García Paramés Sosté que a Anglaterra s'estan produint preus interessants arran del Brexit

“El més difícil és tenir temperament per invertir” García Paramés va oferir una conferència aquest dimarts a la seu de Crèdit Andorrà. J. L. S.

Actualitzada 22/04/2018 a les 07:27

Joan López Andorra la Vella

Trenta anys dedicats a la gestió d’inversions en borsa han aportat a Francisco García Paramés l’experiència per formar la seva pròpia empresa. Gestiona 2.600 milions i té un contracte d’assessorament amb Crèdit Andorrà. Aquest dimarts va oferir una conferència a la capital sobre la inversió en valor.



En què consisteix?

Consisteix a aplicar una actitud empresarial a la inversió en borsa. Nosaltres comprem una acció si ens agrada tota la compa-nyia i si demà la poguéssim comprar sencera. Ho fem a un preu raonable.



Com s’aconsegueixen rendiments sostinguts?

Comprant bones companyies a bon preu i esperant que el mercat ho acabi reconeixent. És molt obvi però la realitat és aquesta.



Per què són més adequades les inversions a llarg termini?

Per què a curt termini pot passar qualsevol cosa. En canvi a llarg termini pots aprofitar-te de les bogeries temporals que succeeixen en poc temps i comprar coses que estiguin infravalorades sempre que tinguis capacitat per esperar.



Actualment en què s’ha d’invertir?

Nosaltres estem trobant valor en companyies no habituals perquè el mercat no està barat.

I on incideixen?

Estem incidint a Anglaterra, que arran del Brexit és un país on la gent no inverteix, llavors s’estan produint preus interessants.



Quines qualitats ha de tenir un bon gestor o inversor?

S’ha de tenir la capacitat de valorar bé una companyia. En canvi el més difícil és tenir temperament per invertir. Per exemple, actualment invertir a Anglaterra quan ningú ho vol fer pel Brexit requereix una certa temprança i un temperament que ho faciliti.



Ara l’inversor és més conservador?

Depèn. Normalment el client es torna més agressiu quan guanya diners i quan té pèrdues és més conservador. És el contrari del que s’hauria de fer, però som humans i vivim en cicles d’eufòria i de bloqueig.



Què ha canviat en els seus trenta anys de trajectòria?

Ara tenim més mitjans per obtenir informació i per accedir al coneixement, però l’essència del problema, que és trobar un bon negoci a un bon preu, és la mateixa.



Quina és la clau per avançar?

La clau és intentar mantenir el caràcter necessari per fer el contrari del que fa la resta i encertar-la.