“Intervenim quan realment hi ha un problema”

Actualitzada 10/04/2018 a les 06:56

Joan López Andorra la Vella

Carles Magdaleno és el president del Club Rotary d’Andorra, organització sen­se ànim de lucre que desenvolupa projectes humanitaris arreu del món. Ahir es van cloure els actes de la trobada que han fet al Principat tots els membres del districte del sud de França, al qual pertanyen els d’Andorra.



Què significa Rotary?

El nom de Rotary explica per què cada any es canvia el president i tota la junta del club. Van rodant tots els càrrecs que hi ha dins de l’organització. Així s’evita que aquests siguin vitalicis.



Hi ha algun requisit per formar-ne part?

Només cal tenir ganes d’entrar-hi i dos padrins del Rotary. La persona ve al club i si és acceptada pot formar-ne part. No hi ha cap requisit especial.



Com va arribar el club al país?

El Rotary Club d’Andorra el va crear Antoni Aristot el 17 de maig del 1978. Precisament, aquest any fem quaranta anys.

Què és la conferència de districte que han celebrat?

És la festa de tots els Rotarys del districte, que són més de 90 clubs de tot França. Nosaltres formem part del districte 1.700 perquè es necessita un mínim de socis i no hi arribem. Actualment som 49 associats.



Quina ha estat l’última acció que han desenvolupat?

L’última acció que es va fer a escala mundial, entre el Rotary Club Internacional i diverses empreses, va ser aportar diners per tal de poder erradicar la poliomielitis.



I en clau andorrana?

També se’n fan moltes. A Andor­ra vam impulsar l’associació Hi Arribarem. Permet que nens amb mobilitat reduïda puguin esquiar o pujar muntanyes.



En quin punt es troben?

Ara Hi Arribarem és una associació governamental. Comencem el projecte, fem les ajudes que fan falta i quan per si sols ja poden tirar endavant en sortim.



Fan projectes amb els clubs Rotary d’arreu del món?

Sí. Per exemple amb els terratrèmols d’Itàlia hi havia una sèrie de necessitats. Automàticament tots els clubs de tot arreu van enviar-hi ajudes.



Algun altre projecte destacat que hagin impulsat?

Hem ajudat a fer un pavelló per a una escola de Xile.



I com ho van fer?

Vam calcular el cost del que valia, vam pagar-ne una quarta part, l’altra quarta part la va posar el club de Xile. La fundació de Rotary Internacional hi va posar la mateixa quantitat que nosaltres. Així hi ha més ajudes i s’arriba a més llocs.



És cert que també hi ha un Rotary femení?

No. Hi ha les Inner Wheels. Abans el Rotary no era mixt i per això es va crear un club format només per a les dones familiars dels Rotary. Actualment també hi poden entrar persones que no cal que tinguin cap lligam amb els Rotarys. Però han anat desapareixent.



A Andorra també?

Aquí encara hi són perquè costa molt que entrin al Rotary, tot i que tenim una dona dins del club que va ser cònsol honorària d’Itàlia aquí a Andorra, Angelica Turroni.



Tenen previst dur a terme més accions?

Tots els anys s’endeguen noves accions. Són imprevisibles en el sentit que nosaltres intervenim quan realment hi ha un problema.



PLANTACIÓ DE 500 AVETS A SANT JULIÀ

SANT JULIÀ DE LÒRIA. Membres del Rotary Club d’Andorra van plantar ahir 500 avets a la zona de la Coma Bella de Sant Julià. La iniciativa neix amb l’objectiu d’ajudar a fer possible la replantació de tots els arbres que han mort al Canal du Midi, a Tolosa, a causa de l’armament de la Segona Guerra Mundial dipositat al subsòl.