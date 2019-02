“Avui, davant la Montañesa, tenim la primera de les finals”

Actualitzada 24/02/2019 a les 08:40

UNA REUNIÓ PERSONAL AMB PIQUÉ QUE EL VA ACABAR DE CAPTIVAR

Barcelona. Forgas és l’únic jugador de l’actual plantilla de l’FC Andorra que es va reunir amb Gerard Piqué per conèixer en boca del central del Barça els paràmetres del projecte que Kosmos estava a punt de començar. Una trobada a finals de desembre que va captivar el davanter. “Em va dir que estigués tranquil, que tot estava bé i que anava a un projecte molt engrescador”.

Ernest Forgas ha ater-rat a Andorra amb segell propi. Un davanter dels que, indubtablement, porta el gol al seu ADN. N’ha fet cinc en sis partits i encara assaboreix el seu hat trick davant el Sant Ildefons. Avui, l’equip torna a Prada de Moles, amb tres victòries consecutives sota el braç, i ho farà davant la Montañesa (16.00 h), un dels rivals directes per a l’ascens.Ara ja estem a dins de la lluita i tenim opcions reals d’ascens. Els darrers resultats ens han col·locat molt a prop dels rivals directes. Estem a set punts, amb un partit menys, i equips com la Montañesa, Manresa o Viladecans han de passar encara per Andorra.Si volem tenir opcions i si volem pujar, hem de guanyar tant sí com no la Montañesa. Jugant a casa un empat no ens serveix per a res. La d’avui a Prada de Moles és la primera de les finals que ens queden i, fins i tot, la més important de totes. La gent ha de venir a donar suport a l’equip perquè vindrà afició de la Montañesa i són molt sorollosos. És un tòpic, d’acord, però el d’avui és un partit a vida o mort.Potser la pressió que teníem nosaltres als primers partits [Almacelles, Viladecans] l’estan començant a sentir ells. Cada cop el coixí que tenien és més prim i això crec que els fa fallar més. Per exemple, el Manresa ha sumat només tres punts als darrers quatre partits i fa un mes que no guanya o l’Almacelles, que suma tres derrotes seguides.Molt positiu. En el poc temps que ha passat, el projecte està creixent al ritme que m’havien explicat. Des que estic aquí, l’evolució que ha fet el club en molts aspectes és increïble.Gens. Pensa que, en el meu cas, vaig arribar un dijous a la nit i dissabte al matí estava jugant al camp de l’Almacelles i pràcticament no sabia ni el nom dels meus companys. Ara, tant jo com l’equip hem agafat una velocitat de creuer que ens fa estar molt més rodats en tots els sentits. A més, un cos tècnic nou, dotze jugadors nous i recorda que vam començar amb quatre partits fora d’Andorra i això ho dificultava molt tot.És normal. Ara som el Barça o el Madrid de la categoria. Som el rival a batre, està clar. Contra l’Andorra, els equips surten extramotivats i omplen el seu camp i això ho estem notant des del primer dia. Recordo, per exemple, els càntics contra Piqué a Almacelles i que jo sàpiga ell no jugava.No crec que sigui enveja, eh? A nosaltres com a jugadors, no, però tampoc vaig entendre que a Tàrrega ens llancessin bitllets que deien “No al futbol negoci”. Cadascú té la seva opinió i ho respecto però imagina que ara ve un empresari i compra el Tàr-rega. Què dirien? Es queixarien? Evidentment, no.Molt! I molt il·lusionat. El fet de venir a veure’ns a Vista Alegre o, precisament, a Tàrrega amb tota la família, et demostra la seva total implicació. La plantilla vol recompensar amb l’ascens tot l’esforç que està fent Kosmos pel club.A nivell personal, de la plantilla amb ell, poca, però sabem que està molt a sobre. Ho sap tot, calendari, rivals, qui som cadascú de nosaltres... i a més, mostra sempre la seva alegria a les xarxes socials quan aconseguim victòries i això és molt d’agrair. No se li escapa res!