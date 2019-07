“Grandvalira és un dels motors del país i ara nosaltres estem a dins”

El cònsol major es congratula per l’entrada de saetde a ordino-arcalís i espera que la pròxima temporada l’estació millori els seus resultats

El cònsol major d’Ordino encara la recta final del mandat amb la satisfacció d’haver superat la crisi de Vallnord i es congratula per quatre anys amb “un balanç positiu” al capdavant de la corporació. Mortés serà el candidat de DA a les eleccions comunals del desembre i considera que “pot ser una llista guanyadora”.



Quin balanç fa d’aquest mandat a pocs mesos de les eleccions comunals?

En aquests quatre anys s’ha completat pràcticament la totalitat del programa. A més a més, s’han fet inversions i altres activitats que no estaven previstes. Estem encantats perquè s’ha fet un molt bon mandat i diria que és un balanç positiu per a tothom, tant per a l’oposició com per a la majoria.



Un dels temes que pot quedar pendent és el trasllat de les dependències del comú a l’antic hotel Casamanya. Què es guanya amb el canvi?

Es guanyen espais per centralitzar els serveis del comú perquè el ciutadà vagi a un sol edifici. A part es dona utilitat a un edifici emblemàtic. També hi ha un aspecte important que és el fet d’alliberar els locals actuals del comú per donar-los un altre ús.



Vostè ha dit que el desviament de la Massana és bàsic per millorar la circulació. És més urgent que el de Sant Julià?

S’han de marcar prioritats i és més important que primer el turisme pugui entrar dins del país. Per tant, continuo dient que el desviament de Sant Julià encara és una prioritat. Penso que el desviament de la Massana és la següent i a més a més no estem demanant una cosa que no estigui prevista enlloc. Això està al Pla sectorial de carreteres i està aprovat pel Consell General. És impossible fer-ho en un any o en dos, però l’important és que es comenci.



Les veus més crítiques diuen que desviar el trànsit pot perjudicar la Massana.

No s’ha de veure com una infraestructura que perjudiqui la Massana. Jo penso que és al contrari. És una infraestructura que ha de donar servei a les dues

parròquies perquè al final la Massana té unes coses que Ordino no té i a l’inrevés. Ordino mai serà un centre neuràlgic de les valls del nord des del punt de vista comercial i, en canvi, la Massana pot ser-ho perfectament.



Parlant de les valls del nord, un altre tema que ha centrat el seu mandat ha estat Ordino-Arcalís. Com s’ha de valorar la venda d’accions a Saetde?

Un projecte clau per a la parròquia és el fet d’haver privatitzat Secnoa perquè ens ha comportat un canvi substancial a l’hora de poder fer altres inversions a Ordino.



Com ha anat el primer any de la mà de Saetde?

És molt aviat per fer valoracions. Sí que diria que és la inversió més important que tenim al pla director que s’ha fet. Vam signar i al cap d’uns mesos va estar feta aquesta inversió de set milions d’euros del nou telecabina.



La pròxima temporada anirà millor dins de Grandvalira?

Esperem que sí. Al final s’aprofiten sinergies. No s’ha de perdre de vista que Grandvalira és un dels motors del país i ara nosaltres estem a dins. Jo entenc que, per descomptat, ha de ser molt millor per a tothom i com dic, també sempre ha de ser molt millor pel país. Si l’estació d’Ordino-Arcalís està dins de Grandvalira, li dones un valor afegit al client que no tenia abans.



És possible que el comú vengui el 24% restant de les accions de l’estació a Saetde?

No hi ha cap idea de vendre. Jo entenc que tampoc interessa ni a Saetde ni a ningú.



Satisfet amb Saetde. Satisfet amb l’acord per mantenir Vallnord?

S’ha tancat bé. La gent ha d’entendre que és difícil conviure en dues societats que d’alguna manera es fan competència. S’havia de trobar una fórmula amb la qual estiguéssim tots còmodes. De moment s’ha trobat l’interval de tres anys i s’anirà treballant tranquil·lament per veure com s’acaba trobant una solució.



Quins possibles escenaris hi ha respecte a aquesta solució?

Abans que entrés Saetde, Ordino-Arcalís ja s’havia desvinculat una mica de la marca i en canvi per part de Pal-Arinsal s’ha utilitzat molt més. Per tant, l’escenari que jo diria més clar és que EMAP es quedi amb el 100% de la marca Vallnord.



Respecte al seu futur al comú. Quines són les perspectives de DA a Ordino?

Cada elecció canvia completament. El que sí que sé és que nosaltres ens hi presentarem i tenim un bagatge de quatre anys de feina feta. Crec que això ens dona força per dir que podem ser una llista guanyadora.



Demòcrates ha de pactar amb Liberals d’Andorra a Ordino?

No és que s’hagi de fer ni molt menys. Nosaltres ens podem presentar perfectament sols. És un dels temes que valorarem. Analitzarem tot el projecte i veurem si pot haver-hi aquesta opció o no.

