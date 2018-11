“Espero pujar algun dia a MotoGP, però vull destacar a Moto2”

El pilot del principat analitza el debut al campionat del món i posa la vista a la propera temporada, en què canvia d’equip per córrer amb una ktm de l’Ángel Nieto Team

Actualitzada 30/11/2018 a les 07:05

Marc Basco Andorra la Vella

Xavi Cardelús porta la benzina a la sang, ja que el seu pare, Xavier Cardelús, va ser el primer pilot andorrà a participar al Mundial de motociclisme, el 1987. 31 anys després, ell ha seguit els seus passos i s’ha estrenat enguany al Campionat del Món.



Quina valoració fa de la seva estrena al Mundial?

Estic content perquè l’objectiu era aprendre circuits i una mica més sobre la moto. Sabia que era difícil perquè la majoria de traçats eren nous per a mi, però estic content amb les wild card del Team Stylobike i també per les curses del final amb el Marinelli Spires, on he destacat en alguna sessió. Tot i que em queda l’espina que ho hauria pogut fer una mica millor.



Què és el que més l’ha sorprès?

No és que m’hagi sorprès res perquè ja sabia que hi havia un nivell molt alt. Es veu clarament com entre el primer i el 22è hi ha només un segon. Sabíem que seria difícil però estic content.



Com va anar el canvi de l’equip Stylobike al Marinelli Snipers?

Tot va ser a causa de l’acte que va fer Romano Fenati. L’equip buscava un pilot per acabar la temporada i nosaltres sabíem que era bo seguir aprenent circuits i vam dir que sí, tot i que va ser més complicat del que pensàvem al principi.



Satisfet de les últimes curses?

Vaig debutar a Aragó, que ja coneixia, i creia que podia ser un bon cap de setmana, però tot van ser problemes. Va ser complicat posar la moto al meu gust i a ells els costava entendre una mica el meu estil de pilotatge, com m’agradava a mi la moto, i va ser una mica difícil. A Tailàndia va anar força bé i vaig destacar-hi, i als altres circuits també vam tenir problemes amb la posada a punt de la moto, però estic content.



A València va quedar-se a tocar dels primers punts al Mundial de Moto2.

Sí, però em queda l’espineta d’haver fet una bona cursa en aigua, on sempre vaig ràpid. Segur que si no hagués caigut hauria entrat als punts, però el que no volia era estar als punts sent el 14è o 15è perquè sé que en aigua puc estar entre els deu primers. Va ser un cap de setmana difícil perquè no em sentia còmode amb la moto, vaig caure quatre cops el cap de setmana i va ser complicat, però l’any que ve vindran curses millors.



Quin ha estat el millor moment de l’estrena al Mundial?

Potser a Tailàndia, on vaig sortir molt content del cap de setmana. També destaco els lliures d’Àustria sobre la pluja, on vaig ser 14è. Hi ha petites coses de les quals estic molt content.



Com ha anat la primera presa de contacte amb la KTM?

Bé, però encara hi ha moltíssimes coses a millorar, en especial d’estètica de la moto perquè no hi cabo i a la recta els colzes em marxen fora, i tampoc em sento del tot a gust amb el dipòsit. Al xassís li falta un pèl de gir als revolts, però encara són els primers tests i KTM és una fàbrica important. No em preocupa gens perquè estic segur que a la fàbrica trobaran solucions a tots els problemes.



Hi ha molta diferència respecte a la Kalex d’enguany?

Sí, força. Al principi vaig notar força canvis, però els importants no els notaré del tot fins que arribi als temps que he fet enguany amb la Kalex, ja que als tests de Jerez no vam poder fer-ho perquè va haver-hi poques voltes en sec i la pista va estar en condicions no gaire bones.



Imagino que content per entrar a una estructura important com l’Ángel Nieto Team.

Sí, i tant. Estic molt satisfet i també tranquil perquè a l’equip tindré gent de l’Stylobike de l’any passat que em transmetia molta tranquil·litat. També sé que l’Ángel Nieto Team ve de MotoGP i té experiència i aquestes coses em tranquil·litzen.



Vindran amb vostè un tècnic i un mecànic de confiança amb qui havia estat a l’equip Stylobike. Quina importància té?

Molta. Quan estàs dos anys en un equip crees un vincle especial, i Stylobike és un molt bon equip i és molt destacable la feina que han fet. En l’àmbit personal, m’han ajudat molt i m’han fet créixer com a pilot i he millorat moltíssim. El fet que estiguin amb mi em tranquil·litza i crec que seguiré evolucionant.



Quins objectius s’han marcat per a la propera temporada?

Encara és d’hora. Queda un test a Jerez i un altre a Qatar la setmana abans d’iniciar el Mundial, i llavors ens trobarem amb la realitat, perquè aquests tres dies han estat més una presa de contacte amb la moto i l’equip.



L’horitzó és arribar a MotoGP?

Hi ha pilots que fa vuit anys que són a Moto2 i encara hi són, i d’altres que hi són un any i pugen a MotoGP. Espero pujar algun dia a MotoGP, però tinc clar que el que vull abans de fer-ho és tenir un bon paper a Moto2, destacar i que la gent es fixi en mi, i després ja ho veurem.