“No penso que estiguem en mala situació amb les pensions”

Entén que els funcionaris puguin considerar injust que “et canviïn de la nit al dia” les condicions, i que s’ha de reduir la distància entre sector públic i privat. No veu clar l’èxit que pugui tenir un nou partit de l’espectre conservador, en declaracions a la ràdio del Diari.



La llei de la Funció Pública entra a tràmit sense canvis després de les mobilitzacions dels treballadors públics?

Era una llei que valia la pena fer-la amb consens, igual que la del codi de relacions laborals, perquè tenen una afectació molt important sobre un col·lectiu molt important. Resulta difícil que arribi una llei amb tant rebuig, és complicat però s’intentarà via esmena què es pot incorporar, perquè és un text que hauria de tenir perdurabilitat en el temps i en tenir tant rebuig hi ha risc que quan entri un altre Govern ho canviï.



Sembla difícil trobar consens quan es canvien les condicions i es reestructura alguna cosa?

Sí, però es poden trobar compensacions que pensem que és sempre econòmica però a vegades és simplement saber-te col·locar en el lloc dels treballadors públics i entendre les aspiracions en cada moment de la carrera professional i la llei hauria de reflectir això. En el tema dels quinquennis jo no hauria fet això o ho hauria fet d’una forma mixta. La persona que comença a treballar el que vol és consolidar el salari i una de les fórmules que té són els triennis, doncs deixa-li un temps i més endavant proposa-li una carrera professional i compensa-ho amb reducció de triennis.



El sector educatiu ha estat un dels més actius en la vaga, ara Govern es planteja que es puguin jubilar abans dels 65 anys?

És una reivindicació seva. A molts països el cos docent es jubila abans dels 65 anys, aleshores tampoc seria estrany que ells també ho poguessin fer. Però jo no faria una especificitat única per al cos docent, ho puc compartir i em sembla bé que pugui ser per al cos docent, però hi ha altres professionals que potser també s’hi haurien d’acollir perquè hi ha diferents professions de risc que una persona amb 64 anys no té les condicions per poder-les dur a terme. No dic que no sigui per a ells, sinó que s’hauria de pensar que altres professions poguessin acollir-s’hi. I crec que no seria just que ho vinculéssim només amb les pensions de jubilació. Penso que hem d’entrar en la filosofia i després veurem com ho resolem.



Andorra té problemes de pensions, el fons de jubilació ingressa menys?

No penso que estiguem en mala situació, no hi estic d’acord. Una cosa és que hàgim de fer un seguiment, però ara encara els ingressos són superiors a les despeses.



La previsió és que en pocs anys caldrà aportar tants diners com el pressupost nacional?

Sabem que les despeses seran més però els ingressos probablement també, i quan els mantenim i els apliquem al futur és quan ens desquadra. No dic que no arribi un moment que estarà molt just i alguna mesura s’haurà de prendre, per mi des del punt de vista dels ingressos, perquè t’han de donar resposta a la necessitat del moment, no a la de futur. Mentre això quadri tenim un fons de reserva molt important que ens serveix de coixí i marge d’actuació, perquè sí que és veritat que cotitzem poc per jubilació i potser en algun moment ens hem de plantejar un augment. No dic que no, però també si millorem les qualitats laborals dels professionals i augmentem els salaris augmentem els ingressos de la CASS. Crees obligacions de futur però en aquell moment cobreixes el que tens. S’ha de seguir any per any per quan vegis que s’apropa prendre les mesures.



No creu que hi hagi la preocupació que sembla evident pel que s’exposa des de la CASS?

Penso que hem de seguir-ho de molt a prop, no podem fer estudis actuarials cada cinc anys i tampoc cada any. El que hem de crear és una fórmula per poder fer el seguiment any rere any de com està evolucionant el nombre de jubilats, els assalariats... tot per veure cap on va la tendència, i com que encara tenim força marge d’actuació ens donarà temps de poder aplicar les mesures però amb seny, perquè no ha encertat ni un dels estudis actuarials dels que hem fet últimament, ni aquí ni enlloc, perquè si no ara estaríem en dèficit.



La CASS proposa prorrogar la jubilació als 67 anys i més cotització, no és necessari?

L’edat de jubilació penso que no perquè potser sí que en algun moment ens haurem de plantejar incrementar una mica les cotitzacions, potser la propera legislatura. Aplicar-lo i veure quin efecte té però no començaria amb moltes mesures i per a mi l’última seria allargar la jubilació, perquè a més a més tenim un mercat professional amb molts temporers i això penalitzaria molt el professional que és d’aquí. Soc una mica contrària.



Dona per finalitzada l’etapa en política?

No em penso presentar a les properes eleccions, no en tinc intenció. Aquesta és la segona legislatura i sí que és veritat que és un moment que tens uns coneixements que et permeten ser molt àgil i és molt productiu, ara és quan podria ser més rendible perquè no necessito el temps d’adaptació, però crec que per ara ja està bé i que tornar a la meva vida professional també és una bona idea.



Com veu la propera convocatòria electoral?

Sembla que hi haurà diferents formacions i després ja veurem si s’agrupen en territorials. Ara sí que és veritat que es nota el moviment preelectoral i persones que vas veient que es van posicionant per intentar poder sortir a les travesses i estar als llocs més alts possibles. Ara, com que m’ho miro d’una altra manera, vas veient les actituds com canvien, qui té moltes ganes i de cop i volta comença a ser molt actiu.



Com veu l’arribada d’una nova força política que es diu que serà d’espectre conservador?

A vegades en política dos i dos de quatre res, a vegades són menys 25 o 32, vull dir que a vegades és difícil aquestes travesses. Em resulta una mica estrany que es creï una nova força conservadora perquè passaríem a tenir tres o quatre partits del vessant centredreta i l’electorat és el que és. Les eleccions es guanyen a les territorials i Ciutadans Compromesos tenia una força però perquè estava amb Liberals ara no tindrà el mateix. Jo a la Massana no ho veig tan clar.



Com veu DA amb la incògnita del candidat?

Crec, i m’ho podria discutir qualsevol de DA, que ja seria hora que traguessin el candidat perquè no sé si els va bé o malament aquesta espera i mantenir tantes travesses. Segurament ho fan per intentar mantenir l’estabilitat al partit, perquè quan tens diverses persones que volen no frustres les expectatives de ningú, però si s’arriba a un consens ja es pot començar a treballar. No ens enganyem, Andorra funciona que qui hi hagi al davant marca molt i pot fer decantar la balança cap a una banda o una altra perquè tampoc hi ha tantes diferències programàtiques ni ideològiques, aleshores la persona pot ser determinant.

