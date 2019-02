“La força majoritària de Ciutadans Compromesos és la terceravia”

El polític massanenc diu que no hi ha “maniobres” dins de la plataforma massanenca per anar a favor de Josep Pintat o de DA i assegura que els diferents corrents se sentiran representats

Enric Revuelta La Massana

Carles Naudi va acabar la legislatura al grup mixt després del trencament del grup liberal. Amb el Consell General dissolt i en ple procés de configuració de les candidatures, és un dels noms que sona per liderar Ciutadans Compromesos (CC) a les llistes territorials per als comicis del 7 d’abril.



Quan decidirà la comissió de CC els candidats?

No soc a la comissió. Dilluns de la setmana passada vaig participar en una reunió molt maca on hi va haver molt debat i on es va recolzar una llista unitària, de consens, que permeti afrontar unes eleccions amb garanties de guanyar per estar representats al Consell General i tenir continuïtat al desembre per guanyar les eleccions comunals.



La creació de la llista de CC inclourà un membre afí a la tercera via i un altre de DA?

No sé ni si hi seré jo. Per mi, primer hi ha un tema de línies programàtiques. A partir d’aquí, podem començar a parlar que volem un país governable perquè si avui dia Andorra es converteix en un país inestable, on l’únic que hi hagi siguin lluites polítiques, el país no evoluciona i no es creen infraestructures ni oportunitats. Avui en dia, no em preocupa si una tendència o una altra està més o menys representada perquè tinc el convenciment que a CC tothom se sentirà representat.



Josep Pintat va reconèixer que vostè treballava per intentar obtenir suports a la Massana. Vostè encara segueix donant suport a la terceravia?

Jo el que no faré és una actuació que en cap cas sigui incoherent amb el que he fet en els darrers quatre anys. Les meves idees les coneix tothom i, per tant, ningú pot esperar sorpreses d’un possible candidat que sempre havia dit una cosa i ara en fa una altra. En cap cas. Les idees mai aniran en contra del que he anat fent fins ara perquè no em sentiria a gust ni amb mi mateix i consideraria que estaria, si fos el cas que fos candidat, un engany o un frau a l’ideari programàtic que ara explicava.



La decisió de presentar una llista unitària de CC trenca els esquemes de Josep Pintat?

Sí, però no és una cosa ni buscada, ni volguda ni feta amb més o menys mala fe. És una cosa normal com pot passar a qualsevol territori, on un partit nacional preveu fer una llista i després li diuen que serem independents. Pots ser-hi afí però no portes la marca. A tothom li agradaria que la seva marca fos la que estigués al cartell perquè et dona més força, però al final si parlem des d’un punt de vista de sorpreses programàtiques, ningú en tindrà.



Quina és la força majoritària que vostè creu que hi hauria dins de CC?

Al meu entendre és la terceravia, però això no vol dir que s’hagi d’excloure ningú perquè al final, si mirem de cara al desembre, has de fer una llista de 12 candidats més els suplents i si hi ha convergència, tothom hi serà. Aleshores, no seria de sentit comú que la gent que durant vuit anys ha anat junta ara es trenqui perquè només hi poden entrar dos. D’aquí a sis mesos, si es guanya i es fa bona feina, tothom estarà molt més content del que ho està avui. Si això va dins del paraigua d’unes idees i d’un programa, jo crec que és una pena trencar-ho.



En un eventual cas d’obtenir els dos consellers a la territorial, quina línia de suports tindrien al Consell General tenint en compte les diferents tendències que hi ha?

El que es pot pensar és que hi ha maniobres prèvies per anar a favor d’algú. Fins on jo sé no hi és, que ningú es pensi que aquesta candidatura és més afí a qui sigui perquè fins on jo sé, no és així. Si en aquesta llista jo hi tinc alguna cosa a dir, serà una llista que ha de garantir que Andorra funcioni, dins de la mesura del que pot cabre a dos consellers, que poden ser molt importants o insignificants. Són dos consellers que han de fer sentir la seva veu i la veu de les persones de la Massana.



Per fer un possible grup propi caldrien tres consellers. Quina força seria prioritària per negociar per tal que els prestin un conseller?

El que acaba de dir és una condició interessant, però no indispensable. Avui en dia no estem en aquesta situació. Si entren dos consellers de CC de la Massana, faran la feina que els toqui fer com a no adscrits, com a membres del grup mixt o com a membres del grup que creguin. Des d’un punt de vista de funcionament intern del grup parlamentari, millor que millor perquè entre altres coses tens més minuts. Si no hi poden arribar s’hauran de cenyir a la llei, però faran el mateix ideològicament.



Després que el debat sobre la despenalització de l’avortament s’hagi posat sobre la taula, es fa necessària una consulta?

Les persones al final són les que voten i decideixen qui els representa al Consell. Als programes polítics suposo que hi haurà aspectes sobre això i amb total llibertat, les persones que voten han de decidir amb qui més se senten representats en aquest aspecte i en altres perquè no és un aspecte aïllat. La situació d’avui a Andorra requereix estabilitat per fer que tot funcioni. El debat requereix tenir preparades mesures de contingència per no fer un salt al buit. Si hi hem d’anar, anem-hi, però sabent al que ens atenim i sabent el pla alternatiu. A partir d’aquí, no m’oposaré mai a la voluntat popular entenent que jo defenso l’estabilitat i si l’estabilitat passa pels drets de les persones, encara millor.

