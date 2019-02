“Semblàvem els últims i si ens descuidem potser som els primers”

Considera que l’avortament “està prou ben solucionat” i assegura que al proper consell caldran pactes i que la terceravia no es fixa sostres electorals ni tanca cap porta

El candidat de la terceravia reivindica la “visió d’Estat” que han tingut per fer oposició i remarca que “no es pot començar des de zero” amb un nou model institucional i que es presenten amb “la il·lusió” de ser la llista que més consellers obtingui, en declaracions a la ràdio del Diari.



Com va la preparació de les llistes de la terceravia?

Tothom se centra en la preparació de les llistes i per a nosaltres, perquè hi pugui haver llistes i ser consistents, el punt clau és el programa i el projecte i el nostre és ambiciós; no comprèn només una legislatura. Volem que tingui un recorregut i que vingui a assentar noves bases al país i noves formes de fer i, sobretot, enfocat molt a les noves generacions, per tant, les generals i les comunals són fets que s’aniran produint però l’important és poder assentar una plataforma que permeti reflexionar i encarar els reptes del país amb seguretat.



Està trobant resposta a totes les parròquies?

Diguem que hi ha un salt qualitatiu perquè semblava que havíem de ser els últims, els que anàvem més tard i si ens descuidem potser som els primers, perquè ja ens han penjat tota una filera de gent i dels altres grups encara no se’n sap res. Es perfilen cinc caps de llista i un de teòric, que pot ser el senyor Nomen, però a partir d’aquí no hi ha més notícies ni se sap com estan les coses. Nosaltres estem trobant respostes positives. Hi ha inquietud i la gent potser vol un posicionament diferent, que pot venir marcat per l’actitud que hem tingut els cinc consellers d’Unió Laurediana i Independents de la Massana i que potser ha xocat perquè no ha estat d’oposició clàssica, sinó que ha sigut un patró de dir si hi ha problemes siguem positius i intentem buscar solucions. Hem intentat col·laborar al màxim possible donant suport al que ha calgut, estenent la mà a Govern quan s’ha hagut d’estendre, el que passa és que no l’han agafat sovint -per dir-ho clarament- només quan els ha convingut i aquesta no és una una forma de treballar, i dient ‘no’ quan ha tocat dir que no.



Té molta feina avançada de llistes tancades a les territorials, a Sant Julià amb els mateixos candidats del 2015?

Faré un símil perquè la gent vol parlar de tancat o no tancat i quan em vaig presentar als darrers comicis vaig prendre la decisió després de fer les meves reflexions, estic parlant del 2015, el 20 de gener, es penjaven les llistes el 22 i en dos dies es va tancar tot. No diria que sigui el mateix però hi ha moltes probabilitats que torni a ser així perquè aquests moments sempre són els més complexos, perquè es parla de persones i aquí hi ha la sensibilitat més delicada. Diria que estan les converses bastant avançades i ens agradaria poder tenir un equip cohesionat perquè pensem que és vital. A partir d’aquí dir que tenim les coses tancades? No, s’està avançant, s’està parlant, hi ha cabuda encara per a molta més gent i intentarem arribar al màxim de parròquies possibles.



El gran repte és aconseguir el suport de la Massana, de Ciutadans Compromesos, del comú, d’aquestes sensibilitats?

La gent diu que és el gran repte, però ja el tenim, per tant no és el gran repte. El gran repte és intentar constituir una estructura que permeti afrontar els reptes del país i tant el senyor Joan Carles Camp com el senyor Carles Naudi són dues persones molt actives a la parròquia de la Massana i ells duen les gestions, per tant, s’està explicant el projecte i va per bon camí.



Carles Naudi podria ser el cap de llista a la Massana?

Estem entrant en particularitats que jo no hi entraré, l’última vegada va ser així . A partir d’aquí es deixa llibertat a tothom perquè es pugui posicionar una mica com se senti més a gust i més còmode. No és un tema de parlar només de noms, és que el senyor Carles Naudi ha tingut una gran implicació i ha fet una gran tasca al Consell com el senyor Camp, la senyora Carine Montaner o el Josep Majoral i són persones que com a equip m’agradaria poder tornar a comptar-hi i estem en aquest procés.



La legislació sobre l’avortament s’ha de quedar com està?

Tothom intenta donar respostes als diferents posicionaments i crec que a vegades és un fals debat perquè en aquest tema Andorra té solucions a la seva mida. No crec que en aquest moment si no es vol qüestionar el model hagi de ser objecte de canvi i entenc que aquest tema està prou ben solucionat. Les coses s’han d’assentar allà on estan i no crec que calgui fer un cavall de batalla només d’aquest tema i respecto totes les posicions perquè és un tema de discussió de principis i de valors i tothom pot tenir els seus i és molt difícil entrar-hi però arriba un moment que l’Estat ha de prendre les seves decisions i si volem que Andorra vagi endavant hi ha coses que poden ser i d’altres que no i per tant nosaltres ens quedem amb el que és el model de Coprincipat.



Les sensibilitats més properes a la terceravia són les de DA?

Qui es fiqui sostres en missatges polítics electorals difícilment podrà fer res, per tant, crec que en aquestes eleccions això és en clau de missatges molt clars i molt nítids. I ho diré molt clarament se’ns ha volgut titllar com si fóssim antieuropeus i això és lluny de la realitat. Nosaltres el que volem és que hi hagi uns bones relacions amb la Unió Europea sabent quins són els interessos d’Andorra i sabent com els defensem i deixant-nos de línies vermelles. Nosaltres procurarem explicar-ho així i passar missatges constructius, mà estesa i sense tancar portes amb ningú.



Una línia vermella seria un partit que vulgui legislar sobre l’avortament?

Hi ha un model que s’ha pactat que és el de la Constitució del 93 i anar a plantejar una línia d’aquestes característiques sense un model alternatiu, perquè jo no n’he vist cap, i fer volar coloms no hi té cabuda. Per tant, jo no és que posi una línia vermella, és que són ells mateixos que se la posen.



Com veu l’aliança de PS i Liberals, vostè que ha compartit llista i posicions amb Liberals?

A Andorra hi ha un partit que donarà ple suport a la terceravia i que és UL i potser és el partit més vell i ha estat sempre al costat de Liberals. Avui dia no hi som, és que alguna cosa ha passat. Tothom pot fer les estratègies electorals que vulgui, els plantejaments que vulgui perquè el sistema electoral obliga a fer això, però jo penso que els ciutadans ho tenen molt clar. Amb el sistema electoral d’avui en dia que és el que motiva aquesta aliança ha portat majories absolutes, majories justes o diferents situacions que han estat més complexes, per tant, jo penso que el sistema electoral està bé, no hi ha lloc d’anar a fer aquestes motivacions d’aliances que siguin tan estranyes.



DA diu que si hi ha moltes llistes, la fragmentació els pot beneficiar per ser la llista més votada?

Sí, potser sí però el que veig és que tots estan una mica nerviosos.

