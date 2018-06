“No estaré en cap llista per a les eleccions generals”

Remarca que li agradaria que hi hagués una opció parroquial independent que fes sentir la veu de La Massana al Consell i no descarta fer el salt a la política nacional més endavant

Pietat Martin Vivas Andorra la Vella

Considera que les generals seran al març perquè Martí no té motius per no acabar el mandat, i insisteix que Ciutadans Compromesos no té “cap aspiració en política nacional”. Es mostra satisfet per l’evolució de les finances comunals, que sumen 4 milions de tresoreria per a emergències, segons comenta a la ràdio del Diari.



Quins són els beneficis d’aquest any a l’estació?

Estic molt content, els números van millorant moltíssim. És una tranquil·litat quan parles de comptes sanejats. He vist números on hi havia pèrdues i facturàvem 12 milions, i ara hi ha beneficis i estem facturant 18 milions. Els comptes estan auditant-se i estarem com l’any passat, pels 500.000, els 600.000. Estem dins de la franja del milió d’euros, perquè també es fan inversions i hi ha amortitzacions, i també hi ha l’estiu, que factura molt però lògicament hi ha despeses.



Saetde ha entrat a Secnoa i Vallnord es manté, hi havia certa por que Joan Viladomat no volgués el domini conjunt?

És cert que en algun moment havíem pensat que potser no interessaria, o sí, i estem contents que es pugui mantenir perquè encara que sembli que la Massana per tenir el 66,6% és qui mana, no, perquè sempre hi ha d’haver acord de les dues parts. I contents que es vulgui mantenir la marca i el domini conjunt i hi haurà evolucions. He sentit parlar d’un forfet únic i s’hauran de veure els detalls.



No ho veu tan clar com Joan Viladomat?

Sí, de fet ja existeix, tampoc ens hem pogut veure des que Saetde ha entrat a Arcalís, segur que trobarem bons acords, no hi ha cap mena de dubte, perquè al final a tots ens interessa la neu, que és el gran motor econòmic del país, i després cada societat clar que té les seves propostes d’inversió o com vol créixer, però tots estem promovent la marca Andor­ra i hi ha d’haver un forfet únic. Si el que hi ha no funciona perquè té un preu elevat, ja es veurà, ens hem d’adaptar al que el client demana, i ja serem prou intel·ligents per repartir-nos els diners. Ja compartim tots el mateix programa informàtic des de fa dos anys.



La desaparició de Grandvalira accelerarà el forfet únic?

Vull ser prudent i optimista i com que hi ha un termini fins a l’any vinent segur que faran tot el possible per continuar. No em poso en el que no em pertoca però m’agradaria que continués perquè és una marca molt consolidada i quedaria coix a nivell de país que no hi fos. Potser s’arriba a una altra fórmula amb un model més com el de Vallnord. Confio que tothom tindrà sentit comú i prendran decisions que seran bones per a tots.



Ciutadans Compromesos (CC) pot mantenir-se en terra de ningú per a les generals?

I tant. CC està només en l’àmbit comunal i a les pròximes comunals podrà tornar a optar amb uns altres candidats perquè tant el Raül com jo no hi podrem ser perquè haurem pogut fer dos mandats, però hi haurà altres persones que voldran presentar el projecte de continuïtat perquè aquesta agrupació ha demostrat que funciona, amb gent de diferents sensibilitats que volen treballar per la parròquia, i quan les coses funcionen crec que poden continuar. Auguro que serà present a les comunals, a les nacionals no perquè no té cabuda.



Els membres del comú es mantindran neutres?

Neutres no. Cadascú donarà suport als que representa.



Demanaran el vot per als seus?

O no, ja veurem si demanen el vot. Jo no he de demanar el vot per a ningú perquè no vaig a cap llista.



Jordi Gallardo serà el candidat de Liberals, se situa en sintonia amb ell?

De moment no opino. Ja es veurà. He de saber quin són els projectes i qui es presentarà, el que no faré és decidir alguna cosa abans de conèixer qui és, cap a on vol portar el país.



Raül Ferré és partidari de fer un pacte amb DA?

Se li ha de demanar a ell, perquè no n’hem parlat. De converses amb el cap de Govern n’hi ha i n’hi haurà perquè pel seu càrrec ens reunim moltíssim.



Els ha sondejat Martí sobre la seva sintonia amb DA?

No, no, no. Es fan reunions molt cordials o trucades perquè hi ha decisions a prendre, però seure per parlar de política no ha passat. No ho he vist i si s’ha fet no se m’ha explicat per tant no ho crec, perquè amb el Raül som molts propers, som un tàndem, i això no m’ha arribat.



Com veu que Liberals i PS puguin pactar territorials?

Encara no ho han formalitzat i no sé si ho formalitzaran a totes. Històricament el PS i Liberals han estat molt lluny, molt oposats, la ideologia també se situa bastant lluny, no sé quins punts en comú poden pactar, ja ens ho explicaran, sobre Europa, sobre la imposició, sobre el Coprincipat. Ells sabran el que fan, potser de cop no estan tan lluny.



Què li sembla fer un partit amb UL, CC i descontents de DA?

CC no podrà ser.



Una part de CC, la que lidera Carles Naudi?

Una part. El Carles Naudi representa una sensibilitat d’independents dins de CC, té un pes que pot ser més o menys, però no és CC al 100%. També es fa difícil, ¿quin és el projecte que porta aquest partit? No sé si un partit nacional. M’agradaria i em sentiria còmode amb una llista parroquial que podria ser independent, que podria fer sentir la veu de la Massana al Consell General, que lògicament no pot governar perquè no té presència en parròquies, però sí pot aportar elements a favor o en contra, i tenir un rol important per ser consultat. Però que no fos CC perquè no pot ser.



Té clar que el 31 de desembre del 2019 s’anirà de la política cap a casa?

Em voldria reservar una mica. Tinc un mandat, a partir d’aquí el que pugui passar a partir de l’1 de gener del 2020 ja ho gestionaré. No tanquem res. Acabo el 31 de desembre del 2019, les eleccions generals seran abans, jo no estaré en cap llista, fa anys que ho dic, seguríssim.



Li agrada la política per fer el salt a l’àmbit nacional?

D’aquí a 4 o 8 anys? Demanaria que com que ens continuarem veient d’aquí a 4 o 8 anys, ja es veurà, clar que m’agrada la política, però ja es veurà el futur. Potser serà d’aquí a 15 o 20 anys, soc jove, però d’aquí a 4 o 8 anys ja ho veurem, poden passar moltes coses.

