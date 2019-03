Jordi Pujol repassa els aspectes clau que resten per acabar de tancar els detalls tècnics de les pistes de l’Àliga i l’Avet, que acolliran les proves de les finals de la Copa del Món de Grandvalira.

“Les finals de la Copa del Món són una prova de foc” Jordi Pujol, director de cursa de les finals de la Copa del Món de Grandvalira. Fernando Galindo

Actualitzada 04/03/2019 a les 07:16

Ignasi Massafret Andorra la Vella

Les finals de la Copa del Món de Grandvalira entren en l’esprint final de la seva preparació. Després de molts mesos de feina i amb gairebé tot a punt, el director de cursa, Jordi Pujol, valora l’esdeveniment més important de l’any en el panorama esportiu i explica quins són els aspectes que queden per acabar de donar forma a les pistes que acolliran la cita. A partir de la propera setmana s’acabaran de col·locar les xarxes, tirar els cables de televisió i muntar la infraestructura perquè a nivell televisiu tot estigui dins de les previsions, però tal com el mateix Pujol reconeix, la feina grossa ja està feta i el repte, molt a prop.



A vuit dies de les finals, quin ambient es respira?

“De motivació, molta motivació per part de tothom. Dins de les dificultats que hem tingut aquesta temporada, que ha estat difícil, podent fer la neu tard i amb aquest anticicló, tenim les pistes molt bé. Estem amb ganes, molta feina i poc temps per pensar”.



Organitzativament, quin és el principal obstacle que heu trobat a nivell de pistes?

“Ha estat un hivern molt càlid, a banda d’algunes setmanes fredes ha nevat poc. No hem pogut produir neu sempre que volíem i l'hem hagut de treballar molt, ens ha portat molta feina. Tot i així, tot ha anat sobre el previst i no hi ha cap escletxa. Està tot provat, i de moment, tot el que havíem programat ho estem seguint”.



Quina diferència creu que té Grandvalira respecte a la resta de places de Copa del Món a nivell d'esquí?

“Totes les estacions tenen la seva particularitat. No n'hi ha cap d'igual, ni per perfil, ni per tipus de neu, ni per orientació. Aquí el temps canvia molt més ràpid i pots passar d'una temperatura positiva alta a una negativa baixa amb poc temps”.



Què significa per a l'estació i per a Andorra ser seu d'aquestes finals?

“Parlo des del punt de vista personal, però és un repte enorme en què treballem molta gent, en equip i col·laborant directament i indirectament. Per tant és una feina de tots i que fa il·lusió que a nivell d'Andorra pot passar el mateix”.



Sent que és una prova de foc?

“És una prova de foc per al present. L'exigència és molt alta, vénen els millors del món i no estem parlant de preparar una piscina olímpica, es tracta de preparar pistes a alt nivell, a 2.000 metres d'alçada, amb temperatures i humitats canviants, a l'exterior... és un repte diari molt gran”.



I un punt de partida per al futur?

“En el futur no sé què vindrà, però s'haurà de valorar com van les coses. Fins ara, les valoracions externa i interna sempre han estat bones pel que fa al fet de donar a conèixer Andorra. Aquest any veurem què passa i si tothom està content”.



Quines condicions de neu esperen?

“Fins ara el temps no ens ha afectat en res a cap de les dues pistes, però sí que és cert que jo preferiria que nevés una mica, així l'aspecte d'Andorra serà més bonic. La base de neu actual és molt bona i la neu la podríem treure, si neva... Sempre que no nevi un metre! Per a la imatge estaria bé que nevés una mica el país quedaria molt bonic”.



A nivell organitzatiu, què els diferencia de la resta de seus de la Copa del Món?

“Tot i que a nivell de pista no inventem res, si que és cert que sempre que han vingut a Andorra han destacat com se'ls ha rebut i tractat. Penso que la gent que ve a veure-ho és perquè li agrada molt i sempre han destacat el caliu que troben a tots els nivells. Prova d'això és que tot i no tenir un referent corrent, la gent anima fins a l'últim i això és molt bo”.



Té ganes de començar i veure com arrenca tot?

“Tinc ganes que sigui dilluns. Fins ara hem treballat per grups amb feines especialitzades. A partir de dilluns es començarà a veure tot. La feina grossa s’ha fet durant mesos, ara ens queda l’arribada, posar xarxes, tirar cables de televisió... són feienes més petites però necessitem gent perquè hi ha molt volum”.