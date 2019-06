“Al principi no tothom hi creia perquè el repte era molt gran”

Actualitzada 07/06/2019 a les 07:03

FORGAS REBRÀ EL DIA 18 UN DELS PREMIS DE 'MARCADOR CATALUNYA'

Ernest Forgas és un dels futbolistes que seran reconeguts a la gala de premis del programa radiofònic Marcador Catalunya, que dirigeix des de fa un grapat d’anys el periodista català Ricard Vicente. El davanter de l’FC Andorra rebrà un dels guardons de la categoria Jugador destacat de la temporada Premis Campió que celebrarà la seva 26a edició. La cerimònia, que tindrà lloc a Showroom Eninter de Cornellà, a les vuit del vespre, reconeixerà 33 jugadors de diferents categories del futbol territorial català. Forgas ha estat protagonista aquesta temporada, no només pels 15 gols, aspecte clau en l’ascens de l’Andorra, sinó també pels 9 que va marcar a la primera volta quan militava al Reus B Cambrils del grup 5è de tercera divisió.

No fa encara una setmana que l’FC Andorra va arrodonir la temporada de l’ascens a tercera divisió, la primera del nou projecte, amb el títol de campió de Catalunya amateur i el bitllet per a la propera Copa del Rei 24 anys després. Unes fites que el club comença a pair i a metabolitzar amb la satisfacció del deure complert. El tècnic tricolor, Gabri García, fa un balanç del curs.Han estat cinc mesos plens de coses noves i experiències noves. Molta alegria al final de temporada perquè el repte que ens vam posar quan vam arribar era gran perquè sabíem que seria difícil.La diferència respecte al líder era molt gran i s’havien de fer molt bé les coses. Va ser una època de molts canvis, cos tècnic i jugadors nous barrejats amb els que ja hi eren. No era fàcil aconseguir congeniar-ho tot amb tant poc temps i és normal que hi hagués algun dubte.Aquest ha estat l’argument principal, el nivell de la plantilla. El Jaume [Nogués, director esportiu] té molt de mèrit en l’ascens perquè va construir una plantilla en poc temps. A banda d’això, el vestidor. Tots han estat molt compromesos, units i s’han barrejat molt bé els nouvinguts amb els que ja hi eren. Hi ha hagut molt bona sintonia i tots van pujar al tren.A l’equip li va afectar una mica l’obligació d’haver de sumar sempre de 3 en 3. Vaig detectar cert desgast mental per aquesta exigència d’haver de guanyar sempre per mantenir les opcions d’ascens. Es va notar com col·lapsat i després de dos empats i alguna victòria poc lluïda, guanyar al camp del Lleida B, sobretot la reacció a la segona part, ens va donar l’empenta definitiva per fer el tram final de temporada que hem fet.Serà una temporada llarga, divertida i tot un repte amb tres competicions. Hem d’estar preparats, ens fa molt il·lusió i ens exigirà està bé i preparats per a un calendari carregat.Sí, segur. El tema d’altes i baixes tot just l’estem configurant ara. Ara s’han de prendre decisions i moltes vegades és dur i difícil perquè has de parlar amb jugadors que no continuaran i això sempre costa [ahir, Marc Ferré va confirmar a les xarxes que no seguirà al club]. Quan vam arribar hi havia una plantilla feta i havíem de reduir-la per donar cabuda als fitxatges, s’havia de fer una selecció gairebé sense temps, s’havien de prendre decisions i possiblement ens vam equivocar en alguna. El futbol va molt ràpid i estàvem obligats a fer-ho. Ara estem en aquest punt, el de perfilar amb quins jugadors ens quedem, amb quins no i els possibles reforços.Més o menys. L’actual plantilla ja es va configurar pensant a tenir un equip competitiu per si no aconseguíem l’ascens. La columna vertebral per jugar a tercera l’any que ve es mantindrà i ens reforçarem per augmentar la competitivitat.