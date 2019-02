Piqué aspira que el nou FC Andorra sigui un projecte de país

aviat farà dos mesos de l’entrada del grup kosmos a la direcció de l’fc andorra. el projecte està caminant a pas ferm, agafant velocitat de creuer i el futur es presenta ple d’ambició i il·lusió

Actualitzada 25/02/2019 a les 07:34

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La setmana que ve es compliran dos mesos i mig des que el Diari va destapar la notícia i dos des de la celebració de l’assemblea on es va aprovar l’entrada d’un nou inversor a l’FC Andorra i la conversió del club en societat anònima esportiva. En poques paraules, l’entrada de Gerard Piqué i el grup Kosmos a la direcció de l’entitat tricolor. Aquest, per tant, és un bon moment per analitzar la situació amb el responsable del holding en el projecte andorrà, Ferran Vilaseca.



Com va sorgir la possibilitat d’adquirir l’FC Andorra?

Com totes les coses bones, de forma bastant inesperada. El nostre president [Gerard Piqué] sempre ha volgut invertir en el futbol per la seva forta i òbvia vinculació. Va entrar en contacte amb la gent de l’Andorra i quan va aparèixer l’oportunitat, es va plantejar en un consell de direcció de Kosmos. Tota la compa-nyia vèiem un potencial enorme en el club, el fet que tingui un país al darrere i ens hi llencem de cap.



Un potencial que us ho referma els socis andorrans que teniu.

Sí, això ens va ajudar molt. És un grup de gent molt forta i ens van posar al corrent de tots els canvis legislatius que es produirien al país.



Dins d’aquest grup andorrà hi ha més gent, tot i que encara no s’han revelat els noms, com els germans Cierco.

Tenim clar en la vessant social que ens hem de moure en la prudència i discreció com hem fet fins ara. Estem parlant amb més gent que pot ser motor dinamitzador del projecte. Gent molt vinculada en el món de l’esport andorrà i que ens pot ajudar i mantenim la premissa de fer molt partícep la gent d’Andorra.



La intenció de Piqué és ambiciosa; portar el club al futbol professional.

Quan nosaltres apostem per un projecte és per portar-lo al nivell més alt i aquest punt és la Primera divisió espanyola i poder disputar competicions europees. Que quedi clar que som humils, però a tots ens agrada somiar. Els somnis són difícils però no impossibles i el que volem és treballar molt dur, pas a pas, per aconseguir-ho.



Ambició i humilitat, ho trobo un maridatge perfecte.

S’ha d’anar a poc a poc. La intenció és canvir la dinàmica de l’Andorra a fites molt més altes però ho volem fer amb tranquil·litat. Els primers dos mesos de projecte han estat molt intensos. L’equip ha fet una feina espectacular i això es trasllada al camp amb grans resultats. Ara, la línia que portem és molt bona.



Des de l’inici s’ha demanat mantenir l’essència andorrana al club.

És evident que Andorra té la població que té i quan es vagin assolint categories, de jugadors andorrans en trobarem menys. Ara, això no vol dir que no apostem pel futbol andorrà perquè la nostra idea és crear una estructura de futbol base al club que ens pugui nodrir de talent d’aquí. A més, estem molt contents que en l’actual plantilla hi hagi jugadors andorrans que juguen a bon nivell i això pot passar encara a Tercera o Segona B.



El club contempla no pujar aquest any?

Quan vam arribar sabíem que l’ascens aquesta temporada era un repte complicat. Els resultats, però, ens estan ajudant a pensar que es pot aconseguir. D’acord que no pujar ara és un escenari que no ens agrada, però el projecte és a llarg termini i el pla de negoci seguirà igual.



En cas de no assolir l’ascens, Kosmos es plantejaria la compra d’una plaça en una categoria superior?

A dia d’avui, no. A més, federativa i legalment no és tan fàcil fer-ho. No ens ho plantegem perquè tenim un pla esportiu marcat i normalment créixer massa ràpid no és bo. El creixement ha de ser el correcte i l’orgànic.



Piqué està molt atent al dia a dia del club.

Sí, clar, com a president segueix totes les activitats de Kosmos. Gerard està molt il·lusionat amb l’Andorra, ho viu amb molta passió i molta intensitat i ens ho transmet a tots.



La idea de construir un estadi nou segueix sobre la taula.

Nosaltres intentem pensar en gran. Amb cap i sabent quina és la realitat andorrana, però ens agradaria poder contribuir al país i això deixaria un llegat important a nivell esportiu. És una idea, no et dic que no, però s’ha de parlar encara amb molts actors dins de la societat civil andorrana, com el Govern.