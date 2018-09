“L'estat sanitari de la cabana d'isards al país és molt bo”

Miquel Rossell destaca la col·laboració dels caçadors, més elevada respecte de l'any passat

Actualitzada 04/09/2018 a les 07:12

Carlos Faneca Andorra la Vella

Miquel Rossell és director dels banders, un cos que garanteix la protecció adequada de la natura. Del 16 al 23 de setembre tindrà lloc la Setmana de caça de l’isard i el cos s’encarregarà de vetllar pel compliment de la normativa. Fa unes setmanes va fixar en 96 les captures permeses per a l’edició d’aquest any.



Per què té lloc la davallada de captures permeses?

El nombre que ens dona la xifra que es pot caçar ve determinat per l’índex de creixement, i enguany hi ha hagut una davallada de cabrits. Han estat 45 menys que l’any anterior. Val a dir que el 2017 va ser un any força atípic pel nombre d’isards. Se’n van comptar 800 i aquest any només 665. Aquestes xifres corresponen als isards que veiem, per tant és un nombre que marca el mínim. Estimem que en tot el ter­reny d’Andorra hi pot haver prop de 1.000 isards: 665 en terreny cinegètic comú i els tres vedats, més 300 isards al vedat d’Enclar.



Com han col·laborat en els censos els caçadors?

Aquest any hi ha hagut molt bona participació del col·lectiu de caçadors. Hem donat incentius, ja que el caçador que col·labori participarà en un sorteig en el qual es podrà beneficiar d’una captura de més. Durant el recompte, els caçadors fan exactament la mateixa feina que fem nosaltres: mirem, comptem i anotem.



Com han rebut els caçadors la davallada de captures?

S’ha rebut bé, és la sensació que hem tingut des de la comissió de seguiment de la caça. Les dades són les que són, no en podem ficar ni de més ni de menys. L’any passat era una peça per grup de quatre, mentre que aquest any és una per grup de sis.



Està inflat el nombre de caçadors?

Nosaltres només tenim en compte que els caçadors que presentin les sol·licituds a Tràmits de Govern portin la documentació en regla. Sigui un caçador jove o d’avançada edat, no som ningú per dir si pot o no pot caçar. És un tema més per als caçadors com a col·lectiu que no pas de l’administració.



Quina és la situació sanitària de la cabana d’isards?

És molt bona. Amb una cabana d’aproximadament 1.000 isards, només se n’ha trobat cinc d’infectats pel pestivirus. Considerem que és un índex molt baix pel nombre d’isards que tenim. El seguiment sanitari es fa des de l’àrea de Fauna del departament de Medi Ambient. En aquest punt també ens ajuden els caçadors durant la Setmana de l’isard, ja que extreuen mostres perquè el departament les analitzi.



Com es realitza el control després de la caça?

Quan s’abat un isard, la primera cosa que ha de fer el caçador és anellar-lo amb l’anella que se li lliura. Des de llavors, el caçador té 24 hores per comunicar-ho al cos de banders i s’acorda amb ell el control de la peça. Enguany, com a novetat, s’estipularà un punt de reunió amb els caçadors per poder realitzar aquests controls.



Quines són les normes de seguretat durant la Setmana de caça de l’isard?

El usuaris només han de saber que aquella setmana hi ha caçadors a la muntanya. Han de poder conviure excursionistes i esportistes amb els caçadors durant la Setmana de caça. Són els caçadors els que saben que està prohibit disparar en zones de seguretat estipulades per llei. Han de disparar sempre d’esquena a aquestes zones de seguretat i en camins marcats. En principi no hi ha d’haver cap problema.



En cas de trobar animals malferits, què s’ha de fer?

El més important és que si es veu algun animal que està ferit, o s’ha tingut algun incident amb algun, s’ha de comunicar al cos de banders. Si l’animal està ferit, el rescatarem, el portarem al centre de recuperació de fauna i allà es farà la valoració veterinària que pertoqui per poder-lo curar.

