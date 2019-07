“Obrirem la porta a qui es vulgui sumar al nostre projecte”

Serà la cap de llista a les comunals i aposta per incorporar persones d’altres partits més que formacions com a tals. Accepta la força del ps però no tem els resultats que va fer a les nacionals

La cònsol treballarà per consolidar els pàrquings i vol acordar amb la propietat del del Parc Central el fet de poder usar el subsòl per fer-ne un de nou quan s’urbanitzi la zona.



Ha complert els objectius marcats a l’inici de legislatura?

Andorra la Vella havia quedat al marge de l’evolució d’altres parròquies i calia donar-li una empenta important. Hem fet moltes obres que eren imprescindibles com ara la reforma de l’avinguda Meritxell o la separativa de Santa Coloma que no es veu tant però a la qual hem destinat més de tres milions d’euros. De 120 propostes electorals estem a la ratlla de les 100 i, per tant, valoro molt positivament el mandat.



Meritxell i la separativa eren les iniciatives més urgents?

Sí, perquè no podíem continuar amb aquella avinguda fosca, negra i boteruda, i en necessitàvem una de nivell perquè Meritxell és el centre del comerç del país. Amb la separativa hem reduït la inundabilitat de la zona però a més hem fet moltes altres coses com ara el parc de la Serradora, la reforma del Parc Central, les mitjanes de l’avinguda de Tarragona que han ajudat a reduir la velocitat, i també hem recuperat espais per als ciutadans.



Per què es va disparar el preu dels treballs a Meritxell?

El nostre estimatiu era molt baix i les empreses van presentar uns pressuposts molt alts però potser és perquè es van espantar pels quatre mesos que els exigíem o perquè havien de finançar una part de les obres. També dic que ho vam fer en un bon moment perquè cada vegada que licitem una obra, ens apugen més el preu perquè el sector creix.



En quin estat deixaran els comptes del comú?

La previsió és acabar el mandat amb equilibri absolut. Hem fet una gestió molt acurada i responsable, fent tot el que calia i rebaixant l’endeutament perquè vam entrar amb 42 milions i sortirem amb 33 havent fet totes les inversions. Els ciutadans poden estar tranquils perquè hem estat molt responsables i curosos.



Santa Coloma era la zona més necessitada d’inversió?

Era la gran oblidada i és el gran pulmó de la parròquia, per on ha de créixer, i per això era necessari començar a urbanitzar-la. A banda de la separativa també l’hem embellit, hem fet un centre de salut i millorat els entorns amb el projecte Columba, on s’ha fet gran esforç perquè vam cedir el terreny perquè els frescos estiguessin a prop de l’església. A més, aviat inaugurarem el nou parc.



Què li quedaria per fer si revalidés el consolat?

La feina no s’acaba mai. Hem de seguir amb les separatives perquè apostem per la sostenibilitat i tenir-les acabades és necessari per ser una parròquia sense punts negres d’abocaments al riu, però també cal embellir altres zones com Ciutat de Valls on hem fet un parc quan mai s’havia fet res allà. Un projecte que em motiva molt també és la porta d’entrada a la parròquia que ha de donar entrada a Doctor Vilanova i a la plaça poble.



Faran nous aparcaments?

El que hem de fer és consolidar els que ja tenim perquè tots estan en terrenys de lloguer i poden desaparèixer, però sabem que en algunes zones se n’han de fer més. A Príncep Benlloch, per exemple, tenim un terreny de 900 metres i la pròxima corporació s’haurà de plantejar molt clarament fer-ne un allà. Al del Parc Central hem de treballar per tenir-ne un de consolidat i no de lloguer com ara, i l’opció passaria per arribar a un acord amb la propietat i usar el subsòl. Allà hi ha d’anar un vial i per què no fer-ne un a sota com a Barcelona? És factible i ja hi estem treballant.



Les obres als Serradells començaran al setembre?

Setembre o octubre. A finals de mes ens entreguen el projecte de reconstrucció i ara hem de parlar amb l’asseguradora de quina manera procedim; si tornem a fer concurs, si se n'encarrega l’assegurança, si fem un conveni amb l’empresa que va causar accidentalment l’incendi o si es fa un conveni entre totes les assegurances per agilitzar l’obra. Volem veure el projecte, saber el cost i el termini perquè més de 18 mesos no hauria de ser.



Vostè serà la candidata de DA a les eleccions. Pactarà amb L’A?

Venim d’un mandat i tenim un projecte definit però estem disposats a obrir la porta a qui es vulgui adherir al nostre projecte. No tanquem portes, al contrari, les obirm i parlarem amb tothom però de persones, no de partits.



Però qui sigui s’haurà d’incloure en la llista que vostè encapçalarà.

Això sí, perquè el nostre partit ens ho ha manat. Volem fer una candidatura encapçalada per nosaltres i si s’hi sumen persones d’altres partits o independents, perfecte, si no tirarem endavant amb el nostre projecte però m’agradaria que moltes persones s’hi volguessin sumar.



Tem políticament parlant el resultat del PS a les nacionals?

No em van espantar perquè ja m’ho esperava. Soc conscient que a la parròquia hi ha molt vot socialdemòcrata però m’ho miro a l’altra banda i veig que vam perdre a la territorial, que s’assimila més a les comunals, per 12 vots contra una candidatura conjunta més la llista de terceravia. Ens va deixar tocats però el resultat és bo.



Confia mantenir el gruix de l’actual majoria i Miquel Canturri de número dos?

L’equip que tenim està molt cohesionat i estic molt contenta. Hi haurà persones a qui proposaré que segueixin però amb els cònsol menor ja vam quedar quan va acceptar el càrrec que no era evident que ens presentéssim conjuntament com a cònsol major i menor. No dic que no sigui així però haurem d’esperar fins al setembre.

