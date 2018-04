“Es podran fer vols diaris a l'aeroport quan hi hagi GPS”

Pinó confia en la viabilitat econòmica de la infraestructura amb els sistema d'aterratge instrumental i considera que les pistes podrien acollir avions de fins a setanta passatgers

Carlos Gallardo Andorra la Vella

Els caps de setmana del mes de març Viatges Regina va tornar a programar vols comercials per connectar l’aeroport d’Andorra-la Seu amb ciutats com Madrid, Marsella o Palma de Mallorca. Diversos vols, però, van haver de ser desviats per la falta de GPS a l’aeroport i per les decisions de Twin Jet, la companyia que va operar els vols en un inici i que va acabar trencant relacions amb Regina. L’agència va acordar amb l’empresa d’aerotaxis TSA l’operatiu dels dar­rers vols del mes.



L’aeroport d’Andorra-la Seu pot funcionar correctament sense el sistema GPS?

Definitivament, no. És evident que aquest aeroport no pot funcionar bé sense disposar del permís per operar amb un sistema GPS que permeti aterrar en condicions meteorològiques adverses, com ara boira. Ho reitero, per poder treballar de forma continuada, seriosa i que les empreses tinguin confiança en la infraestructura és necessari el GPS. Per això, tots demanem tenir aquest sistema.



Diu que actualment les empreses no tenen confiança en l’aeroport.

Amb l’aterrament per aproximació visual, les empreses no poden oferir gaire fiabilitat als passatgers. És a dir, podem fer moltes operacions però estem sempre pendents que la meteorologia sigui la correcta i això és un gran hàndicap. Per exemple, si ara vas a Barcelona-el Prat i agafes un vol per anar a Londres podràs viatjar al 99%, tret que hi hagi una vaga, per exemple. A Andorra-la Seu, a hores d’ara, no hi ha garanties si un client compra un vol, per a un dia en concret, que es pugui fer.



Llavors, l’aeroport serà viable quan tingui el sistema d’ater­ratge instrumental?

Sí, amb aquest sistema serà viable. De fet, d’alguna manera ja ho és ara. És limitat per l’orografia, però crec que es podran fer vols diaris a l’aeroport quan hi hagi el GPS. Evidentment, mai tindrà la importància que té Barcelona-el Prat, per exemple, però sí que s’ha de tenir present que podria ser viable i acollir vols cada dia.



Hi ha potencials clients a Andorra per dur a terme aquests vols diaris?

Respecte als clients, personalment considero que potser no es podran dur a terme en un mateix dia quatre vols a Madrid, dos a París i tres a Londres. Això també sembla bastant evident, ja que hi ha aeroports molt més grans i propers que ho fan, com ara Barcelona o Tolosa. Tanmateix, també s’ha de dir que per volar cada dia però només una vegada a una destinació, tot i que aquesta canviï a diari, sí que es podria arribar a fer. Per exemple, durant una setmana es podrien alternar destinacions, es podria fer un viatje a Madrid un dia i l’endemà només a París.



Com podrien ser els avions en aquest aeroport amb GPS i un funcionament correcte?

A Andorra-la Seu podrien arribar a funcionar avions ATR, que són molt bons, amb un màxim de 70 passatgers, però també s’ha de tenir en compte la distància que aquest aparell recor­rerà. A Madrid podrien anar 70, però a Londres potser 60, per exemple. No obstant això, un avió de 30 places seria molt bo per començar. Aquesta és la gamma, 30 passatgers, ideal en un inici per aquí.



Però potser els passatgers preferiran volar des de Barcelona-el Prat i no des d’Andorra-la Seu.

A això puc contestar sobre la base dels comentaris i a les valoracions que nosaltres vam rebre dels passatgers que van volar amb Regina des d’aquí al llarg del mes de març d’enguany. En aquest sentit, la veritat és que tots els clients estaven molt contents i encantats amb el fet de poder sortir d’Andorra-la Seu i als cinquanta-dos minuts ser a l’aeroport de Palma de Mallorca. Això agrada, i molt, ja que en el mateix temps, en cotxe, haurien arribat només fins a Ponts. Tot­hom destacava la comoditat de no haver de viatjar primer a Barcelona per agafar després l’avió fins a la destinació final.



En aquest sentit, com valora la iniciativa de Regina al març?

És una cosa molt positiva. Allò que va fer Viatges Regina va servir per donar confiança a través del treball ben fet i per demostrar que és factible operar amb continuïtat.



Què opina de la proposta del nou president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, respecte a la construcció d’un aeroport en territori andorrà?

Com a andorrà m’agradaria tenir un aeroport al meu país i poder fer al Principat tot allò que estem fent actualment a la Seu. Tot i això, em sembla inviable, no hi ha lloc per fer les instal·lacions.



Com funciona TSA?

Tenim la base a l’aeroport d’Andorra-la Seu i un bireactor de vuit places amb unes característiques molt bones que ens permeten sortir d’aquí i arribar en tres hores a Tenerife.



Ofereixen un servei de taxi aeri. Els clients són VIP?

Sí, són clients VIP perquè el preu és bastant més elevat ja que els nostres són vols totalment privats. Tenim empresaris, esportistes i també estrangers. Hi ha gent de fora que contracta el nostre servei perquè l’anem a buscar a la seva ciutat, com ara Berlín, i després la portem en avió fins aquí.



El viatge amb TSA deu ser molt més car que amb una compa­nyia com ara Ryanair o Iberia.

És molt més car que Ryanair, però això depèn del vol que es faci. Per exemple, el vol per anar des d’Andorra-la Seu fins a Barcelona i tornar surt per 2.000 euros, atès que es lloga l’avió sencer. Nosaltres no venem bitllets individuals, seria inviable. Si ho vols comparar amb un mitjà de transport terrestre, podríem dir que el nostre avió és com una limusina de luxe.

