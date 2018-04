“Busquem inversió que també ajudi socialment”

Un nou corrent busca que al rendiment l'acompanyi un vessant social i sostenible

Actualitzada 13/04/2018 a les 07:13

Ricard Poy Andorra la Vella

El corrent de moda en el món dels actius és la ISR (inversió socialment sostenible) que busca inversors compromesos que a més de rendibilitat tinguin la certesa que el capital s’utilitza en projectes de caire social o ecològic en l’àmbit internacional.



Acaben de presentar un producte d’inversió anomenat Return&Conscience que està dins de la línia de les ISR. Posi un exemple de quins són aquests projectes de sostenibilitat social on va el capital.

Cal tenir en compte que en aquest producte d’inversió hi ha una part de renda fixa i una de variable. Si parlem de la fixa, per exemple, un tipus de compra d’actius que estaria dins dels paràmetres serien els coneguts com a bons verds. Per finançar, podria ser, una planta eòlica al mar del Nord.



Amb el medi ambient és molt clar. Posi’n un altre exemple.

Doncs també podria ser una activitat de microfinançament per a emprenedors en països subdesenvolupats. Són inversions d’aquest tipus que fan els gestors internacionals amb els quals treballem per aquest producte. Són especialistes que només inverteixen en actius que estiguin dins del que s’entén com a socialment sostenible i que és una qualitat que està parametrit­zada.



El percentatge de risc és baix? Com es distribueix la part de renda fixa i variable?

Ha de quedar clar que tot i que el perfil d’inversor és una persona compromesa socialment es busca garantir una rendibilitat que estigui per sobre de l’IPC i al mateix temps donar unes màximes garanties al producte. La renda fixa, per aquest criteri prudencial, es troba entre el 70 i el 80 per cent, mentre que la variable oscil·la entre el 20 i el 30.



El banc també posa de la seva part en el ‘compromís’ de la inversió?

Sí. Aquesta és la idea. La gran majoria de les comissions que s’han de cobrar per la gestió del producte financer no se les queda Vall Banc, sinó que es reparteixen entre quatre entitats andorranes amb les quals hem arribat a un acord. Són associacions relacionades amb la lluita contra el càncer, els trasplantaments, la diabetis i els discapacitats. Prop del 80 per cent de les comissions que es creïn aniran destinades a aquests col·lectius.



Veig que la sostenibilitat social és interna i externa.

Aquest és el valor que busquem amb aquests tipus de productes. L’inversor sap que els seus diners només s’utilitzaran per a projectes socialment sostenibles i que al mateix temps també reverteix en l’àmbit local. Els clients han de veure els diners créixer i amb la tranquil·litat que tot el que s’està fent amb ells són bones obres socials i mediambientals.

#2 renda variable

(12/04/18 10:02)



#1 Roger

(12/04/18 09:22)