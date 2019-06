“Alguns es poden sentir enganyats amb els pactes”

El nou president dels Joves Liberals afirma que la prioritat després de les eleccions era formar un Govern de coalició, ja que els governs en minoria provoquen inestabilitat

Actualitzada 26/06/2019 a les 07:22

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Té 30 anys i porta una dècada a Liberals d’Andorra. Després de ser tresorer i responsable de relacions internacionals dels Joves Liberals, Antoni Puig afronta el repte de ser el president d’aquesta secció de la formació.



Què implica ser el president dels joves liberals?

Jo ja estava a l’executiva com a tresorer i responsable de relacions internacionals. Com a president hauré de gestionar l’executiva, però tots fem de tot. Com que estem amb els joves liberals mundials, vam haver de crear uns estatuts i havíem de tenir els càrrecs, però tots fem de tot.



Quina era la seva tasca com a responsable de relacions internacionals?

Bàsicament organitzar-nos per anar a les reunions que fan els Liberals europeus per explicar-los la realitat d’Andorra.



Estan els joves d’Andorra implicats en la política?

Quan venen eleccions sí, però durant les legislatures és difícil atraure’ls. Nosaltres fem els cafès liberals, que reprendrem després de l'estiu. Intentem donar a conèixer els consellers i ara podem fer-ho amb els ministres. Aquí a Andorra és molt fàcil parlar amb un ministre de tu a tu. Quan ho expliquem als companys europeus es queden parats que aquí puguis trobar-te un cap de Govern pel carrer. Això és una cosa bona que té el país.



Té l’aspiració d’arribar a primera línia política?

De moment no m’ho plantejo. Va sortir l’opció d'anar com a suplent a Andorra la Vella i és la primera vegada que he estat en una llista, però no he pensat anar mes enllà de moment.



Quina serà la línia dels joves liberals en la seva presidència?

Hem de seguir pel camí que anem. És important fer actes no molt institucionals per arribar a la gent. Si quan fas una reunió formal a una sala ja costa fer anar a la gent més gran, amb els joves costa molt més. Volem saber què pensen de la política i del país.



Estan en contacte amb els joves del PS i Demòcrates?

Tenim relació amb uns i altres perquè són gent que participen en moltes coses. Més o menys la gent que estem en política, estem en associacions i estem implicats en el país, així que sempre hi ha contacte entre nosaltres i ens coneixem.



Què opina del pacte de Govern amb Demòcrates?

Els resultats van ser els que van ser. Està clar que esperàvem tenir millors resultats i la situació era la que era. Dins dels diferents panorames hi havia la possibilitat de fer un govern de coalició. Es va fer un debat al partit i es va decidir tirar endavant amb aquest pacte.



Els joves tenen força dins de Liberals en aquests debats?

Som com un comitè parroquial més. Sí que tenim la nostra veu a l'hora de prendre les decisions de partit.



Què en pensa que s’hagi fet una concessió amb el referèndum de l’avortament?

Va ser un dels punts que van ser mes controvertits en el debat, però es va haver de fer la concessió perquè el país tirés endavant. S’havia de fer Govern sí o sí, un govern en minoria provoca inestabilitat al país. Com a liberals seguirem treballant perquè es pugui avortar a Andorra.



I rebaixar l’edat per obtenir la nacionalitat?

Jo crec que es pot aconseguir. Si es desenvolupa la llei de consultes crec que és una cosa viable.



S’ha criticat l’elevat nombre de secretaries d’Estat, com ho veu?

Jo crec que és una quantitat correcta, però com arriben tots seguits generen un debat en l’opinió pública. S’han retirat els directors i els secretaris d’Estat cobren la part baixa, així que queda bastant equilibrat.



Creu que la gent entén que Liberals hagi pactat primer amb PS i després amb Demòcrates?

Amb d’Acord vam treballar molt bé i es van obtenir bons resultats. Algunes persones poden sentir-se enganyades amb els pactes, però dins del Govern intentarem complir els punts de l’acord que es va presentar amb el PS. S’haurà d'explicar el que es fa al Govern i per què hem fet aquest pacte. L’objectiu és intentar complir els màxims punts del nostre programa, tant els propis com els que es van acordar amb el PS.



Hi haurà pacte amb Demòcrates a les comunals?

Intentarem treballar per buscar les persones idònies, preparar una llista i arribat el punt, si ens hem de seure amb DA, parlarem. Cada parròquia decidirà. Són molts candidats, ja costa trobar-ne dos, imagina catorze (riu).

