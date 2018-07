“Trobo una mica desmesurada la polèmica per la plataforma”

Acaba d’agafar les regnes de la FAE en substitució d’Albert Coma. El nou màxim dirigent enceta el mandat amb el gran repte de les finals de la Copa del Món del 2019 a l’horitzó

Albert Canes Andorra la Vella

Josep Pintat, Pepi, per a tothom, va ser escollit president de la Federació Andor­rana d’Esquí (FAE) dimecres en unes eleccions a les quals només va concórrer la seva candidatura. Amb la seva junta, es presenta com una directiva continuista a la d’Albert Coma, que va deixar el càrrec després de 18 anys. Ara té al davant un mandat de quatre anys amb grans reptes, el primer ben a prop.



Com es va engrescar a presentar una candidatura a la presidència de la FAE?

L’Albert (Coma) un dia em va trucar i em va comentar que em volia veure. Jo no m’ho esperava i em va dir que li faria gràcia que jo entrés com a successor d’ell. Al principi no sabia què fer, però després em va cridar l’atenció i vaig decidir acceptar, però vaig posar la condició que volia estar almenys un any per veure com funcionava tot perquè jo ho desconeixia plenament.



I per què va decidir fer-ho una vegada ja estava dins?

Perquè és l’esport nacional, m’agrada tot el que està relacionat amb el món de l’esquí i jo penso que tinc temps per dedicar-m’hi.



Quin és l’objectiu prioritari de la nova junta?

Les finals de la Copa del Món que tenim aquest proper any i mirar de continuar la feina que ha fet l’Albert, perquè no deixem de ser una candidatura continuista. Volem fer-ho tan bé com ho va fer ell i sobre la marxa anirem veient, perquè tots som una mica nous. A la junta que he presentat tenim un molt bon equip, tant a nivell tècnic com en general. Tenim moltes ganes de treballar i ho anirem veient tot de mica en mica.



Quan va ser escollit va dir que en ser una junta continuista no hi hauria grans canvis, però en preveu alguns de petits?

Sí, tenim previst alguns canvis, però tampoc ho puc avançar perquè són coses que vam anar parlant en el moment de fer la candidatura. Tots tenim idees del que es podria arribar a fer.



Quin és el primer consell que li va donar l’Albert Coma?

Que ho fes amb ganes i que ho fes convençut.



Quins aspectes creu que es poden millorar?

Penso que la gent critica perquè el pressupost és molt elevat, però l’esquí és un esport caríssim. Hi ha molts desplaçaments, molts viatges i és un esport en què t’ho jugues tot en una baixada de vegades, i és molt injust. Però bé, tots els que som a la junta tenim ganes que surti tot bé. Tenim uns esquiadors amb molt potencial, s’ha demostrat, i a veure si ens poden donar una grata sorpresa durant aquesta temporada.



El fet de millorar resultats és un objectiu important també?

És millorable tot, però estan pujant bons esquiadors joves i això s’ha d’anar sembrant i ja veurem com va. De vegades tens lesions que t’ho fan trontollar tot.



Com afronta el fet de tenir l’esdeveniment esportiu més important que mai ha acollit Andorra en el seu primer any de mandat?

Amb molta il·lusió. És un repte per a Andorra molt important. A tots els congressos que hem anat ja veiem que la gent ens pren molt seriosament per tot el que hem demostrat en els esdeveniments que ja hem acollit a Andorra i que s’han fet molt bé.



Com ha viscut tota la polèmica que s’ha generat al voltant de la plataforma?

Jo ho trobo una mica desmesurat. És un bé pel país, però aquí no és al grat de tothom. La plataforma és una exigència que es va posar al seu moment perquè a les competicions masculines s’exigia més llargada a l’arribada. Es va plantejar aquest projecte, es va tirar endavant i crec que serà un gran què.



Ha pogut tenir unes primeres reunions amb la FIS?

Amb l’Albert ja hem anat a diversos congressos. De fet, quan vaig decidir presentar-me al càrrec li vaig dir que em presentés a gent i ja conec pràcticament tothom. De totes maneres, a tots els congressos o viatges l’Albert vindrà amb mi. Ell porta 18 anys al peu del canó, coneix molta gent i si volem tenir Copes d’Europa i del Món hem d’anar picant pedra allà.



Demanar més cites internacionals és una altra de les prioritats, oi? Després de les finals del 2019 no hi ha cap altres més a la vista...

Oficialment no, però hi podria haver alguna cosa. Després també hi ha la incògnita de Grandvalira. A veure què passarà, perquè nosaltres tampoc volem precipitar-nos a demanar coses sense saber què passarà amb aquest tema. Ara volem fer les finals, a veure com queda tot i aleshores ja podrem treballar en aquest sentit i demanar o uns Mundials júnior o Copes d’Europa o del Món. Estem oberts a tot sempre que l’estació ens acompanyi.



A nivell econòmic, l’objectiu és mantenir les xifres d’ara?

Sí, aquesta és la intenció, perquè si no ho podem mantenir difícilment traurem bons esquiadors. Per altra banda, com més dies d’esquí els podem donar millor sortiran. El que fem també és no deixar de buscar patrocinadors i buscar més recursos perquè puguin fer el màxim.

