“Andorra interessa als britànics per la bellesa i seguretat”

L’ambaixador del Regne Unit, que deixarà el càrrec a l’agost després de sis anys, considera que la situació dels residents britànics a Andorra no canviarà amb el Brexit

Actualitzada 09/06/2019 a les 06:51

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Després de sis anys en el càrrec, Simon Manley deixarà de ser ambaixador del Regne Unit a Andorra. Manley va aprofitar la seva darrera presència oficial al país per saludar el nou Govern, visitar el col·legi britànic i repassar l’actualitat de les relacions entre el Principat i el seu país.



Quants residents britànics hi ha a Andorra actualment?

Hi ha prop de 800, concretament 733, la qual cosa representa un 3% de la població d’Andorra. És una part de la població molt important.



Quin és el perfil del resident britànic al Principat?

Hi ha molts empresaris que estan vinculats al sector turístic i altres sectors de l'economia, però també hi ha una part important de jubilats... hi ha una mescla de tot.



Quines demandes solen tenir quan es dirigeixen a l’ambaixada?

Tenen molt pocs problemes, estan encantats de ser aquí a Andorra, especialment els que estan en el sector privat amb les seves empreses o treballant per altres.



Andorra és un país interessant per a l'empresari britànic?

Els últims anys, tenim una col·laboració cada cop més estreta entre el nostre ministeri de comerç internacional i Actua. Al març vam fer una visita d'una de les marques britàniques més potents que li interessa instal·lar-se aquí a Andorra. També tenim una col·laboració al sector de les smart cities, on crec que Andorra és un país innovador. És un sector molt interessant per a l'empresa britànica, està en creixement. També estem mirant les possibilitats en tecnologia financera.



Quin és el sector del Regne Unit que més pot aportar a Andorra?

Tenim molts sectors d'interès. Andorra és una economia amb molt potencial turístic, per la qual cosa estem mirant l'interès de les marques de luxe en el mercat andorrà. També és interessant la tecnologia financera per la forta presència bancària en el país i estem parlant amb el Govern d'altres sectors interessant com el de la sanitat per mirar quines possibilitats hi ha. El nostre paper és enfortir les relacions entre Actua i el nostre ministeri de comerç internacional i també entre les empreses andorranes i britàniques.



Turísticament, Andorra segueix sent un país interessant pels britànics?

Les xifres d'aquest any són molt positives. Hi ha hagut un creixement en la quantitat de turistes britànics. Hi ha unes possibilitats interessant per reforçar aquesta relació.



Andorra sempre ha estat un país atractiu per als jubilats britànics, segueix sent-ho?

Sí, Andorra continua sent un destí molt interessant pels jubilats britànics. L'interès per als jubilats continua sent igual perquè és un país amb molta bellesa i molta seguretat, que és molt important.



Quins desavantatges podria comportar el Brexit als residents britànics del Principat?

La situació gairebé no canvia per als ciutadans britànics que estan aquí. Estem parlant amb els residents per tranquil·litzar la gent que pot tenir preocupació per aquest tema, però la gent està tranquil·la i molt contenta amb la seva situació aquí.



Creu que la relació del Regne Unit amb la Unió Europea després de la seva sortida pot ser un model de referència per a Andorra a l’hora de negociar l’acord d’associació?

Depèn de la pressió de la comissió europea. Tenim un acord de retirada que vam aconseguir fa uns mesos, al novembre de l'any passat, però encara hi ha un debat sobre la relació que tindrem amb la Unió Europea un cop sortim. Des del govern es vol una relació estreta perquè sortim de la Unió Europea però no d'Europa i afrontarem els mateixos reptes. Si podem ser un model per a Andorra, dependrà del resultat que obtenim de les negociacions, però partim d'una posició diferent. Un dels posicionaments del nostre govern és que no es pot acceptar la lliure circulació de persones, que és part clau de la negociació d'Andorra amb la comissió europea.



Després del Brexit, pot haver-hi un problema amb les importacions provinents del Regne Unit que potser hauran de pagar més taxes?

El que esperem, i que està inclòs en la declaració política del Regne Unit del novembre passat, és que hi hagi una relació de lliure comerç entre el nostre país i la Unió Europea. Aquest acord de lliure comerç implica que no hi hauria ni aranzels, ni restriccions quantitatives, ni obstacles en el comerç, però ho hem de negociar. Som un país que creu en el valor del lliure comerç.



Quin balanç fa de la seva trajectòria com a ambaixador?

És un honor ser un ambaixador de la meva reina i del meu país. Ha estat el millor càrrec de la meva carrera i ha estat un plaer conèixer Andorra. És un país meravellós i estic encantat que aquests últims sis anys hàgim tingut l’oportunitat de reforçar la relació que hi ha entre els dos països. Espero que aquesta relació continuï creixent i continuï reforçant-se els anys que venen amb el meu successor, Hugh Elliot.

