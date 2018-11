“Crec que l'aliança entre el PS i Liberals els passarà factura”

Aposta per fer esforços per despenalitzar l’avortament i no perdre el Coprincipat i augura que en deu anys es tornarà a plantejar una revisió de les condicions a Grandvalira

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Assegura que no tenia clar que Grandvalira no es trenqués, que el contrari hauria suposat un daltabaix econòmic per al país, i destaca que Xavier Espot encaixa perfectament amb l’ideari de DA, alhora que es mostra optimista perquè el seu partit torni a guanyar les generals, segons comenta a la ràdio del Diari.



El cònsol de Canillo es queixa que no s’ha valorat gens l’esforç d’Ensisa per aconseguir la continuïtat de Grandvalira.

He de reconèixer que dintre d’aquesta negociació s’ha fet un esforç més important per part d’Ensisa que de Saetde, i el fet que no s’hagi tingut en compte o que no hagi sortit als mitjans potser com havia d’haver sortit el puc entendre i li puc donar part de raó, però dins d’una negociació hi ha un estira-i-arronsa i sempre acaba cedint més un que l’altre. En aquesta situació ens vam trobar fa 8 o 10 anys, quan Ensisa va dir que si no es canviaven les condicions dintre de Nevasa per al repartiment veia perillar la marca, i va ser Saetde qui va fer l’esforç, i crec que el que hem d’analitzar és que gràcies al fet que no hi ha hagut el trencament hem deixat de perdre i en definitiva tots hi sortim guanyant, potser uns una mica més que els altres.



Però en el moment inicial Saetde era més fort que Ensisa i ara les dues estacions i les dues societats han evolucionat molt.

Crec que aquesta evolució també hi ha sigut gràcies al fet que s’ha creat aquest producte de Grandvalira, i si no s’hagués creat difícilment Ensisa hauria evolucionat com ha evolucionat i Saetde, també. Crec que ha anat bé per a les dues societats. Ara tenim una seguretat de deu anys perquè cap de les dues societats es pot plantejar la dissolució o el trencament abans, però estic convençut que d’aquí a deu anys tornarà a haver-hi enrenou.



La continuïtat de Grandvalira dona més seguretat perquè es facin les inversions pendents, sobretot al Pas de la Casa?

Són dos temes que van en paral·lel i crec que estan íntimament lligats, però no crec que pel fet que s’hagi assegurat la continuïtat de Grandvalira, si no acabem de tancar tot el tema de l’acord d’intencions no tinc la certesa que Saetde acabarà fent les inversions dintre la seva concessió. En l’acord d’intencions fa temps que estem treballant, anem avançant, potser no al ritme que voldríem però anem avançant, i el meu repte seria abans del final del mandat, que ens queda un any, a veure si podem acabar de tancar-lo.



Sembla que no s’avança.

Estem negociant, és molt complicat. Crec que no hi ha negociacions fàcils i menys en aquest cas, que ens estem basant en documents antics, i donar seguretat jurídica amb l’actual legislació és complex, s’ha de mirar molt bé perquè tenim molt clar que depèn del que fem potser tenim un recurs i per tant hem d’estar segurs que complirem la legalitat al cent per cent.



L’acord d’inversions que han tancat amb Saetde ha provocat rebuig a la parròquia, almenys de l’excònsol Miquel Alís.

Crec que són temes molt puntuals, evidentment en funció de les accions que fas després pots captar el retorn de la gent del poble i he trobat molta més gent que ens ha felicitat que no que ens ha criticat. Ja quan es va fer l’acord d’intencions va fer un recurs, ara també, crec que entra dins de la dinàmica de l’esperat, no ens ha sorprès gens ni mica que hi hagués aquest recurs.



No espera que afecti l’acord?

Ens vam assessorar molt bé que aquest acord d’inversions complia amb la legalitat.



El projecte de l’heliport semblava tancat, creu que es farà?

Estan esperant els informes dels tècnics francesos, si finalment l’avalen crec que és l’última tanca que hem de passar perquè l’heliport sigui una realitat. I estem en aquest impasse. Per part del comú sempre ens hem mostrat favorables, evidentment hem posat com a condicionant que tots els informes de seguretat i la resta de normatives garanteixin que es pot fer i si són favorables, per part del comú no hi haurà cap inconvenient.



Quin és el seu parer respecte a l’avortament?

Crec que és un tema que està en plena maduració, és complex però estic convençut que tard o d’hora la despenalització de l’avortament haurà de ser una realitat aquí, a Andorra. És un tema de calaix que tothom veu així, estem en una situació complicada on evidentment si tirem endavant queda en perill el tema del Coprincipat, i crec que la classe política hem de fer tots els esforços per intentar despenalitzar l’avortament i que no se’n vagi en orris el Coprincipat.



I com es fa?

En tota negociació en principi les coses es veuen negres, a mitja negociació potser són grises i al final, blanques. Per tant, hi ha d’haver bons interlocutors per negociar el tema i crec que hi ha d’haver bona voluntat per part en aquest cas del Govern o el Consell i el Copríncep, i crec que estem en aquest procés d’analitzar, de dialogar, de fer entendre les coses, i a veure si les dues coses que crec que són de calaix les podem mantenir.



Però considera que el Coprincipat no s’ha de perdre?

No, no. Crec que s’ha de fer el màxim esforç per poder encabir la despenalització i mantenir el Coprincipat i és aquí on hem d’esmerçar el màxim d’esforços a negociar, parlar, analitzar, perquè això sigui una realitat. Si després de fer tot aquest treball veiem que no hi ha sortida aleshores s’ha de fer la segona reflexió. Una anàlisi important veient les possibles conseqüències, veient el cas que el Copríncep episcopal hagi d’abdicar quines solucions hi ha. Parlar evidentment amb el Copríncep francès.



Govern sosté que si marxa un Copríncep se’n va l’altre.

Jo la certesa tampoc no la tinc. Les coses estan molt verdes i fa falta analitzar-ho tot.



El PS i Liberals aniran junts a la territorial d’Encamp, com veu aquesta aliança?

Al comú és veritat que molts temes ja es veu que fan unitat, però crec que són dos partits amb una ideologia molt diferent i fer aquestes aliances per poder aconseguir la cadira i després al Consell cadascú quedar-se amb el seu grup jo de cara a l’elector veig molt difícil poder-ho vendre. Perquè l’elector el que vol és tenir un projecte i una garantia que l’equip que guanyi el tirarà endavant i amb aquest tipus d’aliança no es dona aquesta garantia. El meu parer és que l’electorat difícilment ho entendrà i crec que els passarà factura.



Encamp és un dels llocs on més mal pot fer aquest acord a DA?

Les últimes eleccions DA va guanyar però tampoc sobradament, és a dir, si ajuntes el resultat de Liberals i PS evidentment estan per davant nostre, però en política dos i dos no fan quatre i a més amb el projecte que volen vendre encara és més complicat. Perquè una cosa és que diguis ens ajuntem en un projecte i ideari conjunt i en cas de guanyar la gent potser tindria clar els objectius, però cada partit vol continuar amb el seu ideari.

