona entesa de D'Acord no es veís reflectida en la formació de Govern i creu que el tripartit ha permès una majoria absoluta més reforçada

Carles Faneca Andorra la Vella

L‘exconseller general va ser escollit fa menys d’un mes el primer secretari del Partit Socialdemòcrata (PS) al XVIIè congrés ordinari de la formació. Conjuntament amb Susanna Vela, presidenta del PS, i Pere Baró, secretari d’organització, lidera la nova executiva que treballa amb nous objectius per als propers dos anys.



Quins són els reptes del nou projecte?

El repte més important és consolidar la nostra posició després de l’embranzida que creiem que el PS ha tingut arran dels resultats de les eleccions generals i volem continuar treballant per assolir la possibilitat de governar. A més, seguirem amb la feina de donar visibilitat a la nostra tasca i demostrar a la ciutadania que creiem que som el projecte alternatiu que el país necessita.



Quina és l’estratègia al Consell General?

La nostra funció és seguir una mica la feina de control en la dinàmica que ja vam fer en la darrera legislatura i anar presentant iniciatives via proposicions de llei.



Hi ha hagut molt moviment del PS en les darreres sessions.

Creiem que podrem treballar molt més per una qüestió logística i de mitjans. Hi ha més representació, som més consellers i per tant això permetrà poder tocar més temes dels que ens vam centrar en la darrera legislatura que tot i ser tres consellers generals van ser molts.



Què li va semblar l’acord de coalició de Govern?

Ja hem manifestat tots una mica la sorpresa. Un dels objectius de d’Acord era aconseguir el canvi, que no hi hagués majories absolutes. I malauradament aquest tripartit, que en realitat hem de dit bipartit pel pes de Ciutadans Compromesos, doncs fa que anem a una majoria absoluta més reforçada a 17 consellers.



Al PS van sortir guanyant o perdent amb d’Acord?

Crec que ens va afavorir. El projecte presentat un cop explicat va passar bé perquè es va entendre el que es volia aconseguir: augmentar la representativitat i treballar per la transparència i no per l’opacitat.



No hi va haver continuïtat.

El que hem de lamentar és que aquesta bona entesa, tarannà i ganes de canviar que es va treballar amb d’Acord no hagi acabat repercutint en la formació de Govern. Hi havia necessitat de canvi i de sobte ens hem trobat que tornem a estar en una situació pitjor: un Govern capitanejat per DA amb una majoria absoluta que ho permet fer tot.



Un dels aspectes a afrontar aquesta legislatura és el problema en l’accés a l’habitatge.

La idea era buscar una solució a curt termini de manera immediata dins les diferents propostes que en aquets cas portàvem al programa. El que volem és poder utilitzar uns fons públics i invertir en la compra d’habitatges a uns preus de mercat una mica inferiors al preu actual. També volem que a aquests pisos es facin reformes dirigides a la sostenibilitat perquè no hem d’oblidar que, a banda de pagar el lloguer, el cost s’encareix a l’hivern per la llum i la calefacció.



Com podria afectar el fons de reserva de les jubilacions?

És una mesura que permet desbloquejar uns fons que avui en dia estan invertits en altres actius. Aquí no estem de cap manera descapitalitzant el fons de reserva de jubilació. En definitiva es guanyen diverses coses positives. Una, diversificar el fons de la CASS; dos, invertir en la societat andorrana en pisos i no en accions de societats que estan a fora; i tres, facilita donar una solució a l’accés a l’habitatge.



La problemàtica es pot lligar amb el tema dels salaris?

I tant. La constatació objectiva és que el cost del lloguer és molt car comparat amb els ingressos dels ciutadans. Per tant no hi ha habitatge accessible.



Al darrer congrés vau aprovar treballar en la millora de la representativitat als comuns.

Tenim la intenció de millorar la representativitat als comuns amb una sèrie de criteris que garanteixin la proporcionalitat als consells de comú, així com l’eficiència i la sostenibilitat fixant per llei unes taules de salaris.



Per què s’hauria d’eliminar la figura del cònsol menor?

Creiem que la figura del cònsol menor potser ja no tindria el sentit de ser que havia estat històricament perquè al cap i a la fi és una figura que ha de suplir el consol major i va lligat amb el fet que el que volem fer és que el cònsol major tingui una dedicació exclusiva. Això no obvia que es preveu un sistema de substitució per si algun dia el cònsol major no està disponible.



És injust el sistema electoral?

El que sí que entenem és que és poc representatiu. Afavoreix les forces majoritàries i per tant no garanteix una representació total de les opinions dels ciutadans. Faria un gran canvi fer que les llistes territorials fossin proporcionals i que les dues llistes més votades en la circumscripció territorial tinguin un representant cadascú reduint el marge de falta de proporcionalitat.

