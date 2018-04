“No hi ha un perfil únic de maltractador, qualsevol ho pot ser”

Destaca que per comabtre la violència caldria una formació obligatòria a les escoles

Clara Julià Andorra la Vella

La setmana passada Xavier Juncosa va impartir una formació especialitzada en violència de gènere al cos de justícia centrada en les declaracions de les víctimes com a prova de càrrega. Aquesta formació s’emmarca en la llei per a l’erradicació de la violència de gènere.



A qui va dirigida aquesta formació i en què consisteix?

Són quatre hores de formació que van dirigides a magistrats, fiscals i jutges. Concretament parlo de casos judicials on hi ha hagut denúncies però sense evidències, és a dir, quan és la paraula de l’un sobre la de l’altre. Però ens centrem en la credibilitat del testimoni fent una anàlisi psicològica.



Com ho fan això?

Cada magistrat té la seva metodologia de treball, nosaltres intentem ajudar a identificar la credibilitat dels testimonis, si són testimonis creïbles o condicionats. Quan hi ha un cas de violència de gènere s’aplica un protocol que s’anomena GAVR i s’avaluen tots els fets que hagin pogut condicionar el relat de la víctima.



Què li crida més l’atenció quan fa aquestes formacions?

Sovint els magistrats tenen la idea que si una persona no mostra patiment o certa afectació li resta credibilitat, és un aspecte a tenir en compte, però no hauria d’excloure ni afegir res, ja que una persona acostumada a la violència sol tenir un relat més desdibuixat i no explicarà tants detalls.



Què sorprèn els juristes i magistrats en casos de violència de gènere?

Sovint el que més els sorprèn és com una dona pot aguantar tant temps situacions de maltractament. La situació de submissió i la por influeixen directament en la mateixa personalitat, assumeixen aquesta violència perquè acaben creient que és el que els toca.



Per què creu que a moltes dones els costa denunciar?

Normalment per una qüestió de dependència emocional, psicològica i econòmica que provoca que moltes dones tinguin una baixa capacitat de defensa, és un conformisme patològic generat per la combinació de dependència i por.



Hi ha un perfil específic de maltractador?

No hi ha un perfil únic de maltractador, qualsevol ho pot ser. Però normalment tots tenen en comú trets narcisistes, conceptes molt arcaics dels rols de la dona, molt machitos, per dir-ho d’alguna manera.



Què podem fer per combatre la violència de gènere?

Penso que falta molta formació en general, no només en l’àmbit judicial o jurídic. Cal educar molt més a les escoles, penso que hi hauria d’haver una formació obligatòria en violència de gènere. Encara que és cert que cada vegada van sortint més magistrats i advocats que s’especialitzen en aquests casos, al final és necessari per arribar a conèixer la dimensió real que té, que és molta.

