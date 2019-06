“No estic content de ser desè, sempre vull més”

Gorka Aixàs valora la trajectòria de l’equip en un curs en què s’ha arribat a unes semifinals de l’Eurocup per primera vegada, però no s’ha aconseguit el bitllet per als play-off i la Copa del Rei

Actualitzada 05/06/2019 a les 07:01

Ignasi Massafret Andorra la Vella

Un cop acabada la temporada i començant a posar les bases del curs vinent, Gorka Aixàs fa balanç de l’exercici i apunta les claus per les quals ha de passar el mercat de fitxatges, així com els objectius de l’entitat. A més, assegura que els tricolors volen jugar l’Eurocup la temporada vinent i que no jugaran la Basketball Champions League.



Quin balanç fa de la temporada de l’equip?

No te’n vas content perquè no has complert l’objectiu de ser a play-off i és la sensació més recent i que tens més present, però veient que arribem a una semifinal europea i ens quedem a un partit o fins i tot a un frame dels altres objectius [Copa i play-off]. Això no fa diferent la feina que tenim.



Creu que arribar tan lluny a Europa ha pesat massa?

Per a nosaltres, el fet de tenir competició europea ens permet tenir millor equip. Ens hem quedat a molt a poc de ser al play-off, però no crec que la conclusió sigui que una cosa és incompatible amb l’altra. Després podem parlar de si els objectius eren massa ambiciosos, però per tenir més partits guanyats que perduts ens hem de remuntar 25 anys enrere.



Sent que els objectius eren massa ambiciosos?

No és que senti que són ambiciosos. Hem viscut unes temporades en què hem aconseguit estar al play-off dues vegades i jugar una Copa del rei sense haver fet bona temporada a Europa. Ho hem fet en temporades en què altres clubs que han estat lluitant per aquests mateixos objectius han passat per situacions complicades. Clubs que aquest any han entrat, però tinc la sensació que nosaltres hem aprofitat que no hi eren i aquest any ho han fet millor. Vol dir que competeixen pel mateix i han passat un mal moment. Aquest any era més complicat ser a play-off o a la Copa.



Els fitxatges d’enguany no han tingut el lideratge de noms com Jaime Fernández o Blazic. Què es busca per a l’any vinent?

A dia d’avui no tenim clar com acabarà. No ets el primer a fitxar i, per tant, has d’esperar. Una cosa és al que aspires al principi de l’estiu i l’altra, el que acabes tenint. Qualsevol jugador aspira a tenir el millor. Sí que crec que hem tingut un equip diferent, sense un referent clar en molts moments i pensat per ser més uniforme. L’equip era més equilibrat. En algun partit ens pot haver faltat algú que agafés el lideratge anotador. No hi havia un rol clar, però tampoc puc dir que hauria estat millor o pitjor.



Eurocup, Champions, es jugarà a Europa sí o sí?

Segur, no. Jugarem l’Eurocup o no jugarem competició europea. Tenim clar que per als nostres interessos com a club el millor és jugar l’Eurocup i no la Champions, però també sabem que som l’últim a qui toca escollir i per tant haurem d’esperar que hi hagi equips que no escullin l’Eurocup per poder jugar-la.



Marxa Albicy, hi ha pocs jugadors amb contracte, com ho viuen?

No conec cap estiu que hagi estat tranquil des que ens dediquem a això. A vegades penses que tens més jugadors amb contracte i resulta que marxen. Tenim quatre jugadors amb contracte [Vitali, Jelínek, Diagne i Colom]. Si vols fer el millor equip possible has de tenir paciència i esperar fins al final. A qui té paciència li acaba anant bé. Així és com hem treballat, sabem que l’estiu serà llarg.



A la banqueta hi haurà moviments o es compta amb Ibon Navarro? Com valora el seu primer any?

Hi seguim comptant, té contracte. El balanç de victòries i derrotes no l’havíem tingut mai en aquesta etapa ACB i el gran artífex és l’entrenador. La seva feina ha estat excel·lent i per això seguirà a la banqueta, a més, amb bona sintonia i ganes de seguir creixent. El moment era important per a nosaltres, canviàvem d’entrenador després de vuit temporades i havíem de veure com anava. Per primera vegada aconseguim aquest nombre de victòries i això diu molt de la feina de l’entrenador.



L’aficionat pot sentir-se decebut per acabar desens?

No estic content se ser desè, sempre vull més, però això no em fa deixar de gaudir del camí que ens ha portat fins aquí. És molt complicat, és una lliga en què els equips cada vegada creixen més i els que pugen [Betis i Bilbao] no crec que pugin per patir, sinó que tindran pressupost per estar lluitant per les mateixes coses que nosaltres. Aquesta lliga cada cop és més disputada i és més difícil aconseguir grans objectius. Hem de tenir ambició però també ser conscients que és complicat.



Com el deixa l’auge de l’FC Andorra? Creu que pot afectar el bàsquet, tant econòmicament com quant a afició?

No ho veig així, no és incompatible. El fet que li vagi bé, com a qualsevol club de casa nostra, és un motiu d’orgull i n’estic encantat. Igual que passi amb el VPC, amb l’hoquei o qualsevol.