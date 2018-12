Considera que s’ha de treballar perquè Pal Arinsal entri al forfet únic perquè s’ha anat tancant el cercle i que el canvi a Secnoa no hauria de significar el final de Vallnord

“És difícil poder conviure a Vallnord i Grandvalira conjuntament” Josep Ángel Mortés en un moment de l'entrevista a la ràdio del Diari Fernando Galindo

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:49

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

El cònsol es mostra molt satisfet perquè Arcalís pertanyi a Vallnord i a Grandvalira, que remarca que li aporta el renom de la marca, i en l’àmbit polític sosté que la despenalització de l’avortament no s’ha d’utilitzar de forma electoral i assegura que els partits han de seure i trobar la solució conjuntament, segons comenta en una entrevista a la ràdio del Diari.



S’ha iniciat el camí cap al final de Vallnord?

No sé com acabarà però sí que penso que és el principi d’un forfet únic que hem reclamat tots sempre. El final de la marca Vallnord penso que no hauria de ser així però és un tema comercial, ha sigut tot molt precipitat i són temes que s’han de treballar molt bé de cara a la temporada vinent i el temps acabarà dient com serà. El que és molt complicat i és difícil és que puguin conviure les dues marques conjuntament, és de sentit comú. Com acabarà aquest entramat del món de la neu és difícil dir-ho en aquests moments.



Quina és la intenció de Saetde respecte a Vallnord?

No és un tema que s’hagi parlat a fons i la idea és que és difícil poder conviure a les dues marques, però és un tema que s’haurà de treballar i veure de quina forma es pot optimitzar al màxim. És complicat i s’ha de treballar molt bé i des d’un punt de vista de neu, de país, perquè sempre dic que la competència la tenim fora d’Andorra, no dins, i crec que ens complementem perfectament.



A Arcalís li interessarà més Grandvalira i Vallnord es podria quedar per a Pal Arinsal?

Som propietaris de la marca també, del 34%, és un actiu que tenim a Secnoa. Com acabarà ho hem de treballar molt bé i veure quin futur li volem donar a la marca o a les dues marques.



Veu possible el forfet únic a curt termini?

No sé si a curt termini, al final no depèn de nosaltres, s’ha fet un pas molt gran perquè aquest forfet acabi sent una realitat i ens quedaria només veure com es tanca amb EMAP, llavors seria treballar perquè això seria possible, s’ha anat tancant el cercle i crec que l’objectiu és molt clar en aquest moment.



Té més pressió EMAP perquè si no es quedarà sol?

No sé l’estratègia d’EMAP, el que és cert és que de tenir una força com es tenia abans des del punt de vista de Vallnord amb Secnoa a dins, que continuem estant a dintre però en aquest moment estem en un altre costat, jo estaria preocupat entre cometes des del punt de vista de dir si tenia una estratègia abans aquesta estratègia des de fa un mes ja no em serveix, que segur que no perquè el que ha passat ningú no s’ho esperava, per tant vol dir que has de canviar d’estratègia, d’objectiu. El seu objectiu repeteixo que no estic a dins d’EMAP per saber què és el que es vol, el que sí que penso és que hem d’anar tots cap a aquesta unió de les estacions d’esquí.



Es nota ja a la parròquia un efecte positiu d’Arcalís?

Penso que és molt precipitat. Es nota en el sentiment de la gent o d’alguna forma hem passat d’estar en una situació molt complicada que si hagués sigut una empresa privada segurament faria anys que estaria tancada, a una situació de privilegi, i crec que això el que fa és que hi pugui haver inversions importants a la parròquia.



Com analitza les eleccions de la primavera des d’Ordino?

No es veuen malament, penso que en els 8 anys de mandat de DA s’ha fet una sèrie de coses importants tot i que ha sigut un mandat complicat per certs esdeveniments. L’important també és tenir el candidat que tenim que penso que és molt bon candidat, el millor candidat que podríem triar per fer front a aquest nou mandat, i a partir d’aquí tenim una perspectiva optimista.



Perquè DA torni a guanyar?

Estic convençut, d’entrada jo soc una persona optimista, realista i estic convençut que sí.



Quin és el seu posicionament en l’avortament, que serà un tema de campanya?

Serà un tema de campanya i segurament no ho hauria de ser. Independement del que jo pugui pensar és evident que hi ha un conflicte d’interessos des del punt de vista del Coprincipat, que és un tema molt delicat. Ha sigut la nostra supervivència durant tots els anys, per tant, crec que s’hauria de discutir de forma interna entre els partits i veure com es pot conviure amb els dos temes, que no és fàcil, i entenc que és complicat però també que el Coprincipat ha de tenir una continuïtat. No tinc la solució, no és fàcil, però l’hauríem de trobar conjuntament.



S’ha d’avançar cap a la despenalització?

És trobar la solució per conviure les dues coses, entenc que hi ha una problemàtica en un costat i que s’ha de solucionar i puc estar d’acord a solucionar-la en els tres supòsits, però també entenc que el Coprincipat no el podem deixar caure perquè tindria unes conseqüències importants per al país. Quines són? Tampoc les sé visionar perquè seria molt complicat però hem de veure de quina forma salvem les dues.



Com valora l’aliança entre el PS i Liberals?

Respecto perfectament el que facin els partits però hi ha coses que difícilment penso que els seus electors poden arribar a entendre. En política es pot veure de tot, n’hem vist de tot tipus, però quan són dos partits que estan tan oposats l’un de l’altre hi ha temes que són complicats, en l’avortament, estan oposats completament i vull veure com es tracten aquests temes.



Veu possible a Ordino aquesta unió pel pes que tenen?

El PS, per exemple, no es va presentar a les comunals, per tant, no sé la força que pot tenir en aquests moments, sí que és veritat que és molt més fàcil presentar-se a unes eleccions generals que a unes comunals perquè fa falta menys gent.



La proposta de Josep Pintat té espai a Ordino?

D’alguna forma és una dissecció que s’ha fet a Liberals i a qui perjudica més és a ells. És evident que això pot fer que electors de DA se’n vagin a un costat o a un altre, com al revés.

#2 Albert

(02/12/18 14:04)



#1 Coma del forat

(02/12/18 13:25)