“Andorra és molt activa en clau internacional”

Berenguer celebra la creació del Consolat honorari de Brasil i assegura que atendrà les necessitats d'una comunitat amb més de tres-centes persones al Principat

Actualitzada 02/07/2018 a les 07:14

Joan López Andorra la Vella

El Brasil ja disposa d’un consolat honorari al país. Oficialment va obrir les portes aquesta setmana amb una inauguració, dilluns, a la seu situada a Prat de la Creu. En el marc de la visita al país, la cònsol general del Brasil a Barcelona, Maria Elisa Berenguer, va explicar al Diari els canvis que comporta per a la comunitat brasilera l’arribada d’aquest espai que coordinarà Elena Redondo.



L’obertura d’un consolat ho-norari suposa un abans i un després?

Per a nosaltres és importantíssim perquè és el primer consolat honorari que tenim a Andorra. Elena Redondo té un perfil professional i una llarga experiència i ha viscut molt temps al Brasil. Tenir aquí una persona que atengui els brasilers és molt important perquè de vegades no estan informats sobre les funcions d’un consolat honorari.



Quan va començar a funcionar exactament?

El consolat honorari va començar a funcionar la setmana passada amb un primer certificat de defunció. Ara estem començant a detectar les necessitats de la comunitat brasilera per veure quines iniciatives es poden fer.



Quins tràmits es podran fer des d’aquest consolat?

El que es pot fer al consolat honorari són registres que s’han de fer davant d’una autoritat consular brasilera. Molts tràmits es podran fer a través de videoconferència amb el consolat de Barcelona, com ara el registre de naixement, de matrimoni i de defunció. Això és una gran diferència, sobretot per a una persona que ha patit la pèrdua d’un familiar, perquè és un moment traumàtic. Un dels papers més importants del consolat honorari serà poder fer una primera atenció.



Quina relació hi haurà amb el consolat de Barcelona?

El consolat a Barcelona no és una ambaixada. Tot i això tenim obligacions, treballs i responsabilitats que van més enllà de la part de visats, registres, passaports. Tenim una part de promoció comercial i d’inversions del turisme. També estem molt actius en l’àmbit cultural. El consolat honorari del Brasil a Andorra tindrà tota la nostra ajuda de Barcelona. Serà molt important tenir aquesta presència permanent a Andorra.



Tenen previst alguna acció concreta des del consolat honorari?

El consolat honorari atendrà els brasilers i servirà com un pol d’atracció, però també volem fer algun esdeveniment a nivell empresarial i cultural per fer més present el que és el Brasil i el que significa. També volem estudiar a veure què podem fer en l’àrea del turisme i què podem fer en termes d’interès de negoci. Hi ha un interès a tenir inversions, sobretot per poder desenvolupar la indústria del país. A més, Andorra és present al Brasil a través d’una sucursal d’Andbank.



En aquest sentit, vostè creu que ajuda el fet que també hi hagi una forta presència de la comunitat portuguesa?

Moltes vegades anem de la mà. Tenim un vincle molt estret amb ells. A través dels portuguesos tindrem més contactes, evidentment. Parlem el mateix idioma i em fa molt feliç que siguem identificats com a portuguesos, però també s’ha de diferenciar el Brasil de Portugal. En aquest sentit es podria estudiar fer algun esdeveniment cultural o gastronòmic.



En quin moment es troba la comunitat brasilera d’Andorra?

Amb més de tres-cents brasilers, es tracta d’una comunitat significativa al Principat atesa la població total d’estrangers.



En general, a grans trets, per quin motiu venen al país?

Venen a treballar, a muntar les seves empreses. Pel que veig són petits empresaris, persones casades amb andorrans o andorranes. També hi ha la gent que puja a l’hivern pel treball estacional.



Quan va ser l’última vegada que va venir al Principat?

Havia estat a Andorra fa aproximadament poc més de 10 anys i m’he quedat impressionada pels canvis.



En quin sentit?

Veig que la comunitat brasilera s’ha despertat perquè està buscant molt. Els brasilers en general s’integren molt bé a les societats locals. Això s’ajunta amb l’hospitalitat dels andorrans i aquí són una comunitat molt integrada.



Quin és el pes del turisme brasiler?

Venen bastants brasilers que contribueixen a l’economia i gaudeixen aquí. Travessar l’oceà no és barat. És un turisme que es queda almenys una setmana. Després per tornar al Brasil això exigeix cert nivell, i per això no es tracta d’un perfil de turista en massa.



Quin grau de coneixement del Principat d’Andorra es té al Brasil?

No el suficient, no obstant això, Andorra està adquirint una projecció a escala internacional considerable, en part per l’obertura econòmica. Em van comentar que serà la seu de la cimera Iberoamericana l’any 2020, i no és poca cosa, perquè hi haurà tots els caps d’Estat iberoamericans. Andorra és molt activa en clau internacional. Espero que al nostre país encara sigui més coneguda i a la inversa, també m’agradaria que el Brasil fos més conegut al Principat.

#1 DANYOS

(01/07/18 16:58)