“Qui val arriba, però una ajuda ens farà arribar abans”

Actualitzada 12/03/2019 a les 07:20

Dolors Moreno Andorra la Vella

La catalana Mar Alarcón, empresària, emprenedora i fundadora de Socialcar, una plataforma online que funciona com a servei de lloguer de cotxes entre particulars, va participar divendres a Andorra en l’acte de lliurament dels premis Olympe de Gouges per distingir les empreses que fomenten la igualtat de gènere i per explicar Womanthon.



I què és Womanthon?

Li diem un hackathon formatiu per a dones directives, amb posicions de lideratge. El nostre lema és Lidera sense permís i donem a les participants una sèrie de workshops perquè s’apoderin, perquè siguin conscients de la posició que tenen i de com seguir endavant, i per inspirar-les a emprendre o a seguir la seva carrera cap amunt sense cap complex.



Les dones encara pensen que han de demanar permís per estar al capdavant d’un equip?

Les persones que liderem aquesta iniciativa totes tenim els nostres propis negocis, estem en consells, i per la nostra experiència veiem que sí és cert que arribem a determinats llocs de responsabilitat però un cop estàs allà encara seguim demanant permís, moltes vegades inclús per parlar.



Es tracta de liderar i també fer-ho com a dona, evitant adoptar rols masculins?

Correcte. Tot és en clau positiva, no som gens revolucionàries, ni contestatàries ni victimistes, al contrari. Però sabem que la identitat femenina és diferent, nosaltres som diferents, aportem diferents punts de vista i maneres de fer les coses ni millors ni pitjors, diferents. Per això les nostres formacions són totalment inclusives i poden participar homes si volen però estan molt pensades per a les dones i per potenciar les habilitats que tenim i que no caiem en aquesta trampa de masculinitzar-nos per poder liderar, no es tracta d’això.



Vostè ha explicat que abans no creia en un sistema de quotes però que ha canviat de parer. Per què?

Pensava que tots som iguals, és un tema de meritocràcia, i segueixo creient en la meritocràcia, però és cert que en determinats llocs tens moltes dificultats. Penso que el qui val arriba però també que una ajuda ens farà arribar abans. Si no ens podem passar 200 anys esperant aquesta igualtat.



Va iniciar la seva carrera en un gran bufet d’advocats. Què en va extreure d’aquella experiència?

És un lloc on he après molt i on es treballava amb excel·lència. Però sí que és cert que es nota molt en aquestes estructures que a partir de 30 anys comences a trobar molt poques dones, quan, en realitat, hi ha moltes més dones estudiants de dret que homes. Arriba una determinada edat en què anem desapareixent.



Part del canvi passa perquè no s’hagin de fer 11 o 12 hores diàries de jornada laboral?

Exacte. Però jo penso que això ja es comença a aplicar a tothom, hi ha molts homes que tampoc volen estar 12 hores i volen disfrutar dels seus fills. A la meva empresa els homes s’han agafat tots la baixa de paternitat i a tothom li ha semblat el més normal. Els homes també volen disfrutar de les seves famílies o dels seus hobbys.



Al món de l’emprenedoria també hi ha menys dones?

És cert que n’hi ha menys però n’hi ha. El que passa és que ens costa voler ser visibles. Jo he pres aquest rol més visible perquè penso que si pot inspirar a algú i alguna dona es pot sentir identificada i emprendre tot això que guanyem, però, és cert que ens agrada menys destacar.



Socialcar irromp en un sector tradicional com és el del lloguer de vehicles per introduir el concepte d’economia col·laborativa. En el seu cas com és la convivència?

El rent a car ens ha vist amb bons ulls, pensen que dinamitzem el sector, que al final nosaltres operem d’una manera, ells d’una altra i inclús hem arribat a col·laborar.

